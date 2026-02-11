X'in Yapay Zeka Asistanı Grok Hakkında İnceleme Başlatıldı

X, AI Corporation tarafından geliştirilen yapay zeka platformu olan Grok’un çocuklar da dahil olmak üzere kişilerin rızası olmadan cinsel içerikli görüntü ve video içeriği üretme amacıyla kullanıldığı ve bu tür görüntülerin dolaşıma sokulduğu gerekçeleriyle Avrupa Komisyonu tarafından soruşturma başlatılmış olup Grok’un geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığı, kişisel verilerin işlenmesinde Kanuna aykırı davranıldığı şüphesi bulunduğundan X Internet Unlimited Company ve X.AI Corporation hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından re’sen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.