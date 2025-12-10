Yapay Zeka Anlatıyor: 100 Yıl Sonra Para Kavramı Nasıl Olacak? Nakit Para Olacak mı?
100 yıl sonra hala para diye bir şey kalacak mı? Nakit para kullanacak mıyız? Yoksa her şey rakamlarla dijital kartlarla mı olacak? İşte tüm bu soruları yapay zekaya sorduk o da bize 100 yıl sonra ne olacağını söyledi. Hazırsanız ne demiş öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Nakit para kullanımı her geçen yıl daha da azalıyor.
2. Para kavramı dijital kimliğimize bağlı bir veri formuna dönüşecek.
3. Tüm insanların tek bir evrensel dijital cüzdan ekosistemini kullanması mümkün hale gelecek.
4. Ulusal para birimlerinin yanında küresel ve bölgesel dijital para birlikleri ortaya çıkacak.
5. Para birimleri yalnızca ekonomik çıktılara değil enerji, veri ve sürdürülebilirlik göstergelerine bağlı hâle gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yapay zeka sistemleri bireyler yerine ödemeleri otomatik olarak gerçekleştirecek.
7. Mikro-ödeme modeli günlük yaşamın standart ödeme şekline dönüşecek.
8. Sahiplik yerine erişim ekonomisi hakim olacak ve paranın anlamı erişim gücü olarak yeniden tanımlanacak.
9. Değer saklama yöntemleri kuantum güvenlikli dijital kasalar ve şifrelenmiş varlık odalarıyla değişecek.
10. Para gelecekte görünmez bir akış haline gelecek ve harcama kavramı duyumsanmaz bir süreç olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın