Yapay Zekaya Sorduk: İnsanlar Yeme-İçme-Barınma Gibi Temel İhtiyaçlara Para Harcamak Zorunda Kalmasa Ne Olur?

Eğer kimse yiyecek, içecek ve barınma için para ödemek zorunda kalmasa insanların bütçelerinin büyük kısmı boşalırdı. Bu durumda gelir, daha çok lüks tüketim, eğitim, seyahat, sanat ve teknolojiye yönelirdi. Örneğin bir aile maaşının %60’ını kira ve mutfak masrafına ayırmak yerine kültürel etkinliklere veya dünya turuna yatırım yapabilirdi. Bu da hem bireysel gelişimi hem de toplumsal refahı farklı bir seviyeye taşırdı. Kısacası temel ihtiyaçlar bedava olduğunda para artık hayatta kalmak için değil, hayatı süslemek için kullanılmaya başlanırdı.