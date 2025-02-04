Ünlülerin Tefecisi Örfi Bilgin'den 7.5 Milyon TL Aldığı İddia Edilen Seda Sayan'ın İfadesi Ortaya Çıktı!
Ünlülerin Tefecisi Örfi Bilgin'den 7.5 Milyon TL Aldığı İddia Edilen Seda Sayan'ın İfadesi Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz saatlerde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin ile birlikte 4 kişi gözaltına alınmış, Seda Sayan da ifadeye çağırılmıştı.
Bilgin'den 7.5 milyon TL aldığı iddia edilen Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı. Örfi Bilgin'in yakın dostu olduğunu söyleyen Seda Sayan, yapılanın bir algı operasyonu olduğunu söyledi.
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Geçtiğimiz saatlerde ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
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Yapılan incelemeler sonucunda 4 kişi gözaltına alınırken, ünlü şarkıcı Seda Sayan adına da imzasız bir dosyanın bulunduğu öne sürülmüştü. 7.5 Milyon TL borç aldığı iddia edilen Seda Sayan’ın yıl boyu aylık 2 Milyon TL ödeme yapmak üzere imzasız bir sözleşmesinin bulunduğu iddia edilmişti.
Birkaç saat önce Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile beraber İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade vermişti.
Seda Sayan’ın ifadesinin detayları ortaya çıktı. Instagram hesabından kamuoyu açıklaması paylaşan Seda Sayan hakkındaki iddiaları yalanladı, Örfi Bilgin’in 20 yıllık dostu olduğunun ve Star TV’de yayınlanan programlarının da yapımcısı olduğunun altını çizdi.
Yapılan haberlerin bir algı operasyonu olduğunu dile getiren Seda Sayan gerçeği de yansıtmadığını ifade etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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