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Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Yeni Gelişme: İki Kişi Hakkında Daha Gözaltı Kararı

Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Yeni Gelişme: İki Kişi Hakkında Daha Gözaltı Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.05.2025 - 15:38

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili iki zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi. Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden Duran A. hakkında 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişme yaşandı.

Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişme yaşandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayetle ilgili iki zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen kişilerin de diğer iki sanık gibi 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, faillerin iki değil dört kişi olduğunu iddia ederek savcılığa başvurmuştu.

Ahmet’in mezarını tahrip eden kişi için 4 yıla kadar hapis isteniyor.

Ahmet’in mezarını tahrip eden kişi için 4 yıla kadar hapis isteniyor.

Kadıköy’de pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden Duran A. (67), tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin soruşturma kapsamında çalışmaları tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Duran A.'nın 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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