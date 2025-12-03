Yemek Yaparken Şefliğini İlan Ettiğin Mutfak Şarkıları
Mutfak, sadece yemek yapmaktan çok daha fazlası; aynı zamanda bir sahne, bir dans pisti, bir eğlence alanı! Hadi, bıçaklar elinde, tava kıpkırmızı, senin şefliğinle dünyayı fethetmeye hazır bir playlist hazırladık.
1. Athena - Arsız Gönül
2. Yaşlı Amca - Giderdi Hoşuma
3. Mirkelam - Kokoreç
4. Duman - Hayatı Yaşa
5. Drake - Nice for What
6. Tarık Mengüç - Şakşuka
7. Lizzo - Good As Hell
8. Barış Manço - Cacık
9. Sia - Cheap Thrills
10. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim
11. Dua Lipa - Don't Start Now
12. Hafif Yemek Müziği - Piyano
13. Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk
14. Adamlar - Ah Benim Hayatım
