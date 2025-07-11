Yaz Enerjin Hangi Serinletici Yemekle Uyuşuyor?
Yaz mevsimi senin için tam olarak neye tekabül ediyor? Herkesin yazı yaşama şekli farklı ama bir ortak noktamız var, serinleten lezzetler! Sen de enerjine en çok yakışan yaz yemeğini testimizle bulacaksın. Hadi bakalım, başlıyoruz!
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1. Sabah uyandığında yazın ilk düşündüğün şey ne olur genelde?
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2. Peki ya, yaz akşamlarını nasıl geçirmeyi seversin?
3. İşte o beklenen soru! Yaz tatilinden beklentin ne?
4. Hangi yaz meyvesi sana göre?
5. Plajda nasıl göründüğünden bahseder misin bize?
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6. Bunlardan hangisi seni daha çok anlatıyor?
7. Favori yaz kıyafetin bunlardan hangisi?
8. Son olarak sana göre yaz mevsimini hangi renk temsil ediyor?
Karpuz ve peynir!
Cacık!
Dondurma!
Ayran aşı çorbası!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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