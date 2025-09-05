Yazın Serinleme Şekline Göre Ne Kadar Havalısın?

Sen yazın denizden ya da havuzdan çıkmayanlardansın. Yani susuz bir dakikan geçmiyor. Suyun içinde olmasan bile hep etrafındasın. Yani ya yüzüyorsun, ya suda oyun oynuyorsun ya da güneşleniyorsun. Bu da seni en cool insanlardan biri yapıyor. Senin coolluk seviyene hiçbirimiz erişemeyiz zaten. Yazın su olmadan duramayan sen coolluğunla herkesi etkilemeyi başarıyorsun!