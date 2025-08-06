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Okurken Ciğerlerini Dağlayan Kitapları Paylaşan X Kullanıcıları

Okurken Ciğerlerini Dağlayan Kitapları Paylaşan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.08.2025 - 12:49

Pek çok kişi sosyal medya, platformlar gibi dijital nedenlerle eskisi gibi kitap okuyamadığından veya odaklanamadığından şikayetçi. Ancak iyi bir kitaba başladığınızda halen daha o kitapla sabahlayabiliyor, karakterlerle kendinizi özdeşleştirebiliyorsunuz. Bu da kitap okumanın tadını diğer aktivitelerden farklı kılıyor. Bir X kullanıcısı da takipçilerinden okurken ağladıkları kitapları istedi.

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Paylaşım şöyleydi...

Paylaşım şöyleydi...
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İronik yanıtlar gelse de...

İronik yanıtlar gelse de...
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Ciddi yanıtlarla ortaya hoş bir okuma listesi çıktı.

Ciddi yanıtlarla ortaya hoş bir okuma listesi çıktı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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