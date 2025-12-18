onedio
Her Çiftin Değiştirmesi Gereken 10 Yaygın Davranış

Her Çiftin Değiştirmesi Gereken 10 Yaygın Davranış

18.12.2025 - 22:01

İlk başlardaki heyecan yerini zamanla durgunluğa bıraktıkça ilişkinin ruhu da değişir. Bu evrede farkında olmadan edinilen kötü alışkanlıklar, ilişki sağlığını etkileyerek toksik bağlanma biçimlerine dönüşebilir. Ancak iyi haber şu ki, zamanla ilişkiyi kemiren bu alışkanlıklar, ufak farkındalıklarla düzeltilebilir. İlişkinizde daha mutlu adımlar atmak için hayatınızdan elemeniz gereken yaygın davranış biçimlerini sizler için derledik.

1. Suçu karşı tarafa atmak.

Tartışma anında sürekli suçlayıcı bir dil kullanmak, ilişkiyi yıpratan davranışların başında gelir. En ufak bir çatışmada savunmaya geçerek suçu karşı tarafa atmak, sorumluluk almamakla eşdeğerdir. Ancak iki kişinin bir arada yaşadığı sorunlar genellikle karşılıklıdır ve sorunda herkesin payı vardır. Dolayısıyla 'Sen' dili kullanmak yerine 'Ben' dili kullanmak ve hatayı paylaşmak, oldukça sağlıklı bir adımdır.

2. Pasif agresif krizlere girmek.

Çiftlerin açıkça konuşmak yerine pasif agresif hareketlere başvurması, çoğu ilişkide görülen yaygın davranışlar arasındadır. Bir sorun olduğunda açık açık söylemek yerine somurtmak, trip atmak veya iğneleyici şakalar yapmak ilişkiyi içten içe tüketir. Karşı tarafı ise neyi yanlış yaptığını tahmin etmek zorunda bırakır. Bir sorun olduğunda açıkça kendini ifade etmek çok daha olgun bir davranış olur.

3. Yan yanayken devamlı telefona bakmak.

Çağımızın getirdiği dijitalleşme kimi zaman ilişkileri en kötü etkileyen etmenlerden biri. Birlikte kaliteli vakit geçirmek yerine kendi sosyal medya akışına dalmak, fark etmeden iki insanı birbirinden uzaklaştırır. Gelen bildirimleri yanındaki kişiyle yapacağı paylaşımdan daha önemli görmek, değersizlik hissini artırabilir. Özellikle yemek yerken veya film izlerken telefonlara veda edip birbirine odaklanmak aradaki bağları kuvvetlendirir.

4. Sorunları görmezden gelmek.

Partnerin duygularını açıkça ifade ettiği anlarda bu sorunları görmezden gelmek, araya duvarlar örer. Durum hoş olmadığında göz temasından kaçınmak, omuz silkmek veya çıkıp gitmek ilişkideki sorunları daha da derinleştirir. Üstelik ileride çözülmelerini zorlaştırır. İletişimdeki bu yıkıcı davranışı çözmek için karşı tarafı açık yüreklilikle dinlemek ve gerçekten duymak gerekir.

5. Duyguları hafife almak.

İlişkideki en kırıcı davranışlardan biri, karşı tarafın duygularını hafife almaktır. Bir endişesini veya talebini paylaşan kişinin karşısında 'Abartıyorsun' gibi cümleler kurmak, karşı tarafın öz değerini ve güvenini sarsabilir. Ona duygularının geçersiz veya önemsiz olduğu mesajını verir. Endişelerin gereksiz olduğunu daha kibar şekilde söylemek ve anlayışlı davranmak ise her iki tarafın da rahatlamasına yardımcı olur.

6. Kim kötü yarışına girmek.

Bazı ilişkilerde iki taraf fark etmeden birbiriyle yarış haline girer. Sürekli yapılan karşılıklı kıyaslamalar her iki kişi için de fazlasıyla yıpratıcı olabilir. 'Ben senden çok çalışıyorum/yoruluyorum', 'Ben seninkinden daha kötüsünü atlattım' gibi cümleler, karşı tarafın yaşadıklarını değersizleştirir. Dolayısıyla empatiyi ortadan kaldırır. Bazen yanıt vermeden sadece dinlemek bile bu kötü alışkanlığı gidermeye yardımcı olabilir.

7. Skor tutmak.

Her tartışmada eski hatalara, yanlışlara ve affedilen davranışlara dönmek ilişkinin sağlıklı ilerlemesine engel olur. Skor tahtasına işlenen çözülmemiş konular, en ufak bir sorunda tekrar tekrar ortaya çıkar. İki kişinin anlayışlı ve mutlu bir ilişkide olmasını engeller. Çözülen sorunları geride bırakmak, tekrarlayan hataları ise daha yapıcı bir dille konuşmak bu davranışı düzeltebilir.

8. Cömertliği borç ile karıştırmak.

Bir tarafın diğerine yaptığı iyilikleri ve aldığı hediyeleri mükafat saymak, ilişkideki değer yargısını belirsizleştirir. Yapılan fedakarlıklar karşısında talep beklemek, ilişkideki ilgi ve sevginin zorunluluğa dönüşmesine neden olur. Halbuki aşk, fiziksel olarak takas edilecek bir madde değildir. Bunun yerine karşılıksız sevgi ve destek sunmak gerekir.

9. Yakın çevreye her detayı anlatmak.

Çiftlerin yaptığı en büyük yanlışlardan biri, ilişkideki sorunları yakın çevreyle paylaşmaktır. Her tartışmayı en küçük detayına kadar dışarı açmak, özel hayatın gizliliğine terstir. Bazen de ilişkiyi başkalarının gözünde laçkalaştırır. Kendi duygularına odaklanmanın zor olduğu bu durumlarda, dışarıdan gelen baskıyla yanlış karar alma riski de artar. İki tarafın sorunları konuşmaya ihtiyacı varsa, bunu bir uzmana danışmak çok daha sağlıklıdır.

10. Partnerin zihin okumasını beklemek.

İhtiyaçları açık açık konuşmadan partner tarafından anlaşılmayı beklemek, ilişkideki kafa karışıklıklarını artırır. Hiçbir şey söylemeden ne hissettiğinin veya düşündüğünün anlaşılması imkansızdır. Çünkü kimse zihin okuyamaz. Fakat bu baskı, ilişkide sürekli hayal kırıklığına ve baskıya neden olur. Bunun yerine ihtiyaçları netleştirip açık açık konuşmak, hem çok daha kolay hem de sağlıklıdır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
