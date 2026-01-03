Tenis Tarihinin En Büyük Rekabetleri

Bu iki isim arasındaki maçlar genellikle uzun ve fiziksel olarak çok zordu. Djokovic, yıllar içinde Nadal’a karşı galibiyet sayısında öne geçti. Rekabetin en unutulmaz karşılaşması ise 2012 Avustralya Açık Finali oldu. Bu maç 5 saat 53 dakika sürerek Grand Slam finalleri tarihinin en uzun maçı olarak kayıtlara geçti. Bu eşleşme, teniste dayanıklılığın ve sabrın ne kadar belirleyici olabileceğini herkese gösterdi!