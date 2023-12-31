Yaşamları Boyunca İnanılmaz Zorluklarla Karşılaşmış En Trajik Geçmişe Sahip 14 Ünlü İsim

ABD'ye taşındıktan kısa bir süre sonra, babası onun özgüvenini geri kazanmasına ve İngilizcesini geliştirmesine yardımcı olmak için onu oyunculuk derslerine yazdırdı. Başta küçük rollerde (genellikle reklamlarda) oynamaya başladı ve sonunda düzenli bir rol için bir TV şovunda seçmelere katıldı. Ama çok genç olduğu için yaşını gizleyerek rolü aldı ve sözleşmesini imzalayana kadar yaşını saklamaya devam etti. Şov büyük bir başarıya ulaştı. O andan itibaren sürekli olarak büyük projelerde çalıştı ve popüler bir ünlü oldu.