Yalnız Yiyenler Kulübü Buraya: Tek Başına Yemeği Şölene Dönüştürebileceğin 10 Tarif
Tek başına yemek yemek kimisi için mutluluk kaynağıyken, kimisi için de hiç zevkli değil... Fakat işin en güzel kısmı kesinlikle kendi damak zevkinize göre hazırlayacağınız leziz yemekler! Bugün de o günlerden biriyse işte size harika öneriler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Falafel ve Havuç Kızartması
2. Kabak Ratatuy
3. Kavanozda Çabuk Vegan Ramen
4. Glaze Soslu Tofu Topları
5. Baharatlı Fındık ve Kızarmış Sebzelerle Kinoa Kasesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Körili Tavuklu Şiş
7. Baharatlı Tavuk Budu Sandviç
8. Sebzeli Izgara Somon
9. Akdeniz Burger
10. Hindi Göğsü ve Dolgulu Gnocchi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın