Yalnızlıkla aran gayet iyi, hatta onu bir dost gibi görüyorsun. İçinde bulunduğun bu geniş ve derin dünyada, yalnızlık senin için bir korku unsuru değil, tam tersine, kişisel gelişimini ve ruhsal derinliğini artıran bir araç. Tek başına geçirdiğin zamanlar, senin için bir nevi özgürlük alanı. Kendi düşüncelerinle baş başa kalmak, iç dünyanın sakin ve huzurlu sularında yüzmek seni rahatlatıyor, hatta mutlu ediyor. Yalnızlık, senin için bir ceza değil, bir ödül gibi. Kendiyle baş başa kalmak, kendi sesini dinlemek ve kendi düşünceleriyle yüzleşmek, senin için bir lüks, bir ödül. Kendi iç dünyanda keşfe çıktığın bu zamanlar, senin için birer hazine gibi. Bu süre zarfında, kendiyle daha derin bir bağlantı kuruyor ve kendi iç dünyasını daha iyi anlıyorsun. Yalnızlık, senin için bir ödül, bir hazine, bir lüks. İç dünyanın derinliklerinde kaybolmayı, kendi sesini dinlemeyi ve kendi düşünceleriyle yüzleşmeyi seviyorsun. Yalnızlık, senin için bir ödül gibi.