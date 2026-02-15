Ünlü Sanatçıların Görece Ünsüz Tablolarını İnceliyoruz!

Caravaggio’nun ışığı meşhur ama bu tablo ışığın bile kararsız olduğu bir anı ortaya çıkarıyor. Aziz Fransis’in vecdi kutsal bir yükselişten ziyade fiziksel bir çöküş gibi duruyor. Caravaggio burada maneviyatı romantize etmiyor bunun yerine daha çok bedenin sınırlarını zorluyor. Arka plan karanlık ama tehditkâr değil; sanki iç dünya. Caravaggio’nun kendi hayatındaki şiddet ve suç duygusu resme sinmiş. Saint Francis of Assisi in Ecstasy ise onun kutsalı bile yeraltına çekme cesaretini gösteriyor.