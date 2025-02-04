Ünlülerin Tefecisi Örfi Bilgin Yakalandı: Seda Sayan da Tefeciden 7.5 Milyon TL Almış!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturmada ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre; Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Seda Sayan adına bir dosya hazırlandığı ve imzasız bir şekilde bulunduğu belirlendi. 7.5 Milyon TL borç alan Seda Sayan’ın yıl boyu aylık 2 Milyon TL ödeme yapacağı, ödemelerin 2.5 Milyon TL miktarının resmi, 5 Milyon TL miktarının gayri resmi şekilde Seda Sayan’a teslim edileceği yönünde ibarelerin yer aldığı tespit edildi.