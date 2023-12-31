Yaşamları Boyunca İnanılmaz Zorluklarla Karşılaşmış En Trajik Geçmişe Sahip 14 Ünlü İsim
Yaşamları Boyunca İnanılmaz Zorluklarla Karşılaşmış En Trajik Geçmişe Sahip 14 Ünlü İsim
Kaynak: https://www.reddit.com/r/popculturech...
Bugün, hayatları boyunca zorluklarla karşılaşmış ünlülerin neler yaşadığına bakacağız.
Sizin de bildiğiniz benzer hikayelere sahip ünlüler varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. Sovyet Ukrayna'da, Yahudi bir aileye doğan Mila Kunis, yedi yaşındayken artan antisemitizm nedeniyle ailesiyle birlikte ABD'ye kaçtı. Yanlarında sadece 250 dolar ve birkaç parça kıyafetleri vardı. Mila, Amerikan okuluna kaydolana kadar İngilizce öğrenmeye başlamadı.
2. Christopher Lee'nin hayatı gerçekten inanılmazdı.
3. Pedro Pascal, Şili'de, Pinochet karşıtı gruplarda aktif olan bir ailenin çocuğuydu ve daha bebekken, ailesi Venezüella büyükelçiliğine sığınmak zorunda kaldı ve daha sonra Danimarka'ya iltica etti, sonrasında ise ABD'ye göç ettiler.
4. Lady Gaga, henüz 19 yaşındayken Island Def Jam Records ile anlaşma imzaladı. Ancak büyük bir plak şirketiyle anlaşma yaptıktan sadece üç ay sonra, şirket tarafından bırakıldı.
5. Babası Nazi sempatizanı olmasına ve saflarında üst sıralarda yer almasına rağmen Audrey Hepburn, Hollanda direnişine para ve yiyecek kaçakçılığı yapmıştı.
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6. Shakira, ilkokul yıllarında sesi nedeniyle sürekli alay konusu olmuştu.
7. Ünlü korku ve gerilim yazarı Stephen King, 64'ten fazla kitap yazdı, 350 milyondan fazla kopya sattı ve hatta birkaç kitabı film haline getirildi (örneğin It, Misery, The Shining, The Green Mile, Cujo, Pet Sematary vb.). Ancak yazarlık kariyeri gerçekten başlamadan önce Stephen kesinlikle birkaç engelle karşılaştı.
8. Elvis Presley, "Rock & Roll Kralı" olarak ünlenmeden önce, müzikal yeteneklerini başkalarına kanıtlamakta zorlanıyordu.
9. The Beatles, 1962'nin Yılbaşı Günü'nde Decca Records A&R yöneticisi Dick Rowe için seçmelere katıldı. Ancak Dick etkilenmedi ve gruba "gitar gruplarının modası geçiyor" dedi. Seçmelerin ardından, "şov dünyasında gelecekleri olmadığı"nı da söyledi.
10. Jackie Chan, çocukken doğum ebeveynleri tarafından terk edildi, ancak 2003 yapımı "Traces of the Dragon: Jackie Chan and His Lost Family" belgeseli için yaptığı araştırmalar sırasında annesinin efsanevi bir Şangay kumarbazı ve babasının bir çete lideri ve milliyetçi casus olduğunu öğrendi.
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11. Woody Harrelson'ın babası, organize suçlarla bağlantılı bir suikastçıydı.
12. Amerikalı ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya gelen Rose McGowan, İtalya'da çok eşli bir tarikatta büyüdü.
13. Charlie Chaplin, çocukluğunda iki kez çalışma evine gönderilen ve çok fakir bir ailede büyüyen bir isimdi.
14. J.K. Rowling, Harry Potter'ın büyülü dünyasını yaratan ünlü bir yazar ancak başarıya ulaşma yolculuğu hiç de kolay olmamıştı.
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