onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
X (Twitter) Sahte Hesaplara ve Yazılımlara Karşı Yeni Önlemler Alıyor

X (Twitter) Sahte Hesaplara ve Yazılımlara Karşı Yeni Önlemler Alıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.11.2025 - 14:41

Dünyanın en önemli sosyal medya mecralarından X sahte hesaplar ve yazılımla oluşturulan botlara karşı bir dizi önlem alınacağını duyurdu. X'in Ürün Müdürü Nikita Bier kullanıcı profili şeffaflığını artırmaya yönelik yeni planlar ve önlemler alınacağına dair açıklamalarda bulundu. TechCrunch'ın haberine göre artık profillerde hesabın gerçekliğinin daha iyi anlanmasına yardımcı olacak yeni ek bilgiler getirilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Test aşamasına geçmesi planlanıyor.

Test aşamasına geçmesi planlanıyor.

Profillerde şu bilgilerin yer alması bekleniyor;

Hesabın oluşturulma tarihi: Hesabın ne zaman açıldığının bilgisi

Konum: Hesabın bağlı olduğu ülke veya bölge

Kullanıcı adı geçmişi: Kullanıcı adının kaç kez değiştirildiği ve platforma hangi cihazla nasıl bağlandığına dair detaylar yer alacak.

Botlarla mücadele ve şeffaflık

Botlarla mücadele ve şeffaflık

Planlamalara göre bu önlemlerin amacı ise kullanıcıların bir hesabın potansiyel bir bot, kötü niyetli aktör veya sahte kimlik olup olmadığını anlamasına yardımcı olması olacak. Mesela profilinde farklı bir konum iddia eden ancak hesap bilgilerinde yurt dışı bağlantısı gösteren biri o profil hakkında daha sağlıklı bilgiye sahip olacak.

Bu özellikler ilk başta şirket çalışanlarının profillerinde test edilmeye başlanacak ve gelen geri bildirimlere göre diğer kullanıcıların da hizmetine sunulacak. Gizlilik endişelerine yanıt olarak bu özellikler gizlenebilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın