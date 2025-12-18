Her Çiftin Değiştirmesi Gereken 10 Yaygın Davranış
İlk başlardaki heyecan yerini zamanla durgunluğa bıraktıkça ilişkinin ruhu da değişir. Bu evrede farkında olmadan edinilen kötü alışkanlıklar, ilişki sağlığını etkileyerek toksik bağlanma biçimlerine dönüşebilir. Ancak iyi haber şu ki, zamanla ilişkiyi kemiren bu alışkanlıklar, ufak farkındalıklarla düzeltilebilir. İlişkinizde daha mutlu adımlar atmak için hayatınızdan elemeniz gereken yaygın davranış biçimlerini sizler için derledik.
1. Suçu karşı tarafa atmak.
2. Pasif agresif krizlere girmek.
3. Yan yanayken devamlı telefona bakmak.
4. Sorunları görmezden gelmek.
5. Duyguları hafife almak.
6. Kim kötü yarışına girmek.
7. Skor tutmak.
8. Cömertliği borç ile karıştırmak.
9. Yakın çevreye her detayı anlatmak.
10. Partnerin zihin okumasını beklemek.
