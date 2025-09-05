Yazın Serinleme Şekline Göre Ne Kadar Havalısın?
Yaz sıcağında hepimiz serinleyecek bir şeyler arıyoruz. Hepimizin yöntemleri farklı elbette. Bazılarımız için su yeterli olurken bazıları buz gibi dondurmalara sarılıyor. Peki sen yazın ferahlama şekline göre ne kadar havalısın?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seçmen gerek!
3. Yazın tatile gittin, ilk yapacağın şey ne olur?
4. Yaz kombinlerinden bahset biraz bakalım...
5. Sıcak havanın sendeki etkisi ne?
6. Tatilde en sevdiğin manzara hangisi?
7. Yazın hangi şarkıları daha çok dinliyorsun?
8. Hangi hediye tam senlik?
9. Bavulunda olmazsa olmaz ne?
10. Geldik son soruya. Dürüst ol, yazı seviyor musun?
%100 coolsun!
%95 coolsun!
%85 coolsun!
%70 coolsun!
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
