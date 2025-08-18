TÜRYİD Başkanı Kaya Demirer'in Türkiye ve Yunanistan Kıyaslamasına İtirazlar Gecikmedi

Son yıllarda enflasyonun yükselmesiyle yazın sosyal medyada Yunanistan'dan gelen adisyonlarla karşılaşmaya başladık. Pek çok kişi de hem ortamın daha güvenli ve rahat olması hem de fiyatların Türkiye'den çok daha ucuz olması nedeniyle vize seyahat gibi sorunlara rağmen tatilini Yunanistan'da yapmaya başladı. Ancak TÜRYİD (Turyid (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) Başkanı Kaya Demirer'e göre bu kıyas pek de doğru değil.