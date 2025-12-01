onedio
Yalnız Yiyenler Kulübü Buraya: Tek Başına Yemeği Şölene Dönüştürebileceğin 10 Tarif

Aslı Uysal
01.12.2025 - 17:01

Tek başına yemek yemek kimisi için mutluluk kaynağıyken, kimisi için de hiç zevkli değil... Fakat işin en güzel kısmı kesinlikle kendi damak zevkinize göre hazırlayacağınız leziz yemekler! Bugün de o günlerden biriyse işte size harika öneriler.

1. Falafel ve Havuç Kızartması

Hazırlanma Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 45 dakika

Pişirme Derecesi: 190°

Malzemeler

  • 240 gr nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 5 tutam maydanoz

  • 1 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağ

  • Yarım çay kaşığı kişniş

  • 450 gr havuç

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası 

  • 1 yemek kaşığı badem 

Yapılışı: 

1. Nohutları yıkayın. Diş sarımsakların kabuğunu soyun. Maydanozu yıkayın. Nohut, sarımsak, maydanoz, un, 1 yemek kaşığı zeytinyağ, kimyon, kişniş, yeteri kadar tuz ile biberi bir mutfak robotuna alın. Yoğun bir kıvam alana kadar karıştırın. 10 eşit parçaya bölün. 

2. Havuçları soyun, yıkayın ve 7 mm'lik kalın dilimler halinde doğrayın. Havuçları mısır nişastası, öğütülmüş badem, kalan zeytinyağı ve yeteri kadar tuz ile iyice karıştırın. 

2. Falafelleri soldaki hazneye koyup 20 dakika 190 derece, havuçları sağdaki hazneye koyup 17 dakika 170 derecede pişirin. 

3. Afiyet olsun!

2. Kabak Ratatuy

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 41 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 1 kabak

  • 2 soğan

  • 3 domates

  • 2 sarı dolmalık biber

  • 1 diş sarımsak

  • 1 demet maydaoz

  • 2 yemek kaşığı herbes de Provence

  • 1 tutam tuz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 1 yemek kaşığı galeta unu

Yapılışı: 

1. Sebzeleri yıkayıp küçük küpler halinde doğrayın. Sarımsak dişini soyun ve kıyın. Maydanozu yıkayıp kıyın. Her şeyi fırın tepsisine aktarın ve sonra da tuz karabiber, zeytinyağı, sirke, galeta unu ve otları ekleyin. Karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve 24 dakika 200 derecede pişirin. Afiyet olsun!

3. Kavanozda Çabuk Vegan Ramen

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 31 dakika

Pişirme Derecesi: 190°

Malzemeler

  • 500 gr şitake mantarı

  • 3 diş sarımsak

  • 3 çay kaşığı susam yağı

  • 4 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 çay kaşığı zencefil

  • 4 yemek kaşığı beyas miso hamuru

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 2 çay kaşığı acı biber salçası 

  • 60 gr mini ıspanak

  • 2 taze soğan

  • 2 kırmızı acı biberler

  • 720 gr hazır noodle 

Yapılışı: 

1. Şitake mantarlarını fırçalayarak temizleyin. İnce ince dilimleyin. Diş sarımsaklarını soyun ve doğrayın. 

Susam yağını, soya sosunu, doğranmış sarımsakları, rendelenmiş zencefil, tuz ve karabiberi geniş bir kaseye alın. Dilimlenmiş şitake mantarlarını ekleyin ve iyice karıştırın. 10 dakika marine edin.

2.Marine edilen mantarları 10 dakika 190 derecede pişirin.  

3.Beyaz miso, tahin, acı biber salçası, soya sosu ve susam yağını iyice çırpın. Küçük ıspanakları yıkayın. Taze soğanı ve kırmızı acı biberi yıkayıp ince ince dilimleyin. 

4. Beyaz miso ve tahin sosunun dörtte birlik kısmını bir kavanoza koyun. Şitake mantarlarının, taze soğanların ve eriştelerin dörtte birlik kısmını ekleyin. Üstüne küçük ıspanakların dörtte birini ekleyip biraz da kırmızı biber serpin. 

