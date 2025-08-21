Yalnız Yaşayanlar İçin Pratik Temizlik Rehberi

Evet, bu maddeyi en başa koyduk çünkü yalnız yaşayanların en büyük derdi bu. Bir tabak zaten, sonra yıkarım diyerek başlayan bu süreç, bir anda kocaman bir dağ haline geliyor. Tabağın içindeki yemek artıkları kuruduğunda ise o tek tabak bile insana eziyet oluyor. Tam da bu yüzden ilk kural olarak yemeğiniz biter bitmez tabağınızı alın, musluğun altına koyun ve hemen yıkayın. Eğer yemek yapıyorsanız, beklemeden yemeği tabağa koyduğunuz an hemen o tencereyi de yıkayın. Böylece mutfağınız her zaman derli toplu kalır ve birikmiş bulaşık yığınıyla karşılaşmazsınız.