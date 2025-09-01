onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Trabzonspor , Galatasaray
Uğurcan Çakır Trabzonspor’a Veda Etti: Trabzonspor Transferi Açıkladı

Uğurcan Çakır Trabzonspor’a Veda Etti: Trabzonspor Transferi Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.09.2025 - 23:49 Son Güncelleme: 02.09.2025 - 00:36

Adı Galatasaray ile anılan Uğurcan Çakır, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Trabzon’a veda etti. Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın teklifini değerlendirmeye aldığını ifade etti.

Trabzonspor, transferin toplam bedelinin 36 milyon euro olduğunu açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uğurcan Çakır’ın paylaşımı 👇

Uğurcan Çakır’ın paylaşımı 👇

👇

👇

Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferinin bedelini açıkladı.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferinin bedelini açıkladı.
twitter.com

'Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
11
3
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın