Yemek Yapmaya Üşendiğinde Bile Kolayca Hazırlayabileceğin 10 Sağlıklı Atıştırmalık Tarifi
Bazen mutfağa girmek gözümüzde büyüse de sağlıklı beslenmek için her zaman uzun uzun yemek hazırlamak zorunda değiliz. Bu içerikte çok fazla malzeme kullanmadan dakikalar içinde hazırlanabilecek hem lezzetli hem de besleyici 10 atıştırmalık tarifini listeledik. Hadi gel, ister ara öğünde enerji vermesi ister film keyfine eşlik etmesi için yapabileceğin atıştırmalıklara göz atalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Humus ve Turşulu Tortilla Ekmeği
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Çıtır Muz Cipsi
3. Dört Tohumlu Granola Kraker
4. Antep Fıstıklı Enerji Barı
5. Sebzeli Pakora
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Çikolatalı Avokadolu Muffin
7. Kinoalı Kabaklı Muffin
8. Bademli Yulaflı Kurabiye
9. Falafel Topu
10. Müsli Bar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın