Tarım, Ekonomi, Göç... Yapay Zekadan 2030, 2040 ve 2050 Yıllarına Dair Türkiye Tahminleri
Gündemin ana yoğunluğu futbol, siyaset veya magazin gibi başlıklardan oluşsa da iklim, su sorunu ve tarımın konuşulmasına ya sıra gelmiyor ya da bu tip konular ilgi çekmiyor. Son zamanlarda kendini iyice hissettiren barınma, beslenme gibi krizler hakkında yapay zekaya sorular sorduk. 2030, 2040 ve 2050 tahminlerini aldık. Yanıtlar pek de iç açıcı değildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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