Yemeden önce her kavanoza 350 ml kaynar su dökün ve 3 dakika soğumaya bırakın. İyice karıştırın. Aifyet olsun

4. Glaze Soslu Tofu Topları

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 27 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 400 gr tofu

  • 2 yeşil soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 40 gr keten tohumu

  • 1 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 60 gr galeta unu

  • 2 çay kaşığı mısır nişastası

  • 100 ml su

  • 40 ml pirinç sirkesi

  • 1 yemek kaşığı susam yağı

  • 2 çay kaşığı şeker

  • Yarım çay kaşığı biber salçası

  • 2 çay kaşığı susam 

Yapılışı: 

1. Tofuyu parçalar halinde doğrayın. Yeşil soğanları yıkayıp doğrayın.  Sarımsak dişini soyun.

Tofu, yeşil soğan, sarımsak, keten tohumu, yağ, bir yemek kaşığı soya sosu ve galeta ununu mutfak robotuna ekleyin ve hamura benzer karışım elde edin. Sonra 20 adet top haline getirin. 

2. Tofu toplarını Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve 12 dakika, 200 derecede pişirin. 

3. Bu sırada glaze sosu hazırlayın.

Bir kapta mısır nişastasını suyla karıştırın. Pirinç sirkesi, susam yağı, soya sosu, şeker, acı biber salçası bir sos tavasına alın ve ılıyana kadar ısıtın. Mısır nişastasını karışımını da içine ilave edin ve hafifçe koyulaşana kadar pişirin.

4. Fırınlanmış tofu toplarını glaze sosun olduğu tencereye aktarın ve topların her tarafı eşit şekilde kaplanana kadar hafifçe karıştırın. Sonra da üzerlerine susam serpin!

5. Baharatlı Fındık ve Kızarmış Sebzelerle Kinoa Kasesi

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • 1 yemek kaşığı şeker kamışı

  • 1 çay kaşığı akçaağaç şurubu

  • 1 tutam paprika tozu

  • 80 gr fıstık

  • 220 gr kinoa

  • 80 gr yeşil bezelye

  • 600 ml sebze bulyon

  • 1 çay kaşığı zerdeçal 

  • 350 gr havuç

  • 8 kültür mantarı

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • 10 gr maydanoz

  • 2 avokado

  • 150 gr nar

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

1.Bir tavada yağ, şeker kamışı şekeri, akçaağaç şurubunu ekleyin. Tavayı ocağa alın. Tuz, acı biber, kuruyemişleri ekleyin ve karıştırın. 

2. Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve 10 dakika pişirin.

3. Kinoayı bir süzgüye alıp yıkayın, bir tavaya alın. Bezelye, sebze suyu ve zerdeçalı ekleyin. Tavayı ocağa alın, 15 ile 20 dakika boyunca kaynatın. 

4. Bu sırada havuçları soyun ve 5 cm'lik parçalara ayırın. Mantarları temizleyin ve dörde bölün. Bir kasede her iki sebzeyi birleştirip kanola yağı ekleyerek karıştırın. 

5. Havuç-mantar karışımını 10 dakika pişirin. Maydanozu ince bir şekilde kıyın. Avokadoyu soyun ve çekirdeğini çıkarın, parçalara ayırın. Kinoayı kavrulmuş sebzeler, avakado, kuruyemişler, nar ve maydanoz ile servis edin. Servis öncesi üzerine limon suyu dökün. Afiyet olsun!

6. Körili Tavuklu Şiş

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 59 dakika

Pişirme Derecesi: 190°

Malzemeler

  • 4 tavuk göğsü fileto

  • 1 yemek kaşığı köri tozu

  • 100 gr yoğurt

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı

1.Tavuğu şeritler dahlinde kesin ve bir kaseye koyun. Üzerine köri tozu, yoğurt, tuz ve karabiber ekleyip iyice karıştırın. Buzdolabında 30 dakika marine olmasını bekleyin.

2. Marine edilmiş tavuk şeritlerini şişlere geçirin.

3. Tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 14 dakika, 190 derece olacak şekilde pişirin. 

4. Cihazdan çıkarıp servin edin!

7. Baharatlı Tavuk Budu Sandviç

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 400 gr tavuk budu fileto

  • 4 çay kaşığı hardal

  • 1 çay kaşığı biber tanesi

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon tohumu

  • 1 çay kaşığı kişniş tohumu

  • 1 çay kaşığı rezene tohumu

  • 100 gr kırmızı lahana

  • 100 gr beyaz lahana

  • 50 gr havuç

  • 30 gr kereviz sapı

  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • Yarım çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

  • 20 gr mini ıspanak

  • 4 tam tahıl ekmeği

Yapılışı:

1. Tavuk budu filetolarını hardalla iyice kaplayın. Karabiber, kaba tuz, kimyon, kişniş ve rezene tohumlarını birlikte öğütün. Baharat karışımını filetoların bir tarafına cömertçe serpin yapışması için bastırın. 

