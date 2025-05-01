Kartalkaya'da 78 Kişinin Hayatını Kaybettiği Otel Yangınının Çıkış Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bolu'nun önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ilk anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yangın anında mutfak personelinin, mutfakta bulunan yangın tüpüyle müdahale etmediği, dumanları görünce alanı terk ettiği görüldü.
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Yangın sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şimdiye kadar 41 şüpheli gözaltına alındı.
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"Kontrol edilebilir büyüklükte yaklaşık 6 dakika devam etmiştir"
Bilirkişi raporunda yangının başladığı alanda ciddi güvenlik eksikliklerine de dikkat çekildi.
İşte Kartalkaya’da 78 kişinin hayatına mal olan yangının çıkış görüntüleri…
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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