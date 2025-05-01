Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Yeni Gelişme: İki Kişi Hakkında Daha Gözaltı Kararı
İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili iki zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi. Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden Duran A. hakkında 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
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Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişme yaşandı.
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Ahmet’in mezarını tahrip eden kişi için 4 yıla kadar hapis isteniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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