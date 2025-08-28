onedio
Yaz Bitti: Okula/İşe Dönüş Sendromunu Nasıl Kolaylaştırırsın?

Yaz Bitti: Okula/İşe Dönüş Sendromunu Nasıl Kolaylaştırırsın?

Pelin Hazer
Pelin Hazer
28.08.2025 - 14:38

Tatil enerjisi hâlâ sürüyor mu, yoksa dönüş için bir yol haritası mı lazım? Önce hızlı bir değerlendirme testiyle durumu belirleyelim, ardından pratik 7 adımı paylaşacağım.

1. Tatil sonrası enerji seviyen nasıl?

2. Dönüşte motivasyonunu nasıl görüyorsun?

3. Günlük rutine dönmek senin için nasıl ilerliyor?

4. Sosyal destek ihtiyacın oluyor mu?

5. Bu dönüşte öncelik vermek istediğin beceri nedir?

Dönüşe hazır olabilirsin; birkaç basit adım yeter.

Hedeflerini kısaca belirle, ilk gün küçük ama tatmin edici bir iş seç, molalarını planla ve iş arkadaşlarına kısa bir selam ver. Küçük kazanımları fark et ve güne pozitif bir ritüelle başla. Fazlası için endişelenme, hazır olmak yetiyor.

Orta risk; destekleyici bazı stratejiler faydalı olur.

İşte dönüşünü kolaylaştırabilecek ipuçları seninle 👇

Küçük hedefler, büyük farklar:

Hafta içi her gün 10 dakikalık dönüş ritüeli koy. Küçük adımlar, motivasyonu canlı tutar.

Ritmi geri getir, aceleye gerek yok:

Uykuyu ve kahvaltıyı nazikçe yeniden düzene sok. 15–30 dk önce yatıp kalkmak biyolojik saati toparlar.

Kendini dene, ama sınırları zorlamadan:

Bu hafta 1 yeni şey dene: yeni rota, yeni kahve veya yeni görev. Özgüven güçlenir; yük azaltılır.

Sosyal bağları güçlendiren kısa dokunuşlar:

5–10 dk kısa sohbet planı yap; destek hissi artar, dönüş hızı yükselir.

Kendine nazik ol; mükemmelliği bir kenara bırak:

Dalgalı geçiş izni ver. Hatalar normaldir; duygusal direnci güçlendirir.

Duyguları hızlıca etiketle: 

Akşam 3 duygu yaz, nedenlerini 1 cümleyle açıkla. Duyguları adlandırmak stres tepkilerini azaltır.

(Örnek: Bu akşam 3 duygu olarak “kaygı, bunaltı, umut eksikliği” yazıyorum; nedenleri: “yarınki sunum baskısı, belirsizlik, başarısızlık korkusu.”)

Esneklik: Planla, ama plan B’yi de hazırla:

Planını 1–2 esnek unsurla destekle. Beklenmedik gündemlere karşı dayanıklılık sağlar.

Gözlemler / Çıkarımlar 

Başlangıç enerjisi iyi; dönüşte kaygıyı tetikleyen anlar için esneklik kilit taşıdır. Nazik tutum ve net adımlar süreci rahatlatır. 

(Örnek: Bir gün yoğun toplantılarla geçtiğinde esnek planın devreye girmesi, “bugün bu kadarını yapıyorum” demek ve yeni bir hedefe yönelmek, kaygıyı azaltır.)

Kendin Deneyimle:

1 hafta boyunca bu 7 adımı uygula ve her gün 2 kısa not al: hangi adım daha çok işe yarıyor, hangi alanlarda zorlandın?

Kısa adımlar, nazik tutum ve esneklikle dönüş daha kolay olur. Bu hafta hangi 2 adımı uygulayacaksın?

Yüksek risk; adım adım, küçük oyunlar gibi ilerlemek en iyisi.

İşte dönüşünü kolaylaştırabilecek ipuçları seninle 👇

