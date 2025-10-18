onedio
Yatırım Tarzına Göre Hangi Roma İmparatorusun?

miray soysal
18.10.2025 - 17:05

Yatırım yapma şeklin, düşündüğünden çok daha fazlasını anlatıyor olabilir. Bu testle hem finansal kişiliğini hem de tarihsel ruh ikizini keşfetmeye hazır ol! 👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Para mutluluğu getirir” cümlesine ne kadar katılıyorsun?

3. Risk almaktan korkmaz, bazen sezgilerine göre karar verir misin?

4. Yatırım tarzına hangisi daha yakın?

5. Büyük bir alışveriş yapmadan önce araştırma yapar mısın?

6. Söyle bakalım, senin hayattaki hedefin ne?

7. Bugüne kadar yaptığın yatırım tercihlerine bir puan verecek olsaydın kaç verirdin?

8. Hayalindeki evi seç!

İmparator Augustus

Sen, finansal gücün temellerini sabırla atan, büyük kurucu İmparator Augustus'sun! Tıpkı onun barış ve istikrar döneminde yaptığı gibi, sen de yatırımlarında uzun vadeli büyüme ve düşük risk peşindesin. Ani zenginleşme hayalleri yerine, düzenli temettü, sağlam gayrimenkuller veya mavi çipli hisselerle portföyünün istikrarını sağlarsın.

İmparator Traianus

Sen, Roma'yı en geniş sınırlarına ulaştıran, büyük fatih İmparator Traianus'sun! Yatırım tarzın büyüme odaklı ve cesur; tıpkı onun yeni topraklar fethetmesi gibi, sen de gelişmekte olan piyasalara ve potansiyeli yüksek teknoloji hisselerine yatırım yapmaktan çekinmezsin. Portföyün dinamik, sürekli genişleyen ve daima yeni fırsatlar peşinde koşan bir imparatorluk gibi.

İmparator Hadrianus

Sen, imparatorluğun sınırlarını güçlendiren, büyük mimar ve savunmacı İmparator Hadrianus'sun! Senin yatırım felsefen, portföyünü dış şoklara karşı korumak ve gerçek değere odaklanmaktır. Tıpkı onun Britanya Duvarı'nı inşa etmesi gibi, sen de güvenlik marjı yüksek ve piyasa fiyatının altında işlem gören şirketleri ararsın. Trendlere kapılmak yerine, sağlam bilanço ve güçlü nakit akışına sahip, kalıcı değer yaratan şirketlere sadık kalırsın.

İmparator Nero

Sen, hızlı kararlar alan, bazen riskli ama heyecanlı İmparator Nero'sun! Yatırım hayatın, tıpkı onun hükümdarlığı gibi, yüksek riskli, spekülatif ve anlık getiriler üzerine kuruludur. Sen piyasanın heyecanını ve anlık dalgalanmaları seviyorsun; zira sana göre büyük kazançlar, ancak büyük riskler alınarak elde edilir. Ancak dikkat et, Roma'yı yakmak yani portföyü sıfırlamak sadece bir an meselesi olabilir!

