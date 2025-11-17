X (Twitter) Sahte Hesaplara ve Yazılımlara Karşı Yeni Önlemler Alıyor

Planlamalara göre bu önlemlerin amacı ise kullanıcıların bir hesabın potansiyel bir bot, kötü niyetli aktör veya sahte kimlik olup olmadığını anlamasına yardımcı olması olacak. Mesela profilinde farklı bir konum iddia eden ancak hesap bilgilerinde yurt dışı bağlantısı gösteren biri o profil hakkında daha sağlıklı bilgiye sahip olacak.

Bu özellikler ilk başta şirket çalışanlarının profillerinde test edilmeye başlanacak ve gelen geri bildirimlere göre diğer kullanıcıların da hizmetine sunulacak. Gizlilik endişelerine yanıt olarak bu özellikler gizlenebilecek.