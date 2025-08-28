Yaz Bitti: Okula/İşe Dönüş Sendromunu Nasıl Kolaylaştırırsın?
Tatil enerjisi hâlâ sürüyor mu, yoksa dönüş için bir yol haritası mı lazım? Önce hızlı bir değerlendirme testiyle durumu belirleyelim, ardından pratik 7 adımı paylaşacağım.
1. Tatil sonrası enerji seviyen nasıl?
2. Dönüşte motivasyonunu nasıl görüyorsun?
3. Günlük rutine dönmek senin için nasıl ilerliyor?
4. Sosyal destek ihtiyacın oluyor mu?
5. Bu dönüşte öncelik vermek istediğin beceri nedir?
Dönüşe hazır olabilirsin; birkaç basit adım yeter.
Orta risk; destekleyici bazı stratejiler faydalı olur.
Yüksek risk; adım adım, küçük oyunlar gibi ilerlemek en iyisi.
