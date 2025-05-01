Soruşturma Açıldı: Öğrencilerinin Beslenme Menüsünü Paylaşan Öğretmen Tepki Çekmişti
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Sosyal medyada bir öğretmenin öğrencilerinin beslenme menüsünü paylaşması tepki çekmişti.
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Gazeteci Gülseven Özkan, Bursa’da görevli olduğu tespit edilen öğretmen hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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öğrencilerin nasıl kötü beslendiğini gösterdi....beslenme için çalışma yapılsa daha iyi olmazmiydi...geleceğini besleyemeyen ülke mi olur