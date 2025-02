Yakın Dönemde Devamını Beklediğimiz 10 Efsane Dizi

The Last of Us dizisinin ilk sezonu, büyük bir ilgiyle karşılanmıştı ve izleyiciler, hikayenin devamını sabırsızlıkla bekliyor. İkinci sezonunun ise 2025 yılının başlarında yayına gireceği düşünülüyor. Hikayenin derinliği, karakterlerin güçlü bağları ve gizemli atmosferiyle ikinci sezonun da en az ilk sezon kadar etkileyici olacağına kesin gözüyle bakılıyor.