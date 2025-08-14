Yapay Zeka Cevaplıyor: Gerçekten Kendi İşini Kurmak mı Daha Kârlı, Yoksa Maaşlı Çalışmak mı?

Kendi işinizi kurduğunuz zaman gelir potansiyeli sınırsız olur. Fakat bu potansiyel hemen gerçekleşir mi? Hayır. Bu girişim becerilerine, zamanlamaya, finansal yöntemlere dayalı olarak değişebilir. Birden çok fazla gelir elde edebilirsiniz. E tabi durum tam tersi de olabilir...

Peki, maaşlı çalışan olursanız gelir potansiyeli nasıl yorumlanır? Sabit ve düzenli bir geliriniz olur. Kıdem atlasanız bile ani sıçramalar olmaz. Yani burada risk yoktur. Büyük kazançlar elde edilmez ama stabil bir şekilde ilerler.