Röportaj Adam Mahsun Karaca, Köprüde İntihar Girişiminde Bulunan Bir Genci Kurtardı

Son dönemde Mahsun J dizisiyle de gündem olan Röportaj Adam lakabıyla tanınan Mahsun Karaca 'film' gibi bir olayın içine düştü. Mahsun Karaca, köprüden geçtiği sırada intihar girişiminde bulunan bir genç ile konuşup onu ikna etti. Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Mahsun Karaca 'İkna ettim. Kız arkadaşıyla sorun yaşamış. Yarın buluşuyoruz hep beraber' dedi.
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Köprüde intihar girişiminde bulunan genci o sırada köprüden geçen Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca kurtardı!
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İşte yaşananlar:
Olay sonrası paylaşım yapan Mahsun Karaca, intihar girişiminde bulunan genç ve sevgilisiyle yarın buluşacağını söyledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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