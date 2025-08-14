onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yemek Yapmaya Üşendiğinde Bile Kolayca Hazırlayabileceğin 10 Sağlıklı Atıştırmalık Tarifi

etiket Yemek Yapmaya Üşendiğinde Bile Kolayca Hazırlayabileceğin 10 Sağlıklı Atıştırmalık Tarifi

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
14.08.2025 - 19:01

Bazen mutfağa girmek gözümüzde büyüse de sağlıklı beslenmek için her zaman uzun uzun yemek hazırlamak zorunda değiliz. Bu içerikte çok fazla malzeme kullanmadan dakikalar içinde hazırlanabilecek hem lezzetli hem de besleyici 10 atıştırmalık tarifini listeledik. Hadi gel, ister ara öğünde enerji vermesi ister film keyfine eşlik etmesi için yapabileceğin atıştırmalıklara göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Humus ve Turşulu Tortilla Ekmeği

1. Humus ve Turşulu Tortilla Ekmeği

Malzemeler: 

  • 100 gram turşu

  • 3 domates, küçük

  • 80 gram ıspanak

  • 8 yemek kaşığı humus

  • 4 beyaz tortilla

  • 1 tutam tuz

Hazırlanışı:

1. Turşuları süzüp ince halkalar halinde dilimleyin. Domatesleri ve ıspanağı yıkayın. Domatesleri ince dilimler halinde kesin.

2. Bir tortilla ekmeğini alıp bir kenardan ortaya doğru bir yarık açın. Sol alttaki humustan başlayarak tortilla ekmeğinin her çeyreğine dolguları koyun. Sol üst çeyreğe dilimlenmiş turşuları, sağ üst çeyreğe domates dilimlerini ekleyin. Sağ alt çeyrekte de ıspanakla son dokunuşu yapın.

3. İlk çeyreği ikinci çeyreğin, ikincisini üçüncünün üstüne katlayın. Son çeyreği de aynı şekilde katlayarak üçgen bir görünüm elde edin.

4. İki katlanmış tortilla ekmeğini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin ve 3 dakika ve 180 °C sıcaklıkta cihazı çalıştırın. İkinci tortilla ekmeği grubunu pişirmek için adımı bir kez daha tekrarlayın.

5. Tortilla ekmeğini bir dakika soğumaya bırakın ve ardından ikiye bölüp servis edin.

Afiyet olsun!

2. Çıtır Muz Cipsi

2. Çıtır Muz Cipsi

Malzemeler: 

  • 2 muz

Hazırlanışı:

1. Öncelikle muzları bir bıçak yardımıyla 5 milimetre kalınlıkta dilimler halinde kesin.

2. Pişmemiş muz dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer haznelerine yerleştirin ve dilimleri bir saat ve 100 °C sıcaklıkta pişirin.

3. Airfryer haznelerini çıkarın ve muz cipslerini soğumaya bırakın. Muz cipsleri kuru bir kıvamda olmalıdır. Aksi takdirde aynı sıcaklıkta 10 dakika daha pişirin.

4. Soğumuş muz cipslerini Philips Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın. Optimum sonuçlar için muz cipslerini birkaç parti halinde pişirin.

Afiyet olsun!

3. Dört Tohumlu Granola Kraker

3. Dört Tohumlu Granola Kraker

Malzemeler: 

  • 50 gram yulaf ezmesi

  • 50 gram ayçiçeği tohumu

  • 30 gram balkabağı tohumu

  • 20 gram chia tohumu

  • 15 gram keten tohumu

  • 1 tutam tuz

  • 100 mililitre su

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 3 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

1. Orta boy bir kasede yulaf ezmesi, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, çiya tohumu, keten tohumunu karıştırın ve bir tutam tuz ekleyin. Suyu kaynatın ve yulaf ve tohum karışımının üzerine dökün. Zeytinyağı ve balı ekleyip iyice karışmasını sağlayın.

2. Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine aktarın ve bastırıp eşit bir tabaka halinde yayın. Airfryer'ı 40 dakika ve 150 °C sıcaklıkta çalıştırın.

3. Piştikten sonra krakeri Philips Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın. Pişmiş granolayı bir kesme tahtasına aktarın ve sekiz krakere bölün, soğutma rafına koyun ve servis etmeden önce tamamen soğumaya bırakın.

İpucu: Krakerleri hava geçirmez bir kapta bir haftaya kadar saklayın.

Afiyet olsun!

