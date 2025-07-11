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Yaz Enerjin Hangi Serinletici Yemekle Uyuşuyor?

etiket Yaz Enerjin Hangi Serinletici Yemekle Uyuşuyor?

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
11.07.2025 - 19:01

Yaz mevsimi senin için tam olarak neye tekabül ediyor? Herkesin yazı yaşama şekli farklı ama bir ortak noktamız var, serinleten lezzetler! Sen de enerjine en çok yakışan yaz yemeğini testimizle bulacaksın. Hadi bakalım, başlıyoruz!

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1. Sabah uyandığında yazın ilk düşündüğün şey ne olur genelde?

2. Peki ya, yaz akşamlarını nasıl geçirmeyi seversin?

3. İşte o beklenen soru! Yaz tatilinden beklentin ne?

3. İşte o beklenen soru! Yaz tatilinden beklentin ne?

4. Hangi yaz meyvesi sana göre?

5. Plajda nasıl göründüğünden bahseder misin bize?

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6. Bunlardan hangisi seni daha çok anlatıyor?

7. Favori yaz kıyafetin bunlardan hangisi?

7. Favori yaz kıyafetin bunlardan hangisi?

8. Son olarak sana göre yaz mevsimini hangi renk temsil ediyor?

Karpuz ve peynir!

Karpuz ve peynir!

Senin enerjin huzur dolu ama aynı zamanda sıcak ve bir o kadar da paylaşımcı! Sade ama unutulmaz şeyleri seviyorsun; gösterişli olmasan da etrafındaki insanlar seni unutamıyor. Yaz senin için biraz nostalji, biraz aile, bolca da keyif demek. Bu yüzden karpuz ve peynir ikilisi tam da sana göre! Senin gibi insanlar, yazın gerçek ruhunu hatırlatıyor herkese.

Cacık!

Cacık!

Senin yaz enerjin o kadar huzur veriyor ki! Güneşi seversin ama gölgeden izlemeyi tercih edersin. Kalabalıklardan uzak, kendine döndüğün bir yaz sana daha çok yakışır. Tıpkı cacık gibi de serinletici ama derin bir yapın var. Seninle bir öğleden sonra geçirmenin bir terapi gibi olduğunu söyleyen çok oluyordur!

Dondurma!

Dondurma!

Yaz tam anlamıyla senin mevsimin! Sosyalsin, enerjiksin, her an bir şeyler organize etmeye hazırsın. Tıpkı rengarenk dondurmalar gibi ruhun çeşit çeşit! İnsanlar seninle vakit geçirmekten büyük keyif alıyor çünkü senin enerjin bulaşıcı. Yazın her günü senin için bir şenlik, bir festival havasında geçiyor!

Ayran aşı çorbası!

Ayran aşı çorbası!

Senin yaz enerjin hem zihin hem beden dostu! Aşırıya kaçmadan eğlenmeyi, insanlara alan tanımayı ve her ortamda dengeyi kurmayı çok iyi biliyorsun. Ayran aşı gibi besleyici, serinletici ama gereksiz şova girmeyen biri gibisin. Hayatını sade ama zekice kurguluyorsun. Kimse seni kolay kolay alt edemez çünkü sen her detayı düşünmüş oluyorsun. Yazın sana kattığı o ferahlığı içselleştiriyorsun ve bu enerjinle çevrendekileri de rahatlatıyorsun.

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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