X (Twitter) Sahte Hesaplara ve Yazılımlara Karşı Yeni Önlemler Alıyor
Dünyanın en önemli sosyal medya mecralarından X sahte hesaplar ve yazılımla oluşturulan botlara karşı bir dizi önlem alınacağını duyurdu. X'in Ürün Müdürü Nikita Bier kullanıcı profili şeffaflığını artırmaya yönelik yeni planlar ve önlemler alınacağına dair açıklamalarda bulundu. TechCrunch'ın haberine göre artık profillerde hesabın gerçekliğinin daha iyi anlanmasına yardımcı olacak yeni ek bilgiler getirilecek.
Test aşamasına geçmesi planlanıyor.
Botlarla mücadele ve şeffaflık
