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Soruşturma Açıldı: Öğrencilerinin Beslenme Menüsünü Paylaşan Öğretmen Tepki Çekmişti

Soruşturma Açıldı: Öğrencilerinin Beslenme Menüsünü Paylaşan Öğretmen Tepki Çekmişti

Bursa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.05.2025 - 15:58

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir öğretmenin, sınıfında bulunan öğrencilerin beslenme menülerini paylaşması tepki çekmişti.

Bursa’da bir okulda görevli olduğu öğrenilen öğretmen hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruşturma açtığı ortaya çıktı.

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Sosyal medyada bir öğretmenin öğrencilerinin beslenme menüsünü paylaşması tepki çekmişti.

Sosyal medyada bir öğretmenin öğrencilerinin beslenme menüsünü paylaşması tepki çekmişti.

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Gazeteci Gülseven Özkan, Bursa’da görevli olduğu tespit edilen öğretmen hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Gazeteci Gülseven Özkan, Bursa’da görevli olduğu tespit edilen öğretmen hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Özkan’ın paylaşımına göre, öğretmen tarafından videosunun paylaşmasından sonra Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek inceleme başlatmış ve öğretmenle ilgili idari soruşturma açmış.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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garibann

öğrencilerin nasıl kötü beslendiğini gösterdi....beslenme için çalışma yapılsa daha iyi olmazmiydi...geleceğini besleyemeyen ülke mi olur