Yemek Yaparken Şefliğini İlan Ettiğin Mutfak Şarkıları

Ecem Bekar
03.12.2025 - 17:01

Mutfak, sadece yemek yapmaktan çok daha fazlası; aynı zamanda bir sahne, bir dans pisti, bir eğlence alanı! Hadi, bıçaklar elinde, tava kıpkırmızı, senin şefliğinle dünyayı fethetmeye hazır bir playlist hazırladık.

1. Athena - Arsız Gönül

2. Yaşlı Amca - Giderdi Hoşuma

3. Mirkelam - Kokoreç

4. Duman - Hayatı Yaşa

5. Drake - Nice for What

6. Tarık Mengüç - Şakşuka

7. Lizzo - Good As Hell

8. Barış Manço - Cacık

9. Sia - Cheap Thrills

10. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim

11. Dua Lipa - Don't Start Now

12. Hafif Yemek Müziği - Piyano

13. Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk

14. Adamlar - Ah Benim Hayatım

