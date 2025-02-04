Ünlülerin Tefecisi Örfi Bilgin Yakalandı: Seda Sayan da Tefeciden 7.5 Milyon TL Almış!
Ünlülerin Tefecisi Örfi Bilgin Yakalandı: Seda Sayan da Tefeciden 7.5 Milyon TL Almış!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/yasam/unlule...
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturmada ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.
Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre; Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Seda Sayan adına bir dosya hazırlandığı ve imzasız bir şekilde bulunduğu belirlendi. 7.5 Milyon TL borç alan Seda Sayan’ın yıl boyu aylık 2 Milyon TL ödeme yapacağı, ödemelerin 2.5 Milyon TL miktarının resmi, 5 Milyon TL miktarının gayri resmi şekilde Seda Sayan’a teslim edileceği yönünde ibarelerin yer aldığı tespit edildi.
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturmada ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin ve beraberindekiler gözaltına alındı.
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Şişli ilçesindeki bir işletmeye, Mali Şube Ekipleri müşteri olarak oturarak tefecilere suç üstü yaptı. İşletmede bulunan Ziyadin Bilgi, Tefecilik ve Nitelikli Tehdit suçlarının faili olduğu yönünde bulgular elde edilerek gözaltına alındı ve dijital materyaline el konuldu.
Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre; Örfi Bilgin'in ikamet aramasında ele geçen belgelerde; Örfi Bilgin ve Seda Sayan’a imza açılan fakat imzasız bir sözleşme evrakında 7.5 Milyon TL borç alan Seda Sayan’ın yıl boyu aylık 2 Milyon TL ödeme yapacağı ortaya çıktı.
Ödemelerin 2.5 Milyon TL miktarının resmi, 5 Milyon TL miktarının gayriresmi şekilde Seda Sayan’a teslim edileceği yönünde ibarelerin yer aldığı tespit edildi.
Ayrıca A5 formatında bir kağıtta el yazısıyla bahse konu sözleşmenin yıllık %50 ilave faizle 2023+4 yıl daha devam edeceği yönünde metnin bulunduğu ve metnin Seda Sayan ve Örfi Bilgin tarafından ıslak imzayla imzalandığı belirlendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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