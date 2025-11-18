onedio
article/share
X Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 18 Kasım Salı X (Twitter) Erişim Problemi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 15:08

Dünya genelinde kullanıcılar X uygulamasına giremediklerini belirtiyor. Yalnızca X (Twitter) değil, pek çok siteye erişim problemi yaşanıyor. Dünya genelinde 'cloudflare' altyapısı kullanan tüm uygulamalara erişim sorunu yaşandığı aktarılıyor. 

Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

X Çöktü mü?

Dünya genelinde birçok kullanıcı X uygulamasına erişmekte problem yaşıyor. 18 Kasım Salı günü X uygulamasının çöktüğü aktarılıyor. Ancak erişim problemi yalnızca X'te değil. Dünya genelinde 'cloudflar'e altyapısı kullanan tüm uygulamalara erişim sorunu yaşandığı aktarılıyor. 

X Neden Çöktü?

X'in neden açılmadığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
