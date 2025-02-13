onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yakın Dönemde Devamını Beklediğimiz 10 Efsane Dizi

etiket Yakın Dönemde Devamını Beklediğimiz 10 Efsane Dizi

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
13.02.2025 - 13:01

Diziler, birçoğumuz için sadece eğlenceden öte bir tutku haline gelebiliyor. Favori karakterlerimizin hayatına devam etmek, yeni bölümleri izlemek, o dünyaya geri dönmek sabır gerektiren bir süreç olsa da, iyi haber şu ki: 2025 yılında  efsane birkaç. dizil, çok yakında geri dönüyor! Yeni sezonların gelişini sabırsızlıkla beklerken, işte yakın dönemde devamını izleyebileceğini10 efsane dizi!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Black Mirror

1. Black Mirror

Black Mirror, her bölümüyle bizi farklı bir geleceğe götürürken, teknolojinin karanlık yüzünü cesurca keşfediyor. Her bölüm bağımsız bir hikaye sunsa da, ortak tema teknolojinin yaşamımızdaki yıkıcı etkilerine odaklanıyor. Ve şimdi, bu harika yapımın yeni sezonu geliyor! 2025 yılında izleyiciyle buluşacak olan 6 yeni bölüm, yine birbirinden çarpıcı hikayelerle ekranlarda olacak. Hayatımıza hızla giren teknolojilerin, bizleri nereye götüreceğini bir kez daha sorgulamak için sabırsızlanıyoruz.

2. Stranger Things

2. Stranger Things

Henüz kesin bir yayın tarihi olmasa da, 5. sezonun 2025 yılı içinde izleyiciyle buluşacağı kesinleşti. Devamını sabırsızlıkla beklediğimiz dizimizin yakın zamanda geleceğini duymak güzel ama maalesef bir ayrılık söz konusu... Yayınlandığı 2016 yılından beri kalbimizde özel bir yer edinen Stranger Things,  final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Bilim kurgu ve gerilim türlerini mükemmel bir şekilde harmanlayan bu efsane dizinin finali, şüphesiz hepimizi derinden etkileyecek. Stranger Things sonrası Hawkins'in kaybolan havası ve o unutulmaz karakterleri çok özleyeceğiz gibi görünüyor.

3. Outlander

3. Outlander

Outlander, her sezonda çıtasını daha da yükselterek izleyicilerini şaşırtmayı başaran bir dizi. 'Bu sezondan sonra daha iyisi gelmez' dediğimiz anlarda bile, her yeni sezonuyla bizi bir kez daha büyülemeyi başarıyor. Güçlü konusu, derinlikli karakterleri ve başarılı oyuncu kadrosuyla tam not almayı sürdürüyor. Netflix'te yayınlanan bu efsane dizi, 8. sezonuyla 2025 yılında izleyicisiyle buluşacağının duyumu var :)

4. Black Rabbit

4. Black Rabbit

Jude Law'un başrolünde yer aldığı Black Rabbit, şüphesiz 2025'in en çok beklenen dizilerinden biri. Gizemli ve sürükleyici konusu, Law’un güçlü oyunculuğuyla birleşince, diziye dair beklentiler bir hayli yüksek. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük ilgi görecek gibi duran Black Rabbit, 2025'te yayınlanacak yeni sezonoyla büyük ilgi topluyacak gibi..

5. The Last of Us

5. The Last of Us

The Last of Us dizisinin ilk sezonu, büyük bir ilgiyle karşılanmıştı ve izleyiciler, hikayenin devamını sabırsızlıkla bekliyor. İkinci sezonunun ise 2025 yılının başlarında yayına gireceği düşünülüyor. Hikayenin derinliği, karakterlerin güçlü bağları ve gizemli atmosferiyle ikinci sezonun da en az ilk sezon kadar etkileyici olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Andor

6. Andor

22 Nisan 2025'te başlıyor. Bu yapım, Star Wars evreninin daha olgun bir bakış açısıyla ele alındığı ve yetişkinlere hitap eden bir perspektif sunduğu için farklı bir deneyim vaat ediyor. Dizi, baştan sona 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanmıştı ve Oscar adayı senarist Tony Gilroy’un liderliğindeki ekip, bu orijinal plana sadık kalacak.

7. Wednesday

7. Wednesday

Tim Burton'ın yönettiği ve Jenna Ortega'nın başrolünde yer aldığı popüler Netflix dizisi “Wednesday” merakla beklenen ikinci sezonu ile 2025 yılında geri dönmeye hazırlanıyor. 2024 yılı sonunda yayınlanması beklenen Wednesday 2. sezon 2025 yazından önce başlayacak

8. Doctor Who

8. Doctor Who

Doctor Who dizisi, 60. yıl dönümünü kutlamak için 2023'te bir kez daha yenilendi. Yeni sezonda, Doktor’un yol arkadaşlarından biri olarak Belinda Chandra diziye katılıyor. 2025 yılında yayımlanması beklenen bu yeni sezon, uzun zamandır beklenen heyecan verici bir macera sunacak gibi görünüyor.

9. Mayfair Witches

9. Mayfair Witches

2. sezon, Rowan Mayfair'in doğum yaptıktan sonra, onun bir insan mı yoksa bir canavar mı olduğunu keşfetme çabalarını izlemeye devam edecek. 2025’te başlayacak olan bu yeni sezon, Rowan’ın içsel çatışmalarını ve karanlık sırları ortaya çıkarmak için çıktığı tehlikeli yolculuğu derinlemesine keşfedecek.

10. Welcome to Derry

10. Welcome to Derry

Stephen King’in ünlü romanı O (It), 2017 ve 2019 yıllarında sinemaya uyarlanarak büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise, korku klasiği Welcome to Derry adıyla dizi formatında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 2025 yılında yayınlanacak bu yeni yapım, It evrenine farklı bir bakış açısı getirerek, daha derinlemesine bir keşif vaat ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın