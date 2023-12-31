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Yaşamları Boyunca İnanılmaz Zorluklarla Karşılaşmış En Trajik Geçmişe Sahip 14 Ünlü İsim

Yaşamları Boyunca İnanılmaz Zorluklarla Karşılaşmış En Trajik Geçmişe Sahip 14 Ünlü İsim

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 09:01

Bugün, hayatları boyunca zorluklarla karşılaşmış ünlülerin neler yaşadığına bakacağız.

Sizin de bildiğiniz benzer hikayelere sahip ünlüler varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/popculturech...
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1. Sovyet Ukrayna'da, Yahudi bir aileye doğan Mila Kunis, yedi yaşındayken artan antisemitizm nedeniyle ailesiyle birlikte ABD'ye kaçtı. Yanlarında sadece 250 dolar ve birkaç parça kıyafetleri vardı. Mila, Amerikan okuluna kaydolana kadar İngilizce öğrenmeye başlamadı.

1. Sovyet Ukrayna'da, Yahudi bir aileye doğan Mila Kunis, yedi yaşındayken artan antisemitizm nedeniyle ailesiyle birlikte ABD'ye kaçtı. Yanlarında sadece 250 dolar ve birkaç parça kıyafetleri vardı. Mila, Amerikan okuluna kaydolana kadar İngilizce öğrenmeye başlamadı.

ABD'ye taşındıktan kısa bir süre sonra, babası onun özgüvenini geri kazanmasına ve İngilizcesini geliştirmesine yardımcı olmak için onu oyunculuk derslerine yazdırdı. Başta küçük rollerde (genellikle reklamlarda) oynamaya başladı ve sonunda düzenli bir rol için bir TV şovunda seçmelere katıldı. Ama çok genç olduğu için yaşını gizleyerek rolü aldı ve sözleşmesini imzalayana kadar yaşını saklamaya devam etti. Şov büyük bir başarıya ulaştı. O andan itibaren sürekli olarak büyük projelerde çalıştı ve popüler bir ünlü oldu.

2. Christopher Lee'nin hayatı gerçekten inanılmazdı.

2. Christopher Lee'nin hayatı gerçekten inanılmazdı.

Aristokrat bir ailede doğdu ve annesinin ikinci evliliği sayesinde Ian Fleming'in kuzeni oldu. Fransa'da gerçekleşen son kamusal idamı gördü, Rasputin'in suikastçılarıyla tanıştırıldı ve sürgündeki Rus prenslerinin ailesiyle birlikte yaşadı. İlk nişanlandığında, nişanlısıyla evlenmek için İsveç Kralı'ndan izin almak zorunda kaldı (ancak daha sonra ayrıldılar). II. Dünya Savaşı sırasında inanılmaz bir askeri hizmet verdi, Vesuvius Dağı'na tırmandı (yanardağ patlamasından üç gün önce) ve Nazi savaş suçlularını avladı. Ve bunlar sadece aktör (ve metal şarkıcısı) olarak kariyerinden bahsetmeden önceki yaşamının bir kısmı.

3. Pedro Pascal, Şili'de, Pinochet karşıtı gruplarda aktif olan bir ailenin çocuğuydu ve daha bebekken, ailesi Venezüella büyükelçiliğine sığınmak zorunda kaldı ve daha sonra Danimarka'ya iltica etti, sonrasında ise ABD'ye göç ettiler.

3. Pedro Pascal, Şili'de, Pinochet karşıtı gruplarda aktif olan bir ailenin çocuğuydu ve daha bebekken, ailesi Venezüella büyükelçiliğine sığınmak zorunda kaldı ve daha sonra Danimarka'ya iltica etti, sonrasında ise ABD'ye göç ettiler.

Üniversitede okurken babası, yönettiği bir doğurganlık kliniğinde büyük bir skandal nedeniyle suçlandı ve ailesi ile küçük kardeşleri Şili'ye geri döndü. Annesi daha sonra intihar etti ve Pedro, onun anısını onurlandırmak için annesinin soyadını kullanmaya başladı. Kariyerinde uzun yıllar boyunca önemli roller alamadı, yaklaşık 20 yıl boyunca büyük bir çıkış yapamadan çalışmalarına devam etti ta ki Game of Thrones'daki büyük fırsatı elde edene kadar. Tabii ki, kariyeri o zamandan beri büyük bir yükselişe geçti ve Narcos, The Mandalorian, The Last of Us, The Unbearable Weight of Massive Talent gibi projelerle adından söz ettirmeye başladı.

4. Lady Gaga, henüz 19 yaşındayken Island Def Jam Records ile anlaşma imzaladı. Ancak büyük bir plak şirketiyle anlaşma yaptıktan sadece üç ay sonra, şirket tarafından bırakıldı.

4. Lady Gaga, henüz 19 yaşındayken Island Def Jam Records ile anlaşma imzaladı. Ancak büyük bir plak şirketiyle anlaşma yaptıktan sadece üç ay sonra, şirket tarafından bırakıldı.

Eski Def Jam patronu LA Reid'in, Gaga'nın birkaç bitmemiş demosunu 'kötü bir gününde' dinledikten sonra bu kararı aldığı bildirildi. LA Reid, Gaga'yı bırakma konusundaki pişmanlığını dile getirdi, ancak film anlaşmaları, sonuna kadar dolu turlar ve 13 Grammy ödülüyle, Gaga'nın bunun üzerine pek kafa yormadığı açık.

5. Babası Nazi sempatizanı olmasına ve saflarında üst sıralarda yer almasına rağmen Audrey Hepburn, Hollanda direnişine para ve yiyecek kaçakçılığı yapmıştı.

5. Babası Nazi sempatizanı olmasına ve saflarında üst sıralarda yer almasına rağmen Audrey Hepburn, Hollanda direnişine para ve yiyecek kaçakçılığı yapmıştı.

Aynı dönemde bale eğitimi aldı ve Hollanda milliyetçi davası için gizli resitallerde sahne aldı.

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6. Shakira, ilkokul yıllarında sesi nedeniyle sürekli alay konusu olmuştu.

6. Shakira, ilkokul yıllarında sesi nedeniyle sürekli alay konusu olmuştu.

Arkadaşları, vibrato aralığı nedeniyle onun bir keçi gibi ses çıkardığını söylerdi. Hatta, koroya katılmak için deneme yaptığında, koro öğretmeni Shakira'nın kötü bir sesi olduğunu söyleyerek onu okul korosuna katılmasına izin vermemişti.

7. Ünlü korku ve gerilim yazarı Stephen King, 64'ten fazla kitap yazdı, 350 milyondan fazla kopya sattı ve hatta birkaç kitabı film haline getirildi (örneğin It, Misery, The Shining, The Green Mile, Cujo, Pet Sematary vb.). Ancak yazarlık kariyeri gerçekten başlamadan önce Stephen kesinlikle birkaç engelle karşılaştı.

7. Ünlü korku ve gerilim yazarı Stephen King, 64'ten fazla kitap yazdı, 350 milyondan fazla kopya sattı ve hatta birkaç kitabı film haline getirildi (örneğin It, Misery, The Shining, The Green Mile, Cujo, Pet Sematary vb.). Ancak yazarlık kariyeri gerçekten başlamadan önce Stephen kesinlikle birkaç engelle karşılaştı.

Eleştirmenlerin onun kadın perspektifinden yazamadığını söylemeleri ve  30 kere reddedilmesi üzerine, Stephen biricik kitabı Carrie'nin taslağını çöpe atmıştı. Neyse ki, eşi Tabitha (o da bir yazar) Carrie'nin potansiyelini gördü ve onu çöpten çıkardı. Kadın karakterlerin yazılması ve şekillendirilmesi konusunda ona ipuçları verdi ve Stephen dokuz ay sonra ilk taslağını tamamladı. 30 yayıncı tarafından reddedilmesine rağmen, Carrie'nin ciltli haklarını Signet Books'a 400 bin dolara sattı.

8. Elvis Presley, "Rock & Roll Kralı" olarak ünlenmeden önce, müzikal yeteneklerini başkalarına kanıtlamakta zorlanıyordu.

8. Elvis Presley, "Rock & Roll Kralı" olarak ünlenmeden önce, müzikal yeteneklerini başkalarına kanıtlamakta zorlanıyordu.

1950'lerin başlarında, Crown Electric şirketinde kamyon şoförü olarak çalışırken, Elvis, rockabilly şarkıcısı ve gitarist Eddie Bond ile açık olan bir vokalist pozisyonu için seçmelere katıldı. Eddie, genç ve hırslı şarkıcıyı reddederek, 'Memphis'te kamyon sürmeye devam et, çünkü asla bir şarkıcı olarak başarılı olamayacaksın,' dedi.

9. The Beatles, 1962'nin Yılbaşı Günü'nde Decca Records A&R yöneticisi Dick Rowe için seçmelere katıldı. Ancak Dick etkilenmedi ve gruba "gitar gruplarının modası geçiyor" dedi. Seçmelerin ardından, "şov dünyasında gelecekleri olmadığı"nı da söyledi.

9. The Beatles, 1962'nin Yılbaşı Günü'nde Decca Records A&R yöneticisi Dick Rowe için seçmelere katıldı. Ancak Dick etkilenmedi ve gruba "gitar gruplarının modası geçiyor" dedi. Seçmelerin ardından, "şov dünyasında gelecekleri olmadığı"nı da söyledi.

Ancak grup, sahip oldukları yeteneğin farkındaydı ve seçmelere katılmaya devam etti. Decca Records'tan ayrıldıktan kısa bir süre sonra, The Beatles EMI ile anlaşma imzaladı ve gerisi tarih oldu.

10. Jackie Chan, çocukken doğum ebeveynleri tarafından terk edildi, ancak 2003 yapımı "Traces of the Dragon: Jackie Chan and His Lost Family" belgeseli için yaptığı araştırmalar sırasında annesinin efsanevi bir Şangay kumarbazı ve babasının bir çete lideri ve milliyetçi casus olduğunu öğrendi.

10. Jackie Chan, çocukken doğum ebeveynleri tarafından terk edildi, ancak 2003 yapımı "Traces of the Dragon: Jackie Chan and His Lost Family" belgeseli için yaptığı araştırmalar sırasında annesinin efsanevi bir Şangay kumarbazı ve babasının bir çete lideri ve milliyetçi casus olduğunu öğrendi.

Ayrıca, ebeveynlerinin ilk kez babası annesini uyuşturucu kaçakçılığından dolayı tutukladığında tanıştıklarını keşfetti.

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11. Woody Harrelson'ın babası, organize suçlarla bağlantılı bir suikastçıydı.

11. Woody Harrelson'ın babası, organize suçlarla bağlantılı bir suikastçıydı.

Ancak Woody, babası çocukluğunun çoğunda hapis olduğu için onunla çok fazla iletişimde bulunamadı.

12. Amerikalı ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya gelen Rose McGowan, İtalya'da çok eşli bir tarikatta büyüdü.

12. Amerikalı ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya gelen Rose McGowan, İtalya'da çok eşli bir tarikatta büyüdü.

Ancak bir gece, babası Rose, iki kız kardeşi ve diğer eşi ile birlikte onları kötü muameleden korumak için kaçtı.

13. Charlie Chaplin, çocukluğunda iki kez çalışma evine gönderilen ve çok fakir bir ailede büyüyen bir isimdi.

13. Charlie Chaplin, çocukluğunda iki kez çalışma evine gönderilen ve çok fakir bir ailede büyüyen bir isimdi.

Annesi akıl hastanesine yatırılmış ve babası Charlie daha çocukken alkolizmden ölmüştü.

14. J.K. Rowling, Harry Potter'ın büyülü dünyasını yaratan ünlü bir yazar ancak başarıya ulaşma yolculuğu hiç de kolay olmamıştı.

14. J.K. Rowling, Harry Potter'ın büyülü dünyasını yaratan ünlü bir yazar ancak başarıya ulaşma yolculuğu hiç de kolay olmamıştı.

Refah yardımına muhtaç olmasına rağmen, başarı umuduyla yazmaya devam eden Rowling'in elindeki senaryo on iki kez reddedilmiştir. Ajanı ona yazarak geçimini sağlayamayacağını söylese de Rowling yazmaya devam ederek bugünkü başarısına ulaşmayı başardı.

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