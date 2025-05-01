Kadıköy’de 1 Mayıs Eylemlerinde Kız Arkadaşına Evlilik Teklifi Etti
1 Mayıs İşçi Bayramı için İstanbul’da Avrupa’da da Anadolu’da da yürüyüşler düzenlendi. Avrupa’da Mecidiyeköy’de bir araya gelinirken Anadolu için lokasyon Kadıköy’dü. Şimdiyse Kadıköy’deki eylemlerden romantik bir kesitle karşınızdayız. Bir genç, birlikte eyleme geldiği kız arkadaşına evlilik teklifi etmişti. Detaylara geçelim!
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Hatırlarsanız benzeri bir senaryo İmamoğlu eylemlerinde de yaşanmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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