Yemek Yapmaya Üşendiğinde Bile Kolayca Hazırlayabileceğin 10 Sağlıklı Atıştırmalık Tarifi

Malzemeler:

50 gram yulaf ezmesi

50 gram ayçiçeği tohumu

30 gram balkabağı tohumu

20 gram chia tohumu

15 gram keten tohumu

1 tutam tuz

100 mililitre su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

1. Orta boy bir kasede yulaf ezmesi, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, çiya tohumu, keten tohumunu karıştırın ve bir tutam tuz ekleyin. Suyu kaynatın ve yulaf ve tohum karışımının üzerine dökün. Zeytinyağı ve balı ekleyip iyice karışmasını sağlayın.

2. Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine aktarın ve bastırıp eşit bir tabaka halinde yayın. Airfryer'ı 40 dakika ve 150 °C sıcaklıkta çalıştırın.

3. Piştikten sonra krakeri Philips Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın. Pişmiş granolayı bir kesme tahtasına aktarın ve sekiz krakere bölün, soğutma rafına koyun ve servis etmeden önce tamamen soğumaya bırakın.

İpucu: Krakerleri hava geçirmez bir kapta bir haftaya kadar saklayın.

Afiyet olsun!