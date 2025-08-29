“Yanayım Yanayım” Şarkısının Kaç Cover’ı Olduğunu İnceleyelim!
Ayhan Başkal'ın söz ve bestesini üstlendiği 'Yanayım Yanayım' şarkısının kaç versiyonu olabilir ki?
Üşenmedik hepsini saydık!
Linet ve The Jerusalem Orchestra East, Tom Cohen rehberliğinde 2022 yılında şarkıyı seslendiriyor.
Ayhan Başkal
SesVerSus & Babutsa (A Capella)
Demet Evgar & Ayta Sözeri (Aile Arasında)
Aygün Kazımova
Tigran Asatryan
Suzana Gavazova
Viola
Galena
Kibariye
Babutsa
Ayhan Başkal (90'lar Kıbrıs)
Sizin ev sevdiğiniz versiyon hangisi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!
