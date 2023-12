Yaşamları Boyunca İnanılmaz Zorluklarla Karşılaşmış En Trajik Geçmişe Sahip 14 Ünlü İsim

Üniversitede okurken babası, yönettiği bir doğurganlık kliniğinde büyük bir skandal nedeniyle suçlandı ve ailesi ile küçük kardeşleri Şili'ye geri döndü. Annesi daha sonra intihar etti ve Pedro, onun anısını onurlandırmak için annesinin soyadını kullanmaya başladı. Kariyerinde uzun yıllar boyunca önemli roller alamadı, yaklaşık 20 yıl boyunca büyük bir çıkış yapamadan çalışmalarına devam etti ta ki Game of Thrones'daki büyük fırsatı elde edene kadar. Tabii ki, kariyeri o zamandan beri büyük bir yükselişe geçti ve Narcos, The Mandalorian, The Last of Us, The Unbearable Weight of Massive Talent gibi projelerle adından söz ettirmeye başladı.