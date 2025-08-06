TEMU ile Rekabet Edemediğinden Yakınan E-ticaret Sitesi Yöneticisine Tepkiler Gecikmedi

Son zamanlarda Türkiye'deki fiyatların yurt dışına kıyasla dolar bazında bile çok yüksek olduğuna şahit oluyoruz. Özellikle e-ticaret platformlarında satılan ürünler yurt dışından birkaç kat daha pahalıya satılıyor. İnsanlar da çareyi uzun zamanda gelmesi, gümrüğe takılması gibi riskleri de bilmelerine rağmen uluslararası platformlarda buluyor. Ancak gümrük vergisiz fiyatların 27 euroya kadar indirilmesi bile bazı e-ticaret platformlarını tatmin etmemiş olacak ki Serkan Koç isimli girişimci bu konudan şikayet etti. 227 liralık saati 1000 liraya satamamaktan yakındı. Çözüm olarak da 27 euro sınırının sıfırlanmasını istedi.