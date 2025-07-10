Yaza Hafif Başlamak İsteyenlere: Midenizi Yormadan Karnınızı Doyuran Leziz Fit Tarifler

Her mevsim olduğu gibi yazın da kahvaltı günün en önemli öğünü. Eğer güne tatlı tatlı başlamak istiyor fakat hafif bir alternatif arıyorsanız, işte tam sizlik olan o tarif!

Malzemeler:

240 gram kayısı

200 gram yulaf ezmesi

1 çay kaşığı karbonat

300 ml badem sütü

2 yemek kaşığı badem

2 yemek kaşığı yaban mersini

Yapılışı:

1. Kayısıları yıkayın dilimleyin. Ardından diğer malzemelerle karıştırıp Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine uygun bir pişirme kabına aktarın.

2. Kabı geniş hazneye yerleştirin ve 20 dakika 160 derecede pişmeye bırakın.

3. Cihazdan çıkarıp servis ederek üzerine istediğiniz diğer yemişleri ve meyveleri eklemeyi de unutmayın.

Afiyet olsun. 💚