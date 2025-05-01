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Bugün İndirimde Neler Var? Haustier Akıllı Kedi Tuvaleti'nden Guess Saatlere 1 Mayıs 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Haustier Akıllı Kedi Tuvaleti'nden Guess Saatlere 1 Mayıs 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
01.05.2025 - 16:31

Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... 1 Mayıs 2025 tarihinde birbirinden çekici indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. Haustier'in son teknolojiye sahip Akıllı Kedi Tuvaleti, evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştıran bir ürün. Ayrıca Guess'in şıklığı ve kalitesini yansıtan saatleri de günün fırsatları arasında. İndirimlerle dolu bu günü kaçırmayın, hemen alışverişe başlayın!

Bu içerik 01.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Kedi dostlarımız için hayatı kolaylaştıran Haustier CB001 Akıllı Kedi Tuvaleti, Amazon Günün Fırsatları’nda indirimde!

1. Kedi dostlarımız için hayatı kolaylaştıran Haustier CB001 Akıllı Kedi Tuvaleti, Amazon Günün Fırsatları’nda indirimde!

📱 APP ile uzaktan kontrol, 75 litrelik geniş hazne ve ağırlık sensörüyle hem sizin hem kedinizin konforunu düşünüyor. 7 litrelik çöp haznesi, 3 Deo Pack ve 45 çöp torbasıyla gelen bu gri güzellik, elekli kum paspası hediyesiyle evde temizliği zirveye taşıyor. Kaçırmayın, bu fırsat patiler için!

Haustier CB001 Akıllı Kedi Tuvaleti

2. Amazon Günün Fırsatları'nda yer alan Fissler Vitaquick Premium 4,5 Lt Düdüklü Tencere'ye mutlaka göz atın!

2. Amazon Günün Fırsatları'nda yer alan Fissler Vitaquick Premium 4,5 Lt Düdüklü Tencere'ye mutlaka göz atın!

Mutfakta hız ve lezzet arayanlar için Fissler Vitaquick Premium 4,5 Lt Düdüklü Tencere, Amazon Günün Fırsatları’nda indirimli fiyatıyla sizi bekliyor! 🍲 Alman kalitesiyle yemeklerinizi hızlıca hazırlarken enerji tasarrufu sağlıyor. Güvenli kilit sistemi ve şık tasarımıyla her mutfağa yakışan bu tencere, indirim fırsatıyla kaçmaz. Hemen sepetinize ekleyin, lezzet şöleni başlasın!

Fissler Vitaquick Premium 4,5 Lt Düdüklü Tencere

3. Amazon Günün Fırsatları'nda bugün! Bosch Air 6000 Hava Temizleyici

3. Amazon Günün Fırsatları'nda bugün! Bosch Air 6000 Hava Temizleyici

Temiz hava solumak isteyenler, Bosch Air 6000 Hava Temizleyici Amazon Günün Fırsatları’nda indirimde! 🌬️ Beyaz şık tasarımıyla evinizin havasını tazeliyor, alerjen ve tozla vedalaştırıyor. Sessiz çalışması ve yüksek performansıyla her odaya ferahlık getiren bu cihaz, sağlıklı bir yaşam için ideal. Bu fırsatı kaçırmayın, nefesiniz açılsın!

Bosch Air 6000 Hava Temizleyici

4. Evinize renk ve teknoloji katacak Philips Hue Iris Akıllı Led Masa Lambası, Amazon Günün Fırsatları’nda indirimli fiyatıyla parlıyor! 💡

4. Evinize renk ve teknoloji katacak Philips Hue Iris Akıllı Led Masa Lambası, Amazon Günün Fırsatları’nda indirimli fiyatıyla parlıyor! 💡

Akıllı kontrolle dilediğiniz ambiyansı yaratabilir, ışık tonlarını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şık tasarımıyla masanıza zarafet katan bu lamba, enerji verimliliğiyle de cebinizi düşünüyor. Hemen alın, indirimle ışıldayın!

Philips Hue Iris Akıllı Led Masa Lambası

5. Amazon Günün Fırsatları'nda yer alan adidas spor ayakkabıları gördünüz mü?

5. Amazon Günün Fırsatları'nda yer alan adidas spor ayakkabıları gördünüz mü?

Koşu ve günlük stilin yıldızı Adidas ULTRABOUNCE TR Erkek Spor Ayakkabı, Amazon Günün Fırsatları’nda indirimli fiyatıyla sizi bekliyor! 🏃‍♂️ Hafif Bounce yastıklama ve tırtıklı dış tabanıyla hem yolda hem arazide maksimum konfor ve tutuş sunuyor. Nefes alabilen file üst yüzeyiyle ayaklarınız ferah kalırken, şık tasarımı her kombine uyum sağlıyor. Bu fırsatı kaçırmayın, hemen sepetinize ekleyin.

Adidas Ultrabounce Spor Ayakkabı Erkek

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6. Stilinize zarif bir dokunuş katmak için Vogue 5586-S W65673 Güneş Gözlüğü, Hepsiburada Günün Fırsatları’nda indirimde! 😎

6. Stilinize zarif bir dokunuş katmak için Vogue 5586-S W65673 Güneş Gözlüğü, Hepsiburada Günün Fırsatları’nda indirimde! 😎

Kahverengi tonları ve dayanıklı asetat çerçevesiyle her ortamda dikkat çekiyor, UV 400 filtreli camlarıyla gözlerinizi koruyor. Şıklığı ve konforu bir arada sunan bu gözlük, her kombininize uyum sağlayarak sizi yıldız yapacak. Hemen sepetinize ekleyin, bu fırsat kaçmaz

Vogue 5586-S W65673 Güneş Gözlüğü

7. Hepsiburada Günün Fırsatları'nda yer alan Philips Lumea BRI950/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı'nı kaçırmayın!

7. Hepsiburada Günün Fırsatları'nda yer alan Philips Lumea BRI950/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı'nı kaçırmayın!

Pürüzsüz bir cilt için Philips Lumea BRI950/00 IPL Tüy Alma Cihazı, Hepsiburada Günün Fırsatları’nda indirimde! 🌸 Kablosuz ve kablolu kullanım özelliğiyle evde profesyonel epilasyon sunan bu cihaz, yüz, vücut ve hassas bölgelerde etkili. SmartSkin sensörüyle cilt tonunuza uygun ayarı seçiyor, 6 aya kadar tüylerden arınmış cilt vadediyor. Hemen alın, bu fırsatı değerlendirin. 

Philips Lumea BRI950/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

8. Hepsiburada Günün Fırsatları'nda Korkmaz Steama 15 Parça Çelik Çeyiz Seti de var!

8. Hepsiburada Günün Fırsatları'nda Korkmaz Steama 15 Parça Çelik Çeyiz Seti de var!

Mutfakta şıklık ve kalite arayanlar, Korkmaz Steama 15 Parça Çelik Çeyiz Seti Hepsiburada Günün Fırsatları’nda indirimli fiyatıyla sizi bekliyor! 🍳 Paslanmaz çelik yapısıyla uzun yıllar dayanacak bu set, her yemeği lezzet şölenine dönüştürecek. Tencere, tava ve kapaklarıyla eksiksiz bir deneyim sunan bu set, yeni ev kuranlar için ideal. Kaçırmayın, mutfağınızı bu fırsatla yenileyin!

Korkmaz Steama 15 Parça Çelik Çeyiz Seti

9. Mutfakta pratiklik ve kalite için Tefal Hard Titanium İkili Tava Seti, Hepsiburada Günün Fırsatları’nda indirimli fiyatıyla parlıyor! 🍳

9. Mutfakta pratiklik ve kalite için Tefal Hard Titanium İkili Tava Seti, Hepsiburada Günün Fırsatları’nda indirimli fiyatıyla parlıyor! 🍳

Dayanıklı titanyum kaplaması ve yapışmaz yüzeyiyle yemek yapmayı keyfe dönüştüren bu set, her mutfakta olmazsa olmaz. 21 ve 28 cm boyutlarıyla her ihtiyaca uygun olan bu tavalar, indirim fırsatıyla sepetinizde! Hemen kapın, lezzetli yemekler sizi bekliyor!

Tefal Hard Titanium 21 cm + 28 cm İkili Tava Seti

10. Trendyol günün fırsatlarında L'Oreal Paris markasının yeni ürünleri de var!

10. Trendyol günün fırsatlarında L'Oreal Paris markasının yeni ürünleri de var!

L'Oreal Paris makyaj ve Maybelline makyaj ürünlerinin hepsinde 800 TL'ye 100 TL indirim!

L'Oreal Paris Infaillible Laque Resistance Likit Parlak Ruj - 550 Noir Cherry

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11. Trendyol'da olan Saat&Saat markasına ait indirimleri kaçırmayın!

11. Trendyol'da olan Saat&Saat markasına ait indirimleri kaçırmayın!

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12. Trendyol indirimlerinde bugün çocuğunuzun bayılacağı setler indirimde!

12. Trendyol indirimlerinde bugün çocuğunuzun bayılacağı setler indirimde!

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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