X'in Yapay Zeka Asistanı Grok Hakkında İnceleme Başlatıldı
X'in yapay zeka asistanı Grok, dünyanın en popüler yapay zeka asistanlarından biri haline geldi. Ancak platform, kimi güncellemelerde değişen dil yapısı ve kullanıcılara hakaret etmesi veya fotoğraftaki kişilere bikini giydirmesi gibi özellikleriyle tartışmaların da odak noktası haline geldi. KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurulu) açıklamasına göre platform hakkında re’sen inceleme başlatıldı.
Yapılan resmi açıklama şöyle;
