“Yanayım Yanayım” Şarkısının Kaç Cover’ı Olduğunu İnceleyelim!

Erkan Tuna Budak
29.08.2025 - 23:54

Ayhan Başkal'ın söz ve bestesini üstlendiği 'Yanayım Yanayım' şarkısının kaç versiyonu olabilir ki?

Üşenmedik hepsini saydık!

Linet ve The Jerusalem Orchestra East, Tom Cohen rehberliğinde 2022 yılında şarkıyı seslendiriyor.

Ayhan Başkal

SesVerSus & Babutsa (A Capella)

Demet Evgar & Ayta Sözeri (Aile Arasında)

Aygün Kazımova

Tigran Asatryan

Suzana Gavazova

Viola

Galena

Kibariye

Babutsa

Ayhan Başkal (90'lar Kıbrıs)

Sizin ev sevdiğiniz versiyon hangisi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
