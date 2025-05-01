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Röportaj Adam Mahsun Karaca, Köprüde İntihar Girişiminde Bulunan Bir Genci Kurtardı

Röportaj Adam Mahsun Karaca, Köprüde İntihar Girişiminde Bulunan Bir Genci Kurtardı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.05.2025 - 16:18

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Son dönemde Mahsun J dizisiyle de gündem olan Röportaj Adam lakabıyla tanınan Mahsun Karaca 'film' gibi bir olayın içine düştü. Mahsun Karaca, köprüden geçtiği sırada intihar girişiminde bulunan bir genç ile konuşup onu ikna etti. Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Mahsun Karaca 'İkna ettim. Kız arkadaşıyla sorun yaşamış. Yarın buluşuyoruz hep beraber' dedi.

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Köprüde intihar girişiminde bulunan genci o sırada köprüden geçen Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca kurtardı!

Köprüde intihar girişiminde bulunan genci o sırada köprüden geçen Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca kurtardı!

Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca, köprüden geçtiği sırada intihar girişiminde bulunan bir genç ile konuşarak onu intihar düşüncesinden vazgeçirdi. Yaşananlar ise o sırada oradan geçen diğer vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İşte yaşananlar:

Olay sonrası paylaşım yapan Mahsun Karaca, intihar girişiminde bulunan genç ve sevgilisiyle yarın buluşacağını söyledi.

Olay sonrası paylaşım yapan Mahsun Karaca, intihar girişiminde bulunan genç ve sevgilisiyle yarın buluşacağını söyledi.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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