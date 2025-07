Yaza Hafif Başlamak İsteyenlere: Midenizi Yormadan Karnınızı Doyuran Leziz Fit Tarifler

Yazın hafif beslenmeniz protein almayacağınız anlamına gelmiyor. Aksine Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde elinizdeki tüm malzemeleri en optimum seviyede pişirebilir ve maksimum besin değeri elde edebilirsiniz. Üstelik normalden hızlı, verimli ve kolay şekilde... İşte yaz menülerinde proteini bol bol tüketmek isteyenlere özel hafif tarifler!

Tavuk Köfteleri

Malzemeler:

500 g tavuk kıyması

1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1/2 su bardağı galeta unu

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tatlı toz biber

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

Zeytinyağı

Yapılışı:

1. Tavuk kıymasını, rende soğanı, sarımsağı, galeta ununu ve yumurtayı bir kaba alarak birleştirin. Üzerine baharatları ve ince kıyışmış maydanozu ekleyip hafif yapışkan bir harç elde edin.

2. Yoğurduğunuz harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp köfteler oluşturun ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine aktarın.

3. Köftelerin üzerlerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürüp, 190 derecede 12-15 dakika pişirin.

4. Piştikten sonra yanına dilediğiniz sosları hazırlayıp servis tabağına alın.

Glutensiz Lazanya

Malzemeler:

200 gram kültür mantarı

1 soğan

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

650 gram domates sosu

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

130 gram glutensiz lazanya katmanı

80 gram donmuş yeşil bezelye

100 gram düşük yağlı krem peynir

40 gram pesto

50 gram Gouda Peyniri

Yapılışı:

1. Mantarları dilimleyin, soğanı doğrayın ve kısık ateşte bu malzemeleri solana kadar pişirip baharatla tatlandırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pişirme aksesuarını alın. İçine lazanya hamurunu koyduktan sonra domates sos, fesleğen, mantar, soğan ve dondurulmuş bezelyeyi koyun ve son katmanı lazanya ile bitirin.

3. Krem peynirini ve fesleğen pesto sosunu bir kasede karıştırdıktan sonra lazanya katmanının üzerine sürün ve 180 derecede 20-25 dakika pişmeye bırakın.

5. Son aşamada hazneyi açıp lazanya üzerine rende peynir ekleyin ve 5-10 dakika peynirler eriyip kızarana kadar pişirin.

Not: Cihazın aynı anda bitirme özelliğinden faydalanarak her iki haznedeki tariflerin aynı sürede tamamlanmasını sağlayabilir, her şeyi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun. 💚