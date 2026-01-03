Tenis Tarihinin En Büyük Rekabetleri
Teniste bazı maçlar vardır, skor tabelasıyla ölçülemez! Yıllarca sürer, taraftar yaratır ve spor tarihine kazınır. Bu rekabetler yalnızca kazananı değil, tenisin yönünü de belirledi. İşte tenis tarihinin en büyük rekabetleri! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. 2004 - 2019 yılları arasında tenis dünyasını ikiye bölen Roger Federer - Rafael Nadal rekabeti!
2. 2006 - 2022 arasında sert ve yıpratıcı maçlara sahne olan Novak Djokovic - Rafael Nadal mücadelesi!
3. 2006 - 2020 döneminde büyük finalleri paylaşan Roger Federer - Novak Djokovic çekişmesi!
4. 1998 - 2017 yılları arasında kadın tenisinde tarihe geçen Serena Williams - Venus Williams rekabeti!
5. 1978 - 1981 arasında, zıt karakterlerin çarpıştığı Björn Borg - John McEnroe rekabeti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 1973 - 1988 yılları arasında kadın tenisinin standartlarını belirleyen Chris Evert - Martina Navratilova mücadelesi!
7. 1989 - 2002 arasında 90’lar tenisinin yönünü belirleyen Andre Agassi - Pete Sampras rekabeti!
8. 1985 - 1999 yılları arasında kadın tenisinde oyunun hızını artıran Steffi Graf - Monica Seles rekabeti!
9. 2000 - 2005 arasında Roger Federer’in yükselişini şekillendiren Lleyton Hewitt rekabeti!
10. 2021’den günümüze yeni neslin yüzü haline gelen Carlos Alcaraz - Jannik Sinner rekabeti!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın