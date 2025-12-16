Vazgeçemediğin 3 Makyaj Malzemesini Tahmin Ediyoruz!
Hepimizin makyaj çantasında “Bunlar yoksa evden çıkmam!” dediği birkaç favori makyaj malzemesi vardır. 'Gün içinde tazelemezsem olmaz!' diye düşündüğün makyaj malzemelerinin hangisi olduğunu tahmin ediyoruz! Haydi başlayalım ve makyaj çantanın favorilerini öğrenelim! 👇
1. En çok ne için aynaya bakarsın?
2. Makyaj yaparken en çok hangisine dikkat ediyorsun?
3. Peki, makyaj konusunda hangi ünlü isimden esinleniyorsun?
4. Makyaj yaparken hepimiz küçük sinir krizleri yaşayabiliyoruz. Senin sinirini en çok hangisi bozar?
5. Makyajının son dokunuşu hangisi olur?
6. Seç bakalım, sana hitap eden makyaj tarzı hangisi?
7. En sık satın aldığın makyaj malzemesi hangisi?
8. Sence makyajın en zor adımı hangisi?
Sen; highlighter, maskara ve gloss kızısın! 💅
Sen; ruj, eyeliner ve kapatıcı kızısın!
Sen; allık, highlighter ve fondöten kızısın!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
