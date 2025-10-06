onedio
Uluslararası Şirket Logolarını Ne Kadar İyi Biliyorsun?

etiket Uluslararası Şirket Logolarını Ne Kadar İyi Biliyorsun?

06.10.2025 - 17:04

Logolar, markaların sessiz ama güçlü temsilcileridir. Peki sen, bu küresel devlerin ikonik simgelerini ne kadar dikkatli gözlemledin? Renkler, yönler, detaylar… Küresel markaların logolarındaki gizli ipuçlarını çözebilecek misin?

 Hazırsan, bu bilgi testinde görsel hafızanı sınamaya başlayalım👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Bu logoyu kullanan Fransız giyim markası hangisidir?

3. Pepsi'nin logosundaki üç ana renk hangi sırayla yukarıdan aşağıya doğru dizilmiştir?

4. Dört adet stilize edilmiş siyah ve beyaz damla (veya pençe izi) figüründen oluşan logosuyla tanınan, Japon otomobil ve motosiklet üreticisi hangisidir?

5. Starbucks logosundaki deniz kızı kaç kuyrukludur?

6. Logosunda kırmızı renkte, 11 köşeli stilize edilmiş bir akçaağaç yaprağı kullanan ulusal havayolu şirketi hangisidir?

7. Google logosunda hangi iki harf aynı renktedir?

8. Logosunda, iki adet stilize edilmiş altın renkli boğa figürü ve bir güneş diski bulunan, enerji içecekleri devi hangisidir?

9. Şahlanan siyah bir at figürünü logosunda kullanan, İtalyan lüks spor otomobil üreticisi hangisidir?

10. Son olarak, NBC logosundaki renkli tavus kuşunun kafası hangi yöne dönüktür?

Çok başarılısın!

Sen resmen görsel hafızanla oynuyorsun! Renkler, şekiller, yönler… Hepsi aklında yer etmiş. Markaların logolarına sadece bakmıyor, onları okuyorsun. Bu testteki zor sorulara rağmen neredeyse hepsini doğru bildin. Seni tebrik ediyoruz, gerçek bir marka dedektifisin.

Başarılısın!

Tebrikler! Gözünden çoğu detay kaçmamış. Bazı küçük ipuçlarını kaçırmış olabilirsin ama potansiyelin yüksek. Biraz daha dikkat, biraz daha merakla kısa sürede 'Logo Ustası' olabilirsin. Sen bu işi çözmeye çok yakınsın!

Başaracaksın!

Olsun, her uzman bir zamanlar çaylaktı! Markaları tanıyor olabilirsin ama logoların gizli dünyasına henüz adım atmamışsın. Dikkat biraz da görsellerin detaylarında gizli. Bundan sonra her logo gördüğünde bir kez daha bak. Emin ol, bir sonraki testte çok daha iyi olacaksın.

