Yaz Bitti: Okula/İşe Dönüş Sendromunu Nasıl Kolaylaştırırsın?

İşte dönüşünü kolaylaştırabilecek ipuçları seninle 👇

Küçük hedefler, büyük farklar:

Hafta içi her gün 10 dakikalık dönüş ritüeli koy. Küçük adımlar, motivasyonu canlı tutar.

Ritmi geri getir, aceleye gerek yok:

Uykuyu ve kahvaltıyı nazikçe yeniden düzene sok. 15–30 dk önce yatıp kalkmak biyolojik saati toparlar.

Kendini dene, ama sınırları zorlamadan:

Bu hafta 1 yeni şey dene: yeni rota, yeni kahve veya yeni görev. Özgüven güçlenir; yük azaltılır.

Sosyal bağları güçlendiren kısa dokunuşlar:

5–10 dk kısa sohbet planı yap; destek hissi artar, dönüş hızı yükselir.

Kendine nazik ol; mükemmelliği bir kenara bırak:

Dalgalı geçiş izni ver. Hatalar normaldir; duygusal direnci güçlendirir.

Duyguları hızlıca etiketle:

Akşam 3 duygu yaz, nedenlerini 1 cümleyle açıkla. Duyguları adlandırmak stres tepkilerini azaltır.

(Örnek: Bu akşam 3 duygu olarak “kaygı, bunaltı, umut eksikliği” yazıyorum; nedenleri: “yarınki sunum baskısı, belirsizlik, başarısızlık korkusu.”)

Esneklik: Planla, ama plan B’yi de hazırla:

Planını 1–2 esnek unsurla destekle. Beklenmedik gündemlere karşı dayanıklılık sağlar.

Gözlemler / Çıkarımlar

Başlangıç enerjisi iyi; dönüşte kaygıyı tetikleyen anlar için esneklik kilit taşıdır. Nazik tutum ve net adımlar süreci rahatlatır.

(Örnek: Bir gün yoğun toplantılarla geçtiğinde esnek planın devreye girmesi, “bugün bu kadarını yapıyorum” demek ve yeni bir hedefe yönelmek, kaygıyı azaltır.)

Kendin Deneyimle:

1 hafta boyunca bu 7 adımı uygula ve her gün 2 kısa not al: hangi adım daha çok işe yarıyor, hangi alanlarda zorlandın?

Kısa adımlar, nazik tutum ve esneklikle dönüş daha kolay olur. Bu hafta hangi 2 adımı uygulayacaksın?