Uzun Yolculukların Olmazsa Olmazı 11 Playlist Teması

Eğer yolculuğun sonunda seni büyük bir sınav, iş görüşmesi ya da önemli bir olay bekliyorsa, sana enerji verecek şarkılar seçmelisin. Bu playlist için rap, motivasyon dolu pop ve yüksek tempolu şarkılar fazlasıyla uygun. Dinledikçe kendini daha güçlü ve hazır hissedeceksin. Yolun sonunda seni ne beklerse beklesin, bu liste sana cesaret aşılayacak.

Önerilerimiz

Eminem - Lose Yourself

Ceza - Holocaust

Beyoncé - Run the World (Girls)