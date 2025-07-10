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Yaza Hafif Başlamak İsteyenlere: Midenizi Yormadan Karnınızı Doyuran Leziz Fit Tarifler

etiket Yaza Hafif Başlamak İsteyenlere: Midenizi Yormadan Karnınızı Doyuran Leziz Fit Tarifler

Özge Çil
Özge Çil - Onedio Üyesi
10.07.2025 - 20:31

Yaz geldi çattı. Şimdi geriye sıcak havalarda bizi yormayacak, aksine enerjimizi yükselterek bize iyi hissettirecek birbirinden enfes lezzetler tüketmek kaldı. Yaz sıcaklarında midenizi yormayan, hafif, fit ve bir o kadar da sağlıklı tarifler arıyorsanız tam yerindesiniz. Mutfağınızın süper gücü Philips Çift Hazneli Airfryer ile hazırlayacağınız bu rengarenk tarifler, size her öğün ekstra mutluluk verecek!

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1. Kayısı ve Yaban Mersinli Yulaf Ezmesi

1. Kayısı ve Yaban Mersinli Yulaf Ezmesi

Her mevsim olduğu gibi yazın da kahvaltı günün en önemli öğünü. Eğer güne tatlı tatlı başlamak istiyor fakat hafif bir alternatif arıyorsanız, işte tam sizlik olan o tarif!

Malzemeler:

  • 240 gram kayısı

  • 200 gram yulaf ezmesi

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 300 ml badem sütü

  • 2 yemek kaşığı badem

  • 2 yemek kaşığı yaban mersini

Yapılışı:

1. Kayısıları yıkayın dilimleyin. Ardından diğer malzemelerle karıştırıp Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine uygun bir pişirme kabına aktarın.

2. Kabı geniş hazneye yerleştirin ve 20 dakika 160 derecede pişmeye bırakın.

3. Cihazdan çıkarıp servis ederek üzerine istediğiniz diğer yemişleri ve meyveleri eklemeyi de unutmayın.

Afiyet olsun. 💚

2. Yeşil Fasulye ve Izgara Hellim Salatası

2. Yeşil Fasulye ve Izgara Hellim Salatası

Tam bir yaz menüsü kurmak istediğinizde mevsime özel taptaze yeşil fasulyelerin yanına fresh bir salata yapmak isteyebilirsiniz. İşte midelere şenlik getiren o ikili:

Yeşil Fasulye

Malzemeler:

  • 400 gram yeşil fasulye

  • 1 çay kaşığı bitkisel yağ

Yapılışı:

1. Fasulyeleri yıkayıp, uçlarını kesin ve kılçıklarından arındırın. Bir peçeteyle suyunu silin.

2. Ardından yağ ile karıştırıp damak zevkinize göre baharatlandırın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine aktarın.

Not: Cihazın biri 6, diğeri 3 litrelik hazneleri arasında malzeme miktarına uygun olanı seçebilir, aynı anda iki tarif hazırlarken kullanımı kendi ihtiyaçlarınıza göre belirleyebilirsiniz.

3.190 derecede 9 dakika pişirip servis tabağına alın.

Hellim Salata

Malzemeler:

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 200 gram Hellim peyniri

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 portakal

  • 100 gram mini ıspanak

  • 240 gram nohut, konserve

  • 2 yemek kaşığı badem

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 5 gram taze nane

Yapılışı:

1. Biberleri yıkayıp şerit şerit doğrayın, peynirleri dilin ve malzemeleri zeytinyağı ve tuz ile harmanlayın.

2. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip 180 derecede 9 dakika çalıştırın.

3. Malzemeler pişerken geniş bir kap alın. İçine ıspanak, portakal ve nohutu ekleyin. 

4. Malzemeler piştikten sonra onları da kaba ekleyip limon suyu ve baharat ile birleştirin. 

5. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine nane koyarak servis edin.

Afiyet olsun. 💚

3. Kinoa Salatası ve Baharatlı Kabak Dilimleri

3. Kinoa Salatası ve Baharatlı Kabak Dilimleri

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde bir tarafında fit atıştırmalık, diğer tarafta ise ana öğünü rahat rahat pişirebilirsiniz. Hem de tatların ve kokuların birbirine karışmayacağından emin olarak. İşte hafif yaz günlerine özel bir öğle menüsü:

Kinoa Salatası

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kinoa, 2 su bardağı su

  • 1 kutu light ton balığı

  • 5 cherry domates, yarım salatalık, 1 avuç roka

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı hardal

  • Tuz

Yapılışı:

1. Kinoayı suda haşlayıp süzün ve soğumaya bırakın.

2. Ardından ton balığı ve sebzelerle karıştırın.

3. Üzerine limon, zeytinyağı ve hardal sosunu ekleyin.

4. Son olarak birkaç dilim hellim yerleştirip ısıya dayanıklı bir kaba aktarın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesinde 180 derecede 5 dakika pişirin.

Baharatlı Kabak Dilimleri

Malzemeler:

  • 1 adet kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı paprika

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Kabak dilimlerini zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

2. Cihazın diğer haznesine alıp 200 derecede 12-15 dakika pişirin.

Afiyet olsun. 💚

4. Brushcetta Tavuk ve Patates Cipsi

4. Brushcetta Tavuk ve Patates Cipsi

Yazın tüm enerjisinden ilham alan bir tabak hazırlamak isterseniz bu renkli, hafif ve bir o kadar leziz ikiliye bir şans verebilirsiniz. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde malzemelerin besin değerinden kaybetmediğinden emin olarak, tam olarak doğru ayarda ve doğru lezzette menüler hazırlayabilir; böylece yaz formunuzu da koruyabilirsiniz.

Bruschetta Tavuk

Malzemeler:

  • 1 adet tavuk göğsü (ikiye kesilmiş ya da ince dövülmüş)

  • 2 adet orta boy domates 

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı balsamik sirke (isteğe bağlı)

  • 5–6 yaprak taze fesleğen (ince kıyılmış)

  • Tuz, karabiber

  • Üzeri için: 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar ya da parmesan (isteğe bağlı)

  • 4 dilim ekmek

Hazırlık:

1. Tavukları tuz ve karabiberle ovup kenara alarak dinlendirin.

2. Ardından domates, sarımsak, zeytinyağı, sirke ve fesleğeni bir kapta karıştırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yağlı kağıt serip tavukları yerleştirin ve 180 derecede 15 dakika kadar pişirin.

4. Küçük hazneye de ekmek dilimlerini yerleştirip 180 derecede 2-3 dakika onları pişirin. 

5. Tavukların üstüne domatesli karışımı koyun, en üste kaşarı serpip 2-3 dakika daha çalıştırın.

6. Son olarak pişen ekmeklerin üzerine tavuklu karışımı koyun ve servis tabağına alın.

Patates Cipsi

Malzemeler:

  • 2 adet patates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Patatesleri ince dilimler halinde kesin, soğuk suda bekleterek nişastasını alın ve iyice kurulayın.

2. Ardından zeytinyağı, tuz ve istediğiniz diğer baharatlar ile karıştırın. 

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine ekleyerek 160 derecede 10-12 dakika pişirin.

Afiyet olsun. 💚

5. Kıvrımlı Patates Salatası ve Kinoalo Sebze Köfte

5. Kıvrımlı Patates Salatası ve Kinoalo Sebze Köfte

Yaz mevsiminde öyle sıcak yemekler hazırlamak pek herkese göre değil. Onun yerine taze sebzeler ve hafif soslarla hazırlanmış besleyici salataları, protein köfteleri menülerinize ne kadar fazla dahil ederseniz o kadar hafif ve rahat bir mevsim geçirirsiniz. İşte ona en güzel örneklerden bir ikili!

Kinoalı Köfte

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kinoa

  • 2 su bardağı sıcak sebze suyu

  • 1 adet yumurta

  • 2 adet haşlanmış küçük boy patates

  • 1 adet küçük boy kabak

  • 1 adet küçük boy havuç

  • 2 dal taze soğan

  • 1/4 demet maydanoz

  • 1/4 demet dereotu

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

  • 1/2 çay kaşığı kişniş

Yapılışı:

1. Kinoayı sıcak sebze suyunda suyunu çekene kadar 15-20 dakika haşlayın. Kabuklarını soyduğunuz havuç ve kabağı rendeleyin.

2. Taze soğanları ince ince doğrayın. Dereotu ve maydanozları incecik kıyın. Haşlanan kinoayı bir karıştırma kabına alarak soğuyana kadar bekletin.

3. Ardından rende havuç, kabak, haşlanmış patates ve doğranmış yeşilliklerle karıştırıp damak zevkinize göre çeşnilendirin.

4. Son olarak yumurtayı da ilave ettikten sonra tüm malzemeyi iyice karıştırın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine pişirme kağıdı yerleştirin.

6. Hazırladığınız kaışımdan ufak parçalar alıp köfte şekline getirin ve hazneye birbirine değmeyecek şekilde yerleştirin.

7. 180 derecede 15 dakika pişirin. 

Kıvrımlı Patates Salatası

Malzemeler:

  • 400 gram kıvırcık patates

  • 1 salatalık

  • Dereotu, maydanoz

  • 1 soğan

  • 100 gram turşu

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 3 yemek kaşığı mayonez

  • 200 gram süzme yoğurt

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Dondurulmuş kıvrımlı patates kızartmalarını Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alın ve 180 derecede 17 dakika pişirin.

Not: Cihazın yağsız kızartmaya elverişli teknolojisi sayesinde tüm çıtır atıştırmalıklarınızı sadece 1 yemek kaşığı yağ ile hazırlayabilir, hem malzemeden hem kaloriden tasarruf edebilirsiniz.

2. Patatesler pişerken salatayı hazırlamaya başlayın. Bir kasede küp küp doğranan salatalığı, kıyılmış maydanoz ve dereotunu, ince doğranmış soğan ve turşuyu birleştirin. 

3. Sos için hardal, yoğurt, limon suyu ve baharatları birleştirin. Bu şekilde salata malzemelerinin üstüne dökün ve karıştırın.

4. Patatesler piştikten sonra biraz ılıtın, ardından onları da ekleyip güzelce harmanlayın.

Afiyet olsun! 💚

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6. Tavuk Köfteleri ve Glutensiz Vejeteryan Lazanya

6. Tavuk Köfteleri ve Glutensiz Vejeteryan Lazanya

Yazın hafif beslenmeniz protein almayacağınız anlamına gelmiyor. Aksine Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde elinizdeki tüm malzemeleri en optimum seviyede pişirebilir ve maksimum besin değeri elde edebilirsiniz. Üstelik normalden hızlı, verimli ve kolay şekilde... İşte yaz menülerinde proteini bol bol tüketmek isteyenlere özel hafif tarifler!

Tavuk Köfteleri

Malzemeler:

  • 500 g tavuk kıyması

  • 1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tatlı toz biber

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

1. Tavuk kıymasını, rende soğanı, sarımsağı, galeta ununu ve yumurtayı bir kaba alarak birleştirin. Üzerine baharatları ve ince kıyışmış maydanozu ekleyip hafif yapışkan bir harç elde edin.

2. Yoğurduğunuz harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp köfteler oluşturun ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine aktarın.

3. Köftelerin üzerlerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürüp, 190 derecede 12-15 dakika pişirin.

4. Piştikten sonra yanına dilediğiniz sosları hazırlayıp servis tabağına alın.

Glutensiz Lazanya

Malzemeler:

  • 200 gram kültür mantarı

  • 1 soğan 

  • 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

  • 650 gram domates sosu

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 130 gram glutensiz lazanya katmanı

  • 80 gram donmuş yeşil bezelye

  • 100 gram düşük yağlı krem peynir

  • 40 gram pesto

  • 50 gram Gouda Peyniri

Yapılışı:

1. Mantarları dilimleyin, soğanı doğrayın ve kısık ateşte bu malzemeleri solana kadar pişirip baharatla tatlandırın. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pişirme aksesuarını alın.  İçine lazanya hamurunu koyduktan sonra domates sos,  fesleğen, mantar, soğan ve dondurulmuş bezelyeyi koyun ve son katmanı lazanya ile bitirin.

3. Krem peynirini ve fesleğen pesto sosunu bir kasede karıştırdıktan sonra lazanya katmanının üzerine sürün ve 180 derecede 20-25 dakika pişmeye bırakın.

5. Son aşamada hazneyi açıp lazanya üzerine rende peynir ekleyin ve 5-10 dakika peynirler eriyip kızarana kadar pişirin.

Not: Cihazın aynı anda bitirme özelliğinden faydalanarak her iki haznedeki tariflerin aynı sürede tamamlanmasını sağlayabilir, her şeyi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun. 💚

7. Kavrulmuş Nohut ve Tahin Soslu Izgara Avokado

7. Kavrulmuş Nohut ve Tahin Soslu Izgara Avokado

Pratikçe hazırlayacağınız ve tek seferde tüm makro besinleri alacağınız bir tarif mi denemek istiyorsunuz? İşte size fırsat!

Malzemeler:

  • 200 gram konserve suyu süzülmüş nohut

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı garam masala

  • 2 avokado

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 4 yemek kaşığı ılık su

  • 1 çay kaşığı misket limon suyu

  • 2 tutam deniz tuzu

  • 5 gram maydanoz

Yapılışı:

1. Nohutları süzüp kurulayın, sonrasında zeytinyağı ve garam masala ile karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine ekleyerek 200 derecede 5 dakika kavurun.

3. Bu sırada avokadoyu ikiye bölüp çekirdeğini çıkarın, içine de zeytinyağı sürün.

4. Pişen nohutları hazne dışına alıp yerine avokadoları yerleştirin, dilerseniz bunun için yandaki hazneyi de kullanabilirsiniz.

5. 200 derecede 8-10 dakika pişen avokadoları servis tabağına alın.

6. Bir kasede tahin, su, limon suyu ve deniz tuzunu karıştırın. Maydanozları ince ince kıyın. 

7. Avokadoların içine sırasıyla nohutları, tahin sosunu ve maydanozu ekleyerek servis edin. 

Afiyet olsun. 💚

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Özge Çil
Özge Çil
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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