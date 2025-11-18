X Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 18 Kasım Salı X (Twitter) Erişim Problemi
Dünya genelinde kullanıcılar X uygulamasına giremediklerini belirtiyor. Yalnızca X (Twitter) değil, pek çok siteye erişim problemi yaşanıyor. Dünya genelinde 'cloudflare' altyapısı kullanan tüm uygulamalara erişim sorunu yaşandığı aktarılıyor.
Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.
X Çöktü mü?
