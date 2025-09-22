Vergi Türleri Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Vergi kelimesi kulağa sıkıcı gelebilir ama aslında hayatımızın tam ortasında! Peki, sen vergi türleri konusunda ne kadar bilgilisin? Test edip görelim!
Hazırsan başlıyoruz👇
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Stopaj vergisi, çalışan maaşından kesilir.
3. Emlak Vergisi kimler tarafından ödenir?
4. Damga vergisi yalnızca ev alırken ödenir.
5. ÖTV en çok hangi ürün gruplarında uygulanır?
6. Gelir Vergisi sadece işverenlerden alınır.
7. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda kaç kez ödenir?
8. Asgari ücretliler gelir vergisi ödemez (güncel düzenleme ile).
9. KDV oranı genel olarak Türkiye’de hangi seviyededir?
10. Son olarak, ÖTV temel tüketim ürünlerinden alınmaz.
