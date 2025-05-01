İklim Aktivistleri Zenginlerin Oturduğu Mahalleye Giderek Evlere Boya Püskürttü
İklim aktivistleri eylemleriyle zaman zaman gündeme geliyorlar. Birbirinden ilginç eylem tarzlarıyla basında da yer alıyorlar. Şimdiyse iklim aktivistleri Fransa’da zenginlerin oturduğu lüks bir semte giderek evlere sprey boya püskürttü. Tek tek tüm evleri gezerek boya ile zarar vermek istediler. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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İklim değişikliğine dikkat çekmeye çalışan aktivistlerin her eylemlerinde sınır tanımadıklarına şahit oluyoruz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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