4. Antep Fıstıklı Enerji Barı

4. Antep Fıstıklı Enerji Barı

Malzemeler: 

  • 80 gram antep fıstığı, tuzsuz ve soyulmuş

  • 60 gram hurma, çekirdeksiz

  • 200 gram yulaf ezmesi, tam tahıllı

  • 10 gram susam

  • 30 gram ayçiçeği tohumu

  • 100 gram fıstık ezmesi

  • 90 gram bal

  • 10 gram kakao tozları

  • 100 mililitre soğuk su

Hazırlanışı:

1. Antep fıstığını hafifçe ezin. Hurmaları küçük parçalara ayırın. Antep fıstığı ve hurmaları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine aktarın. Yulaf ezmesi, susam tohumu, ay çekirdeği, fıstık ezmesi, bal ve kakaoyu da hazneye ekleyin.

2. Tüm malzemeleri bir spatula kullanarak iyice karıştırın. Suyu karışımın üzerine dökün. Karışımı birkaç kez karıştırın ve dibe doğru bastırın. Yulaf karışımını ıslanması için 10 dakika bekletin.

3. Enerji barını 10 dakika boyunca 170 °C sıcaklıkta pişirin.

4. Antep fıstıklı enerji barları piştikten sonra 6 eşit parçaya ayırmadan önce 10 dakika soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!

5. Sebzeli Pakora

5. Sebzeli Pakora

Malzemeler: 

  • 100 gram tatlı patates

  • 100 gram havuç

  • 1 taze soğan

  • 0,5 çay kaşığı kimyon

  • 0,5 çay kaşığı garam masala

  • 1 tutam arnavutbiberi

  • 2 tutam tuz

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 150 gram nohut, konserve, suyu süzülmüş

  • 2 yemek kaşığı nohut unu

  • 5 gram kişniş, taze

  • 1 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 50 mililitre yoğurt, az yağlı

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

Hazırlanışı:

1. Tatlı patates ve havucu soyun, mutfak robotundan geçirin. Taze soğanının uçlarını kesin ve ince bir şekilde dilimleyin.

2. Büyük bir kasede kimyon, arnavut biberi, garam masala, tuz, limon suyu ve zeytinyağını karıştırın. Nohutları ekleyin ve bir çatalla ezin. Nohut ununu hamura karıştırın. Rendelenmiş tatlı patates, havuç ve dilimlenmiş taze soğanı da ekleyin ve hamura karıştırın.

3. Hamurdan bir kepçe yardımı ile toplar elde edin ve topları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznelerine yerleştirin. Pakoraları, içi hafifçe yumuşak, dışı çıtır hale gelene kadar 160 °C sıcaklık ve 14 dakika kızartın.

4. Bu sırada bir dip sos hazırlayın. Bir kaba taze kişniş, misket limonu suyu, zeytinyağı, yoğurt, tuz ve karabiber ekleyin ve pürüzsüzleşene kadar el blender'ı ile karıştırın. Ardından pişen pakoraları dip sos ile bir tabakta servis edin.

Afiyet olsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Çikolatalı Avokadolu Muffin

6. Çikolatalı Avokadolu Muffin

Malzemeler: 

  • 1 avokado, büyük

  • 150 gram muz

  • 2 yumurta

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 220 gram un

  • 20 gram kakao tozları

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 50 gram sütlü çikolata

Hazırlanışı:

1. Avokadoyu uzunlamasına kesip çekirdeğini çıkarın. Muzu soyun. Avokado, muz, yumurta, bal ve vanilya özünü mutfak robotuna ekleyin. Her şeyi kremamsı bir form alana kadar iyice karıştırın.

2. Büyük bir kapta un, kakao tozu ve kabartma tozunu eleyip üzerine avokado ile muz karışımını ekleyin.

3. Sütlü çikolatayı bir bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırın, hamura ekleyin ve sadece içine girmesi yetecek ölçüde hafifçe karıştırın.

4. Muffin kaplarına tereyağı sürüp içine bir buçuk yemek kaşığı hamur ekleyin. Hamur 8 muffin kabına yetecektir.

5. Muffin kaplarını Philips Çift Hazneli Airfrye'ın haznelerine yerleştirin ve 13 dakika ve 160 °C sıcaklıkta pişirin.

Afiyet olsun!

