Yazın Serinleme Şekline Göre Ne Kadar Havalısın?

Meryem Hazal Çamurcu
05.09.2025 - 19:02

Yaz sıcağında hepimiz serinleyecek bir şeyler arıyoruz. Hepimizin yöntemleri farklı elbette. Bazılarımız için su yeterli olurken bazıları buz gibi dondurmalara sarılıyor. Peki sen yazın ferahlama şekline göre ne kadar havalısın?

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seçmen gerek!

3. Yazın tatile gittin, ilk yapacağın şey ne olur?

4. Yaz kombinlerinden bahset biraz bakalım...

5. Sıcak havanın sendeki etkisi ne?

6. Tatilde en sevdiğin manzara hangisi?

7. Yazın hangi şarkıları daha çok dinliyorsun?

8. Hangi hediye tam senlik?

9. Bavulunda olmazsa olmaz ne?

10. Geldik son soruya. Dürüst ol, yazı seviyor musun?

%100 coolsun!

Sen yazın denizden ya da havuzdan çıkmayanlardansın. Yani susuz bir dakikan geçmiyor. Suyun içinde olmasan bile hep etrafındasın. Yani ya yüzüyorsun, ya suda oyun oynuyorsun ya da güneşleniyorsun. Bu da seni en cool insanlardan biri yapıyor. Senin coolluk seviyene hiçbirimiz erişemeyiz zaten. Yazın su olmadan duramayan sen coolluğunla herkesi etkilemeyi başarıyorsun!

%95 coolsun!

Senin coolluğun tartışmaya bile açılamaz. Çünkü sen soğuk kahve kadar iddialı bir coolluğa sahipsin. Senin için yaz demek soğuk kahve demek. Sıcakladın mı hemen Philips 5500 LatteGo makinene koşup kendine güzel bir kahve yapıyorsun. 20 sıcak ya da soğuk kahve yapabilen Philips 5500 LatteGo ile yazın en sıcak anlarında bile lezzetli ve ferahlatıcı kahveler içebileceksin.

%85 coolsun!

Sen cool olmanın kitabını yazanlardansın. Senin için yazın tek bir anlamı var, o da dondurma! Dondurmasız ferahlamanın nasıl mümkün olduğunu bilmiyorsun bile! Dondurmalar arasında tercih yapmıyorsun, her çeşit dondurma senin kabulün. Sadeden limonluya dondurman olmadan yazı sen geçiremezsin. Senin samimi ve cool hallerin dondurmayla da çok uyumlu zaten.

%70 coolsun!

Sen de coolsun, şimdi bunu baştan kabul edelim. Sen cool olurken rahatlığından da ödün vermiyorsun. Senin için yazın ferahlama, klima demek. Klimanın o tatlı serinliği olmadan bir an geçiremiyorsun. Klimayı açıp karşısına oturduğun anlarda dünyanın en mutlu insanı oluyorsun. Senin coolluğun gösterişli bir coolluk değil, çok rafine ve minimal bir coolluk!

