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Kadıköy’de 1 Mayıs Eylemlerinde Kız Arkadaşına Evlilik Teklifi Etti

Kadıköy’de 1 Mayıs Eylemlerinde Kız Arkadaşına Evlilik Teklifi Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.05.2025 - 15:33

1 Mayıs İşçi Bayramı için İstanbul’da Avrupa’da da Anadolu’da da yürüyüşler düzenlendi. Avrupa’da Mecidiyeköy’de bir araya gelinirken Anadolu için lokasyon Kadıköy’dü. Şimdiyse Kadıköy’deki eylemlerden romantik bir kesitle karşınızdayız. Bir genç, birlikte eyleme geldiği kız arkadaşına evlilik teklifi etmişti. Detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Hatırlarsanız benzeri bir senaryo İmamoğlu eylemlerinde de yaşanmıştı.

Hatırlarsanız benzeri bir senaryo İmamoğlu eylemlerinde de yaşanmıştı.

İmamoğlu’nun tutukluluğuna tepki olarak başlayan eylemler bir süre sonra vatandaşların hak, hukuk ve adalet arayışına dönmüştü. O eylemlerden birinde bir genç, kız arkadaşına polislerin önünde evlilik teklifi ettiği anlarla gündem olmuştu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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