Yalnızlığa Ne Kadar Dayanabilirsin?

Biraz yalnızlık, bazen can sıkıcı olabilir, değil mi? Ancak, yalnız kalmak da kendi başına bir sanattır ve sen bu sanatın ustası olmayı başarıyorsun. Kendi başına olmanın huzurunu ve sessizliğini takdir ediyorsun, belki de bir kitap okuyarak ya da sadece düşüncelere dalarak. Ancak, sosyal çevrenle birlikte olmak senin için bir başka cazibe merkezi. Arkadaşlarınla kahkahalar atmak, yeni insanlarla tanışmak, belki bir kafe köşesinde sohbet etmek... Evet, bu senin için daha cazip olabilir. Ama işin aslı, sen yalnızlıkla sosyallik arasında mükemmel bir denge kurmayı başarıyorsun. Arada sırada, özellikle yoğun bir haftanın ardından, biraz yalnızlık senin için tam bir kurtarıcı olabilir. O zamanlar, tüm dikkatini iç dünyana yöneltir, kendi kendine kalmanın tadını çıkarırsın. Kendi başına olmanın güzelliklerini kabul eder, hatta onları kucaklarsın. İşte bu yüzden, yalnızlıkla sosyallik arasındaki bu dengeyi korumak senin için önemli. Çünkü sen, her iki durumun da kendi içinde birer güzellik olduğunu biliyorsun ve her ikisini de en iyi şekilde değerlendirmeyi başarıyorsun.