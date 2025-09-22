onedio
Vergi Türleri Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.09.2025 - 17:03

Vergi kelimesi kulağa sıkıcı gelebilir ama aslında hayatımızın tam ortasında! Peki, sen vergi türleri konusunda ne kadar bilgilisin? Test edip görelim!

Hazırsan başlıyoruz👇

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Stopaj vergisi, çalışan maaşından kesilir.

3. Emlak Vergisi kimler tarafından ödenir?

4. Damga vergisi yalnızca ev alırken ödenir.

5. ÖTV en çok hangi ürün gruplarında uygulanır?

6. Gelir Vergisi sadece işverenlerden alınır.

7. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda kaç kez ödenir?

8. Asgari ücretliler gelir vergisi ödemez (güncel düzenleme ile).

9. KDV oranı genel olarak Türkiye’de hangi seviyededir?

10. Son olarak, ÖTV temel tüketim ürünlerinden alınmaz.

Çok başarılısın!

Vergi türleri konusunda gerçekten harika bir bilgi birikimine sahipsin. Sorulara verdiğin yanıtlar, konuyu detaylı bildiğini gösteriyor. Sanki bu alanda istesen ders verirmişsin gibi bir hâlin var. Bu seviyeyi korursan, finansal konularda herkese danışmanlık yapabilecek kadar donanımlı olursun. Kısacası: Muhteşemsin, böyle devam!

Başarılısın!

Vergi türleri hakkında gayet iyi bir bilgiye sahipsin. Bazı noktalarda ufak tefek eksiklerin olabilir ama genel olarak konuyu anlamışsın. Bu bilgiyi biraz daha pekiştirirsen, çok rahat bir şekilde “çok başarılı” seviyesine çıkabilirsin. Zaten öğrenmeye açık olduğun belli oluyor. Birkaç tekrar ve pratikle mükemmel olman an meselesi. Şimdiden iyi bir seviyedesin!

Başaracaksın!

Vergi türleri konusunda yolun biraz daha başındasın ama bu hiç sorun değil. Öğrenme isteğin ve ilgini test sonucundan bile hissettirmektesin. Birkaç kaynak okuyarak ya da tekrar yaparak çok hızlı bir şekilde ilerleyebilirsin. Unutma, bilgi birikimi zamanla gelişir ve sen bunun için gerekli motivasyona sahipsin. Bir sonraki testte daha yüksek bir skor alacağına eminiz.

