onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Yapay Zeka Cevaplıyor: Gerçekten Kendi İşini Kurmak mı Daha Kârlı, Yoksa Maaşlı Çalışmak mı?

etiket Yapay Zeka Cevaplıyor: Gerçekten Kendi İşini Kurmak mı Daha Kârlı, Yoksa Maaşlı Çalışmak mı?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
14.08.2025 - 17:01

İş konusunda tercih yaparken sadece maddi duruma bakılmaz. Yaşam tarzı, kişilik, risk... Hepsi için kriterler vardır. Eger kafanızda 'Kendi işimi mi kursam yoksa maaşlı işte mi çalışsam?' sorusu dönüyorsa merak etmeyin! Yapay zeka sayesinde farklını öğrenebilir ve karşılaştırabilirsiniz. Gelin, birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk olarak gelir potansiyeline bakmamız gerekir.

Kendi işinizi kurduğunuz zaman gelir potansiyeli sınırsız olur. Fakat bu potansiyel hemen gerçekleşir mi? Hayır. Bu girişim becerilerine, zamanlamaya, finansal yöntemlere dayalı olarak değişebilir. Birden çok fazla gelir elde edebilirsiniz. E tabi durum tam tersi de olabilir...

Peki, maaşlı çalışan olursanız gelir potansiyeli nasıl yorumlanır? Sabit ve düzenli bir geliriniz olur. Kıdem atlasanız bile ani sıçramalar olmaz. Yani burada risk yoktur. Büyük kazançlar elde edilmez ama stabil bir şekilde ilerler.

2. O zaman işin içinde risk var. Bu risklerin biraz detayına inelim!

Maaşlı çalışan olur iseniz risk oranı çok daha az olur. Bahsettiğimiz gibi stabil bir geliriniz olur. Bunun yanında sosyal güvenceyi de ekleyebilirsiniz. 

Kendi işini kurmak ise tam anlamıyla risk almaktır... Tabi doğru adımlar atarak bu riskleri azaltabilirsiniz. Hedef kitle, güvenilir yerlerle bağlantı kurma, pazarlama... Her alana özen göstermeniz gerekir. Tüm detaylara kafa yormalısınız!

3. Peki, zaman yönetimini nasıl etkiler?

Kendi işinizin patronu olmak biraz özgürlüğü beraberinde getirir. Fakat bu özgürlük zamanı boşa harcamak değil! İstediği işi gerçekleştirmek için en iyi şekilde hareket edebilir. Kendi seçimleri ile ilerlediği için süreç daha verimli olabilir. 

Maaşlı çalışanlarda ise mesai uygulaması var. Zaman sorumluluğu elinde olmadığı için daha rahat gözükebilir. Ama bu noktada asıl istenen ne bunu bilmek gerekir. Zamanı değerlendirmek mi zamanın sorumluluğunu almamak mı?

4. Ruh halinin nasıl etkileneceğini bilmeniz gerekir!

Kendi işinizi kurmaya atıldığınızda biraz heyecan, biraz gerginlik hissedebilirsiniz. Ama bunların yanında heves, mutluluk, azim de yer alır! Ekonomik baskılar, müşteri memnuniyetleri, gelecek kaygıları... Tüm bunlar nedeni ile baskı hissedilebilir. Fakat sizin adımlarınız ile ilerlenmesi iyi etkiler.

Maaşlı çalışanlar ise az önce saydığımız riskler ile doğrudan etkileşim halinde değildir. Stres unsuru tamamen kendi isteklerine göre hareket edememek olabilir.

5. Geliştirmeye devam edecek taraf hangisi?

Kendi işinizi kurmak istiyorsanız kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekir! Pazarlama, muhasebe, gündem... Bunların hepsini güncel bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden sürekli bir araştırma içinde olursunuz. 

Maaşlı çalışanlar için ise alanda gelişim mevcut. Yani yapılan iş kavranır ve onun dışına pek çıkılmaz. Diğer konularla ilgili bilgi edinme sınırlı olabilir. Girişimcilik çok yönlülüğü beraberinde getirirken maaşlı iş alanınsa uzmanlaşmayı getirir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. En önemli mevzulardan biri! Toplumsal açıdan nerede, hangi konumda olursunuz?

Toplumun geneli maaşlı çalışmanın güvenli bir yol olduğunu düşünüyor. Ailenin beklentisi, çevreden gelen söylemler riskten uzak olanı seçmeye yönelik olur. Ama başarılı bir girişim daha fazla parlamayı sağlamaz mı? Hem finansal hem de sosyal statü açısından daha ön plana çıkabilirsiniz. Maaşlı işlerde ise ekip çalışması en büyük yardımcılardan biri olur. Statüden ziyade destek daha ön plandadır.

7. Tüm bunlardan sonra düşünme zamanı... Motivasyon kaynağınızı bulun.

Girişimciler tutkulu, atılgan ve bir amaca sahip insanlardır. Pes etmeden, sabırla bir yoldan ilerlemeyi bilirler. Yani başarıya giden yolun kolay olmadığını unutmazlar. Fakat kendi hayallerini gerçekleştirme isteği ağır basar. Asıl motivasyon kaynakları budur.

Maaşlı çalışanlar ise güvenli alanda durmayı sevenlerdir. Risk almadan iş güvencesinin olması onları rahatladır. Gündelik hayatı daha fazla zorlaştırmaya gerek yoktur. Geleceği yavaş ve sakince inşa etmek motive edici ise maaşlı çalışan olmak tercih edilmeli!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın