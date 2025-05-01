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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
01.05.2025 - 06:48

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Orret Home 6’lı Dikdörtgen Borosilikat Bardak Seti – 350 ml

Orret Home 6’lı Dikdörtgen Borosilikat Bardak Seti – 350 ml

Bu bardaklarla kahve sunumlarınız bir üst seviyeye çıkacak. Isıya dayanıklı borosilikat camdan üretilmiş, hem sıcak hem de soğuk içecekler için ideal. Dikdörtgen tasarımıyla sofranıza modern bir dokunuş katıyor.

'6 aydır sorunsuz kullanıyorum. Çok şık bir bardak takımı.'

Orret Home 6’lı Dikdörtgen Borosilikat Bardak Seti

Tallgo - Seyahat Boyun Yastığı

Tallgo - Seyahat Boyun Yastığı

Uzun yolculuklarda boyun ağrısına son! Hafıza köpüklü yapısıyla boynunuzu destekler, ayarlanabilir tasarımıyla konforunuzu artırır. Uçak, araba veya evde kullanıma uygun.​

'Yumuşak ve destekleyici. Seyahatlerimde vazgeçilmezim oldu.'​​

Seyahat Boyun Yastığı

SUPRROW Matcha Seti

SUPRROW Matcha Seti

Evde matcha yapmak sadece bir içecek hazırlamak değil, sakinleştirici bir ritüele dönüşebilir. Bu setin içinde gelen bambu çırpıcı ve kürek, toz çayı suyla pürüzsüzce karıştırmak için özel olarak tasarlanmış. 

SUPRROW Matcha Seti

Seay Pembe Kuvars Gua Sha

Seay Pembe Kuvars Gua Sha

Yüz masaj taşları artık sadece güzellik trendi değil, birçok kişinin cilt bakım rutinine giren basit ama etkili bir araç. Pembe kuvars taşıyla yapılan bu Gua Sha, yüz hatlarını rahatlatıyor, dolaşımı hızlandırıyor ve cilde doğal bir canlılık kazandırıyor. Sabah veya akşam birkaç dakikalık kullanım bile fark yaratıyor.

Fagus Wood Ahşap Monitör Ayağı

Fagus Wood Ahşap Monitör Ayağı

Bilgisayar başında uzun saatler geçiriyorsanız ekran yüksekliğinizin doğru seviyede olması büyük fark yaratır. Bu doğal ahşap yükseltici sadece duruşunuzu düzeltmekle kalmaz, masa üstünü de derli toplu tutmanızı sağlar. Masanızı daha sıcak, düzenli ve profesyonel gösterir.

Fagus Wood Ahşap Monitör Ayağı

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1.5 Litre 7 Işıklı Hava Nemlendirici

1.5 Litre 7 Işıklı Hava Nemlendirici

Kış aylarında ya da klimalı ortamlarda havadaki kuruluk hem cildi hem solunum yollarını zorlar. Bu büyük hazneli nemlendirici gece boyunca sessizce çalışır, 7 farklı renkli ışık seçeneğiyle de odanıza ambiyans katar. 

1.5 Litre 7 Işıklı Hava Nemlendirici

Cata Martı Şarjlı LED Işık

Cata Martı Şarjlı LED Işık

Kablosuz ve mıknatıslı olması sayesinde dolap içinden başucuna kadar pek çok alanda kullanılabilir. 3 farklı ışık kademesiyle gece okumaları ya da mutfak tezgahı için ideal. Şarjlı yapısı pratikliğini artırırken, minimalist tasarımı her ortama uyum sağlıyor.

Cata Martı Şarjlı LED Işık

Porsima ORG-65 Tekerlekli 3 Katlı Organizer

Porsima ORG-65 Tekerlekli 3 Katlı Organizer

Alan dar ama eşyalar çoksa, taşınabilir bir raf sistemi hayat kurtarır. Banyonuzda şampuanlar için, mutfağınızda kavanozlar için ya da çalışma odanızda ofis malzemeleri için rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

Porsima ORG-65 Tekerlekli 3 Katlı Organizer

QQEE 4 Gözlü Omlet Tavası

QQEE 4 Gözlü Omlet Tavası

Sabah aceleyle kalkıp her şeyi tek tavada halletmek isteyenler için birebir. Aynı anda dört farklı yumurta ya da mini krep pişirebileceğiniz bu tava, kahvaltıyı hem hızlı hem düzgün hale getiriyor. Yapışmaz yüzeyiyle temizlik yaparken uğraş çıkarmıyor.

QQEE 4 Gözlü Omlet Tavası

Arkitekt Ex Katlanır Ahşap Koltuk Başı Sehpa

Arkitekt Ex Katlanır Ahşap Koltuk Başı Sehpa

Koltuk keyfi yaparken telefon, kumanda ya da çay bardağını koyacak yer arayanlar için iyi düşünülmüş bir detay. Katlanabilir yapısıyla istenildiğinde kolayca kaldırılabilir.

Arkitekt Ex Katlanır Ahşap Koltuk Başı Sehpa

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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