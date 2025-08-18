onedio
TÜRYİD Başkanı Kaya Demirer'in Türkiye ve Yunanistan Kıyaslamasına İtirazlar Gecikmedi

TÜRYİD Başkanı Kaya Demirer'in Türkiye ve Yunanistan Kıyaslamasına İtirazlar Gecikmedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.08.2025 - 14:14

Son yıllarda enflasyonun yükselmesiyle yazın sosyal medyada Yunanistan'dan gelen adisyonlarla karşılaşmaya başladık. Pek çok kişi de hem ortamın daha güvenli ve rahat olması hem de fiyatların Türkiye'den çok daha ucuz olması nedeniyle vize seyahat gibi sorunlara rağmen tatilini Yunanistan'da yapmaya başladı. Ancak TÜRYİD (Turyid (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) Başkanı Kaya Demirer'e göre bu kıyas pek de doğru değil.

CNBC-e'ye konuk olan TİRYAD Başkanının öne çıkan söylemlerinden biri şuydu;

Gelen bazı tepkiler şöyle;

Gelen bazı tepkiler şöyle;

