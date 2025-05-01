Kadıköy’de 1 Mayıs Eylemlerinde Kız Arkadaşına Evlilik Teklifi Etti

1 Mayıs İşçi Bayramı için İstanbul’da Avrupa’da da Anadolu’da da yürüyüşler düzenlendi. Avrupa’da Mecidiyeköy’de bir araya gelinirken Anadolu için lokasyon Kadıköy’dü. Şimdiyse Kadıköy’deki eylemlerden romantik bir kesitle karşınızdayız. Bir genç, birlikte eyleme geldiği kız arkadaşına evlilik teklifi etmişti. Detaylara geçelim!