7. Kinoalı Kabaklı Muffin

7. Kinoalı Kabaklı Muffin

Malzemeler: 

  • 60 gram kinoa, pişmiş

  • 140 gram kabak

  • 60 gram keçi peyniri, yumuşak

  • 30 gram kaju fıstığı

  • 2 yumurta, orta boy

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 1 tutam deniz tuzu

Hazırlanışı:

1. Kabağı rendeleyin. Keçi peynirini küçük parçalar halinde doğrayın. Kajuları ezin.

2. Pişmiş kinoa ve rendelenmiş kabak, yumurta, keçi peyniri, kaju fıstığı, biber ve tuzu bir kapta karıştırın.

3. Hamuru kaşık yardımıyla muffin kaplarına dökün.

4. Kapları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznelerine yerleştirin ve 170 °C sıcaklıkta 15 dakika boyunca pişirin.

Afiyet olsun!

8. Bademli Yulaflı Kurabiye

8. Bademli Yulaflı Kurabiye

Malzemeler: 

  • 40 gram margarin

  • 110 gram yulaf ezmesi

  • 50 gram file badem

  • 50 gram yaban mersini

  • 60 gram elma sosu, %0 şeker

  • 1 tutam tuz

Hazırlanışı:

1. Bitki bazlı margarini ısıya dayanıklı bir tabağa veya muffin kabına aktararak Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine koyun ve 3 dakika sıcaklık ve 160 °C sürede eriyene kadar ısıtın.

2. Yulaf ezmesini badem parçacıklarıyla karıştırın. Yaban mersini, elma sosu, eritilmiş margarin ve tuzu ekleyip birlikte karıştırın. Hamurdan yedi tane kurabiye oluşturun ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznelerine koyun.

3. Kurabiyeleri altın rengi ve gevrek olana kadar 160°C sıcaklık ve 13 dakika pişirin.

4. Eğer kendinizi tutabilirseniz kurabiyeleri bir süreliğine soğumaya bırakın, bu sayede çıtırlığı artacaktır.

Afiyet olsun!

9. Falafel Topu

9. Falafel Topu

Malzemeler: 

  • 480 gram nohut, konserve, suyu süzülmüş

  • 1 diş sarımsak

  • 0,5 demet maydanoz, düz yapraklı

  • 2 yemek kaşığı นท

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 1 çay kaşığı kimyon, öğütülmüş

  • 1 çay kaşığı kişniş, öğütülmüş

Hazırlanışı:

1. Nohutları durulayın. Sarımsak dişlerini soyun. Maydanozu yıkayıp iri iri doğrayın. Bunları mutfak robotuna aktarın, kalan tüm malzemeleri de ekleyin. Taneli, kum benzeri bir karışım oluşana kadar çalıştırın.

İpucu: Falafel karışımını çok fazla karıştırmamaya dikkat edin, yoksa birbirine iyi yapışmayabilir. Karışımda nohut parçalarını görmeli ve hissetmelisiniz

2. Falafel karışımını hafif ıslattığınız ellerinizle eşit parçalara bölün ve yaklaşık 4 cm çapında 16 top haline getirin.

3. Topları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznelerine yerleştirin. Cihazı 15 dakika ve 200 °C sıcaklıkta çalıştırın. 

4. Hazır olunca falafel toplarını yanında yeşil marul, süzme yoğurt ve pita ekmeğiyle birlikte servis edin.

Afiyet olsun!

10. Müsli Bar

10. Müsli Bar

Malzemeler: 

  • 0,5 elma

  • 0,5 muz

  • 0,25 limon

  • 50 gram kayısı, kurutulmuş

  • 25 gram kızılcık, kurutulmuş

  • 75 mililitre su

  • 25 gram hindistan cevizi yağı

  • 3 yemek kaşığı susam ezmesi

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 3 yemek kaşığı agave şurubu

  • 150 gram yulaf ezmesi

  • 25 gram balkabağı tohumu

  • 25 gram file badem

Hazırlanışı:

1. Önce elmayı yıkayın ve ince bir şekilde rendeleyin. Muzları yıkayın ve limonu sıkın. Kurutulmuş kayısı ve yaban mersinini doğrayın. Sonra suyu ısıtın.

2. Hindistan cevizi yağı ve tahini şeker ve limon suyuyla birlikte ısıtın. Pişirilmiş muz, sıcak su ve agave şurubunu hindistan cevizi ve tahin karışımına ekleyin ve iyice karıştırın.

3. Kalan malzemeleri de ekleyip iyice karıştırın ve karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine dökün. Birkaç dakika bekleyin. Karışımı eşit bir şekilde dağıtın ve müsli barlara dönüştürün.

4. Müsli barı 40 dakika ve 140 °C sıcaklıkta kıtır olana kadar pişirin.

Afiyet olsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın