Yaza Hafif Başlamak İsteyenlere: Midenizi Yormadan Karnınızı Doyuran Leziz Fit Tarifler
Yaz geldi çattı. Şimdi geriye sıcak havalarda bizi yormayacak, aksine enerjimizi yükselterek bize iyi hissettirecek birbirinden enfes lezzetler tüketmek kaldı. Yaz sıcaklarında midenizi yormayan, hafif, fit ve bir o kadar da sağlıklı tarifler arıyorsanız tam yerindesiniz. Mutfağınızın süper gücü Philips Çift Hazneli Airfryer ile hazırlayacağınız bu rengarenk tarifler, size her öğün ekstra mutluluk verecek!
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1. Kayısı ve Yaban Mersinli Yulaf Ezmesi
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2. Yeşil Fasulye ve Izgara Hellim Salatası
3. Kinoa Salatası ve Baharatlı Kabak Dilimleri
4. Brushcetta Tavuk ve Patates Cipsi
5. Kıvrımlı Patates Salatası ve Kinoalo Sebze Köfte
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6. Tavuk Köfteleri ve Glutensiz Vejeteryan Lazanya
7. Kavrulmuş Nohut ve Tahin Soslu Izgara Avokado
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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