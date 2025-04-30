Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uçakta Açıklama: "İstanbul’u Onların İnsafına Terk Edemeyiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Onlar İstanbul’da yaşanacak büyük bir felakette yine milletimizi her zamanki gibi bir başına bırakacak. İstanbul’u onların eline ve insafına bırakmayız” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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