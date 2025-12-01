Yalnız Yiyenler Kulübü Buraya: Tek Başına Yemeği Şölene Dönüştürebileceğin 10 Tarif

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 27 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

400 gr tofu

2 yeşil soğan

1 diş sarımsak

40 gr keten tohumu

1 yemek kaşığı bitkisel yağ

2 yemek kaşığı soya sosu

60 gr galeta unu

2 çay kaşığı mısır nişastası

100 ml su

40 ml pirinç sirkesi

1 yemek kaşığı susam yağı

2 çay kaşığı şeker

Yarım çay kaşığı biber salçası

2 çay kaşığı susam

Yapılışı:

1. Tofuyu parçalar halinde doğrayın. Yeşil soğanları yıkayıp doğrayın. Sarımsak dişini soyun.

Tofu, yeşil soğan, sarımsak, keten tohumu, yağ, bir yemek kaşığı soya sosu ve galeta ununu mutfak robotuna ekleyin ve hamura benzer karışım elde edin. Sonra 20 adet top haline getirin.

2. Tofu toplarını Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve 12 dakika, 200 derecede pişirin.

3. Bu sırada glaze sosu hazırlayın.

Bir kapta mısır nişastasını suyla karıştırın. Pirinç sirkesi, susam yağı, soya sosu, şeker, acı biber salçası bir sos tavasına alın ve ılıyana kadar ısıtın. Mısır nişastasını karışımını da içine ilave edin ve hafifçe koyulaşana kadar pişirin.

4. Fırınlanmış tofu toplarını glaze sosun olduğu tencereye aktarın ve topların her tarafı eşit şekilde kaplanana kadar hafifçe karıştırın. Sonra da üzerlerine susam serpin!