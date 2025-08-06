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TEMU ile Rekabet Edemediğinden Yakınan E-ticaret Sitesi Yöneticisine Tepkiler Gecikmedi

TEMU ile Rekabet Edemediğinden Yakınan E-ticaret Sitesi Yöneticisine Tepkiler Gecikmedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.08.2025 - 17:45

Son zamanlarda Türkiye'deki fiyatların yurt dışına kıyasla dolar bazında bile çok yüksek olduğuna şahit oluyoruz. Özellikle e-ticaret platformlarında satılan ürünler yurt dışından birkaç kat daha pahalıya satılıyor. İnsanlar da çareyi uzun zamanda gelmesi, gümrüğe takılması gibi riskleri de bilmelerine rağmen uluslararası platformlarda buluyor. Ancak gümrük vergisiz fiyatların 27 euroya kadar indirilmesi bile bazı e-ticaret platformlarını tatmin etmemiş olacak ki Serkan Koç isimli girişimci bu konudan şikayet etti. 227 liralık saati 1000 liraya satamamaktan yakındı. Çözüm olarak da 27 euro sınırının sıfırlanmasını istedi.

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Koç'un açıklamaları şöyle;

Tabii tepkiler de gecikmedi...

Tabii tepkiler de gecikmedi...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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