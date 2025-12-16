onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Vazgeçemediğin 3 Makyaj Malzemesini Tahmin Ediyoruz!

etiket Vazgeçemediğin 3 Makyaj Malzemesini Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
16.12.2025 - 18:01

Hepimizin makyaj çantasında “Bunlar yoksa evden çıkmam!” dediği birkaç favori makyaj malzemesi vardır. 'Gün içinde tazelemezsem olmaz!' diye düşündüğün makyaj malzemelerinin hangisi olduğunu tahmin ediyoruz! Haydi başlayalım ve makyaj çantanın favorilerini öğrenelim! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. En çok ne için aynaya bakarsın?

2. Makyaj yaparken en çok hangisine dikkat ediyorsun?

3. Peki, makyaj konusunda hangi ünlü isimden esinleniyorsun?

4. Makyaj yaparken hepimiz küçük sinir krizleri yaşayabiliyoruz. Senin sinirini en çok hangisi bozar?

5. Makyajının son dokunuşu hangisi olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Seç bakalım, sana hitap eden makyaj tarzı hangisi?

7. En sık satın aldığın makyaj malzemesi hangisi?

8. Sence makyajın en zor adımı hangisi?

Sen; highlighter, maskara ve gloss kızısın! 💅

Senin makyaj anlayışın; ciltte hafif bir ışıltı, gözlerde belirgin bir bakış ve dudakta doğal parlaklık… Bu üçlü seni tamamen anlatıyor! Sen makyaj yaparken detaylara boğulmuyorsun, ufak dokunuşlar yeterli oluyor. Yaz - kış fresh görünmeyi başarıyorsun. 'Clean makeup' akımının temsilcisisin desek yalan olmaz! Highlighter, maskara ve gloss kullanarak 'Az ürün, çok etki!' anlayışıyla makyaj yapıyorsun. Diğer ürünler olmasa da olur, yeter ki sen parlaklığını kaybetme! 😍

Sen; ruj, eyeliner ve kapatıcı kızısın!

Sen makyaj yaparken biraz daha iddialı olmayı tercih ediyorsun. İlk hedefin göz altlarını kapatmak oluyor. Eyeliner ise senin bakışlarındaki gizli silahın! Ruj ile de vurucu hamleni yapıyorsun! Sen bu dengeyi öyle güzel ayarlıyorsun ki, makyajın ne çok sade oluyor ne de abartı! Hem gündüz bir kahve buluşmasında hem de şık bir akşam yemeğinde kullanabileceğin bir makyaj stilin var. Tüm makyaj malzemelerini sık sık kullanıyorsun ama ruj, eyeliner ve kapatıcı olmazsa evden çıkmazsın!

Sen; allık, highlighter ve fondöten kızısın!

'Ten makyajı benim işim!” dediğini duyar gibiyiz. E haksız da sayılmazsın! Cildi pürüzsüz göstermek, yanaklara hafif bir renk vermek ve üzerine minik bir ışıltı eklemek… Bunlar senin makyajının imza dokunuşları... Fondöteni cilde hafifçe yayıp allıkla yanaklara canlılık getirdiğinde kendini çok iyi hissediyorsun. Highlighter ile son dokunuşu da yaptın mı tamam! Cildini nasıl daha sağlıklı göstereceğini çok iyi biliyorsun! Sen bu üçlüyü öyle ustalıkla kullanıyorsun ki, sonuç temiz, fresh ve ışıl ışıl oluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın