Uzun Yolculukların Olmazsa Olmazı 11 Playlist Teması

Liz Lemon
Liz Lemon
27.09.2025 - 15:03

Uzun bir yolculuğa çıkarken çantanı hazırlarsın, yanına atıştırmalık alırsın ama asıl eksik olmazsa olmaz şey tabii ki sağlam playlistler! Çünkü yolculuk, müzikle bambaşka bir deneyime dönüşüyor. İşte seni hem yolculuğun ritmine kaptıracak hem de aklında film sahnesi gibi anlar bırakacak o temalar!

1. Yola çıkış heyecanı.

Yola çıkarken camdan dışarıya bakıp hızla uzaklaşan manzaralara eşlik edecek şarkılar lazım. Bu playlist de yeni bir maceranın başlangıcını hissettirecek enerjik ve umut dolu şarkılardan oluşmalı. İçinde hem pop hem alternatif parçalar olabilir, böylece daha arabadan çıkar çıkmaz modun da yükselir. Bu listeyi açtığında, yol sana uzundan ziyade keyifli bir macera gibi görünecek. Biraz kahve kokusu, biraz güneş ışığı… İşte yolculuk resmen başladı!

Önerilerimiz

Dua Lipa - Don’t Start Now 

The Killers - Mr. Brightside 

Kenan Doğulu - Çakkıdı

2. Gece yolculuğu.

Gecenin karanlığına eşlik eden loş sokak lambaları, yanıp sönen tabelalar… Böyle anlarda yumuşak tonlu elektronik parçalar veya hafif caz dokunuşları tam uygun olacaktır. Playlistimiz ortamı dinginleştirirken bir yandan da geceye ayrı bir gizem katacak. Dinledikçe sanki başka bir evrende süzülüyormuş gibi hissedeceksin. Gece yolculuklarının romantizmini asla hafife almamalısın!

Önerilerimiz

The xx - Intro 

Pink Floyd - Comfortably Numb 

Büyük Ev Ablukada - Olanla Olunmaz

3. Nostalji bitmez.

Eski şarkıların gücü, yolun temposunu değiştirir. 90’lar Türkçe pop ve 2000’ler yabancı hitleriyle dolu bir liste yap, yol boyunca çocukluğuna ve gençliğine ışınlan! Söylememiz gerek ki bu playlist arabada bağıra bağıra şarkı söylemeyi garanti eder. Yol sadece yol değil bu sayede geçmişine doğru bir kaçış da yaşamış olacaksın. Yanında şarkılara eşlik eden arkadaşların da varsa yolculuğun unutulmaz hale gelmesi kaçınılmaz olur!

Önerilerimiz

Tarkan - Kır Zincirlerini 

Britney Spears - Oops!... I Did It Again 

MFÖ - Ele Güne Karşı

4. Film gibi yol.

Bazen dinlenen müzik, manzaraları sinematik bir sahneye dönüştürebiliyor. İçinde dramatik klasik müzikler, özellikle de film soundtrack’leri olan bir playlist hazırla. Yolun kıvrımları, dağlar ve gökyüzü bir anda sana özel bir film karesine dönüşecek. Kendini bir yol filmi kahramanı gibi hissetmemen mümkün değil.

Önerilerimiz

Yann Tiersen - Comptine d’un autre été (Amélie OST) 

Ennio Morricone - The Ecstasy of Gold 

Sezen Aksu - Hadi Bakalım

5. Parti zamanı.

Bazı yolculuklar sessiz geçmez, arabada mini konser havası olur. Sıradaki playlist de tamamen hareketli, dans ettiren şarkılarla dolu olmalı. Pop, hip hop şarkıları biçilmiş kaftan. Özellikle arkadaş grubunla çıktığın yolculuklarda, bu liste arabayı diskoya çevirecek. Yol uzadıkça yorulmazsınız, aksine eğlencenin dozu artar!

Önerilerimiz

Black Eyed Peas - I Gotta Feeling 

Ajda Pekkan – Yakar Geçerim 

Pitbull - Give Me Everything

6. Romantizm beklemez.

Sevilen insanla çıkılan bir yolculukta, şarkılar bambaşka bir anlam kazanıyor. Akustik aşk şarkıları, duygusal melodiler tam da bu anlara uygun. Yolda el ele camdan dışarı bakarken fonda çalan müzikle her şey daha özel görünür. Romantizmi kendi yolculuğuna da eklemelisin.

Önerilerimiz

Ed Sheeran - Perfect 

Mor ve Ötesi - Aşk İçinde 

Adele - Make You Feel My Love

7. Yalnız kurt.

Tek başına yolculuk yaparken müzik en yakın yol arkadaşı oluyor insanın. Derin düşüncelere dalmak için alternatif rock ve akustik parçalar birebir. Bu listeyle hem kendini dinlersin hem de manzaralara bambaşka gözlerle bakarsın. Yol boyunca kendi hayatına dair yeni fikirler üretmen bile mümkün. Kısacası bu playlist ile yalnızlığını avantaja çeviriyoruz.

Önerilerimiz

Leonard Cohen - Suzanne 

Kalben - Saçlar 

Bon Iver - Holocene 

Teoman - Paramparça

8. Motivasyon yükleniyor.

Eğer yolculuğun sonunda seni büyük bir sınav, iş görüşmesi ya da önemli bir olay bekliyorsa, sana enerji verecek şarkılar seçmelisin. Bu playlist için rap, motivasyon dolu pop ve yüksek tempolu şarkılar fazlasıyla uygun. Dinledikçe kendini daha güçlü ve hazır hissedeceksin. Yolun sonunda seni ne beklerse beklesin, bu liste sana cesaret aşılayacak.

Önerilerimiz

Eminem - Lose Yourself 

Ceza - Holocaust 

Beyoncé - Run the World (Girls)

9. Doğanın gücü adına.

Dağ yolları, yemyeşil ormanlar, uçsuz bucaksız deniz manzaraları… Böyle bir yolculuğa folk, indie ve elektronik dokunuşlu doğa esintili şarkılar eşlik etmeli. Şarkılar, manzara ile müziği bir bütün haline getirecek. Doğanın güzelliğini daha yoğun hissetmeni sağlayacağını da ekleyelim.

Önerilerimiz

Alt-J - Taro 

Cem Karaca - Deniz Üstü Köpürür 

Fleet Foxes - Helplessness Blues

10. Sabahın ilk ışıkları.

Gece yolculuğundan gün doğumuna geçtiğin anlar çok özeldir. Yumuşak piyano sesi, akustik gitar ve huzurlu vokallerle dolu bir playlist hazırlamalısın. Çünkü bu listeyle günün taze başlangıcını hissedeceksin. Gözlerin yolda, kalbin gökyüzünde olacak. O anlarda müzikle beraber hem huzuru hem de umut dolu bir yenilenmeyi yaşayacaksın.

Önerilerimiz

Norah Jones - Sunrise 

Manuş Baba - İstanbul 

Coldplay - Paradise

11. Yolların dostluğu.

Bazen yol öyle uzar ki sabrın zorlanır. İşte tam bu anlarda, temposu değişken ama akıcı bir playlist gerekmekte. Rock’tan elektronik müziğe, klasiklerden pop hitlere uzanan çeşitlilik seni sıkılmaktan kurtaracak. Listedeki şarkılar sayesinde daha kaç saat var diye düşünmeyeceksin. Bitmeyen yol yerine bunun tadını çıkarmayı hatırlayacaksın. 

Önerilerimiz

Queen - Don’t Stop Me Now 

Barış Manço - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa 

Red Hot Chili Peppers - Californication

2019 yılından bu yana da Onedio'da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum.
