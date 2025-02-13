Yakın Dönemde Devamını Beklediğimiz 10 Efsane Dizi

Black Mirror, her bölümüyle bizi farklı bir geleceğe götürürken, teknolojinin karanlık yüzünü cesurca keşfediyor. Her bölüm bağımsız bir hikaye sunsa da, ortak tema teknolojinin yaşamımızdaki yıkıcı etkilerine odaklanıyor. Ve şimdi, bu harika yapımın yeni sezonu geliyor! 2025 yılında izleyiciyle buluşacak olan 6 yeni bölüm, yine birbirinden çarpıcı hikayelerle ekranlarda olacak. Hayatımıza hızla giren teknolojilerin, bizleri nereye götüreceğini bir kez daha sorgulamak için sabırsızlanıyoruz.