2. Tavuk butlarını Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve yerleştirin. 15 dakika pişirin. 

3. Bu sırada geri kalanı hazırlayın. Lahanaların hasarlı dış yapraklarını ayırın. Her kırmızı hem de beyaz lahanayı yıkayıp doğrayın. Havuç ve kereviz sapını yıkayıp rendeleyin. Her şeyi bir kaseye alın ve süzme yoğurt, limon kabuğu rendesi, tuz ve öğütülmüş biber, ekleyin. 

4.Mini ıspanak yapraklarını yıkayın. Tavuk fırında piştikten sonra sandviçi hazırlayın; iki ekmek arasına minik ıspanak yapraklarını, eti ve lahana salatasını koyup servis edebilirsiniz.

8. Sebzeli Izgara Somon

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 dilim somon balık

  • 1 portakal

  • 1 limon 

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam biberiye

  • 1 havuç

  • 1 patates

  • 1 diş sarımsak

Yapılışı:

1.İlk olarak karışımı içine çekmesi için somonu kürdan yardımıyla her yerine batırıp çıkarın. Sonrasında tuz, karabiber, biberiye ve 1 adet limonu ve portakalı sıkıp buzdolabında yarım saat bekletin. 

2.Patates, soğan ve havucu ince ince doğrayın ve balıkla beraber pişmesi için yanına yerleştirin. Sarımsak ve baharatları da ekleyip hepsini güzelce karıştırın, hepsini belirtilen sürede pişirin. Afiyet olsun!

9. Akdeniz Burger

Hazırlanma Süresi: 1 sa 10 dk

Pişirme Süresi: 26 dk

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 200 mililitre sıcak su

  • 8 yemek kaşığı tam yağlı süt

  • 21 gram maya

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 tutam deniz tuzu

  • 80 gram yumuşatılmış tereyağ

  • 450 gram kaba taneli un

  • 2 yumurta

  • 2 yemek kaşığı tam yağlı süt

  • 2 çay kaşığı kurutulmuş kekik

  • 2 çay kaşığı kurutulmuş keklik otu

  • 480 gram sığır kıyması

  • 1 tutam karabiber

  • 80 gram Parmesan peyniri

Yapılışı

1. Bir kaseye su, süt ve balı ekleyin. Mayayı da ufalayarak ekleyin ve 10 dakikaya yakın bekletin. 

2. Tuz, tereyağı, un ve yumurtayı ekleyin ve hamuru iyice yoğurun. Elde ettiğiniz hamuru bir kaseye alın ve üzerini nemli bir bezle örtün ve yaklaşık 1 saat kadar dinlendirin.

3. 1 saatin sonunda hamurdan toplar oluşturun ve un serpilmiş bir fırın kağıdının üzerine yerleştirin, 30 dakika kadar daha dinlendirin.

4. Kalan süt ve yumurtayı çırpın ve beklettiğiniz hamurların üzerine fırça ile güzelce yayarak sürün.

5. Burger ekmeklerini 17 dakika ve 180° olacak şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirin.

6. Burger etinize tuz, karabiber, rendelenmiş parmesan peyniri ilave edin ve iyice yoğurun, daha sonra köfteleri oluşturun.

7.Hamburger köfteleriniz Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve 9 dakika, 180° olacak şekilde pişirin. Afiyet olsun!

10. Hindi Göğsü ve Dolgulu Gnocchi

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 5 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 800 gr hindi göğüs

  • 1 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağı

  • 2 diş sarımsak

  • 3 tutam biberiye

  • 500 gr dolgulu gnocchi

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Hindi göğsünü yumuşatılmış tereyağıyla ovun, yeteri kadar tuz ve karabiberle tatlandırın. Sarımsağı soyun, ince ince doğrayın. Taze biberiyeyi yıkayın.

2. Gnocchi üzerine zeytinyağı püskürtün veya fırçayla sürün ve hepsini soldaki hazneye eşit bir şekilde dizin. Biberiye ve sarımsağı sağdaki hazneye alın, hindiyi derili kısmı üste gelecek şekilde ve sarımsak ile biberiyeyi tümüyle kapladığından emin olarak yerleştirin. 

Philips Çift Hazneli Airfryer'da yaklaşık 40 dakika pişirdikten sonra dilimleyip afiyetle yiyin.

