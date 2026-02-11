onedio
X'in Yapay Zeka Asistanı Grok Hakkında İnceleme Başlatıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
11.02.2026 - 16:30

X'in yapay zeka asistanı Grok, dünyanın en popüler yapay zeka asistanlarından biri haline geldi. Ancak platform, kimi güncellemelerde değişen dil yapısı ve kullanıcılara hakaret etmesi veya fotoğraftaki kişilere bikini giydirmesi gibi özellikleriyle tartışmaların da odak noktası haline geldi. KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurulu) açıklamasına göre platform hakkında re’sen inceleme başlatıldı.

Yapılan resmi açıklama şöyle;

X, AI Corporation tarafından geliştirilen yapay zeka platformu olan Grok’un çocuklar da dahil olmak üzere kişilerin rızası olmadan cinsel içerikli görüntü ve video içeriği üretme amacıyla kullanıldığı ve bu tür görüntülerin dolaşıma sokulduğu gerekçeleriyle Avrupa Komisyonu tarafından soruşturma başlatılmış olup Grok’un geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığı, kişisel verilerin işlenmesinde Kanuna aykırı davranıldığı şüphesi bulunduğundan X Internet Unlimited Company ve X.AI Corporation hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından re’sen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

