Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Yeni Gelişme: İki Kişi Hakkında Daha Gözaltı Kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayetle ilgili iki zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen kişilerin de diğer iki sanık gibi 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, faillerin iki değil dört kişi olduğunu iddia ederek savcılığa başvurmuştu.