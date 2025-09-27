Uzun Yolculukların Olmazsa Olmazı 11 Playlist Teması
Uzun bir yolculuğa çıkarken çantanı hazırlarsın, yanına atıştırmalık alırsın ama asıl eksik olmazsa olmaz şey tabii ki sağlam playlistler! Çünkü yolculuk, müzikle bambaşka bir deneyime dönüşüyor. İşte seni hem yolculuğun ritmine kaptıracak hem de aklında film sahnesi gibi anlar bırakacak o temalar!
1. Yola çıkış heyecanı.
2. Gece yolculuğu.
3. Nostalji bitmez.
4. Film gibi yol.
5. Parti zamanı.
6. Romantizm beklemez.
7. Yalnız kurt.
8. Motivasyon yükleniyor.
9. Doğanın gücü adına.
10. Sabahın ilk ışıkları.
11. Yolların dostluğu.
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
