Uğurcan Çakır Trabzonspor’a Veda Etti: Trabzonspor Transferi Açıkladı
Adı Galatasaray ile anılan Uğurcan Çakır, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Trabzon’a veda etti. Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın teklifini değerlendirmeye aldığını ifade etti.
Trabzonspor, transferin toplam bedelinin 36 milyon euro olduğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uğurcan Çakır’ın paylaşımı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferinin bedelini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın