Yalnızlığa Ne Kadar Dayanabilirsin?
Yalnızlığa Ne Kadar Dayanabilirsin?
Yalnızlık, kimi insanlar için özgürlük ve huzurun en büyük kaynağı olabilirken, kimileri için korkutucu ve kaçınılması gereken bir durumdur. Kimimiz kalabalıklar içinde bile yalnız hissederken, kimimiz yalnız başımıza kalıp derin düşüncelere dalmayı severiz. Peki sen, yalnızlığa ne kadar dayanabilirsin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yalnız başına sinemaya gitmeyi düşünür müsün?
4. Bir hafta sonunu tamamen yalnız geçirecek olsan nasıl hissederdin?
5. Bir kafede yalnız başına oturup kitap okumak mı, arkadaşlarınla buluşmak mı seni daha çok mutlu eder?
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6. Kendi kendine uzun bir tatil planlamayı düşünür müsün?
7. Yalnız başına yeni bir şeyler öğrenmeye başlamak senin için nasıl bir deneyim olurdu?
8. Evde yalnız bir akşam geçirmek istediğinde genellikle ne yaparsın?
9. Kendi başına bir etkinliğe (konser, sergi vb.) katılır mısın?
10. Sabahları yalnız kahvaltı yapmayı nasıl bulursun?
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Sen çok uzun süre yalnızlığa dayanabilirsin!
Sen yalnızlığa bir hafta dayanabilirsin!
Sen yalnızlığa bir gün bile dayanamazsın!
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