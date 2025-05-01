Kartalkaya'da 78 Kişinin Hayatını Kaybettiği Otel Yangınının Çıkış Görüntüleri Ortaya Çıktı

Restoranın show kısmında davlumbazlarda otomatik söndürme sistemi bulunmadığı, tavanda duman veya ısı dedektörü yer almadığı ve görünür alanda yangın tüpünün olmadığı ifade edildi. Sadece sol kolonda bir adet tüp bulunduğu, ancak hiçbir personelin bu tüpü hatırlamadığı belirtildi.

Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'in güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, grill cihazının alev aldığı, kısa sürede tüm restoranın dumanla kaplandığı ve alevlerin mutfak bölümüne ulaştığı görüldü. Kayıtlarda, mutfakta yerde bulunan yangın tüpüyle yangına müdahale etmeden personelin panik içinde alanı terk ettiği anlar da yer aldı.