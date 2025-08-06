Okurken Ciğerlerini Dağlayan Kitapları Paylaşan X Kullanıcıları

Pek çok kişi sosyal medya, platformlar gibi dijital nedenlerle eskisi gibi kitap okuyamadığından veya odaklanamadığından şikayetçi. Ancak iyi bir kitaba başladığınızda halen daha o kitapla sabahlayabiliyor, karakterlerle kendinizi özdeşleştirebiliyorsunuz. Bu da kitap okumanın tadını diğer aktivitelerden farklı kılıyor. Bir X kullanıcısı da takipçilerinden okurken ağladıkları kitapları istedi.