Uluslararası Şirket Logolarını Ne Kadar İyi Biliyorsun?
Logolar, markaların sessiz ama güçlü temsilcileridir. Peki sen, bu küresel devlerin ikonik simgelerini ne kadar dikkatli gözlemledin? Renkler, yönler, detaylar… Küresel markaların logolarındaki gizli ipuçlarını çözebilecek misin?
Hazırsan, bu bilgi testinde görsel hafızanı sınamaya başlayalım👇🏻
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Bu logoyu kullanan Fransız giyim markası hangisidir?
3. Pepsi'nin logosundaki üç ana renk hangi sırayla yukarıdan aşağıya doğru dizilmiştir?
4. Dört adet stilize edilmiş siyah ve beyaz damla (veya pençe izi) figüründen oluşan logosuyla tanınan, Japon otomobil ve motosiklet üreticisi hangisidir?
5. Starbucks logosundaki deniz kızı kaç kuyrukludur?
6. Logosunda kırmızı renkte, 11 köşeli stilize edilmiş bir akçaağaç yaprağı kullanan ulusal havayolu şirketi hangisidir?
7. Google logosunda hangi iki harf aynı renktedir?
8. Logosunda, iki adet stilize edilmiş altın renkli boğa figürü ve bir güneş diski bulunan, enerji içecekleri devi hangisidir?
9. Şahlanan siyah bir at figürünü logosunda kullanan, İtalyan lüks spor otomobil üreticisi hangisidir?
10. Son olarak, NBC logosundaki renkli tavus kuşunun kafası hangi yöne dönüktür?
