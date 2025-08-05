Tadı Nasıl Anlatsana! Yazı Kiraz Yemeden Tamamlayanlar İçini Twitter'a Döktü
Yaz denince akla gelen şeylerden biri de mevsim meyveleri ve bu meyvelerden yazla en çok akla geleni de anavatanı üzerinde yaşadığımız kiraz... Don olayları, artan maliyetler, aracıların yüksek kar hedefleri derken bu yaz pek çok kişi için kirazsız geçiyor. Kilosu ortalama 600 lira olan kirazı talep düşüklüğü nedeniyle pek çok market raflarına dizmiyor. Ancak ünlü Türk kirazı Avrupa'da yarı fiyatına tezgahlarda yer buluyor. Tabii sosyal medya ahalisi de bu konuda dertli...
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Tepkilere bakalım...
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Gurbetçilere de tepki var.
Şöyle de bir durum var...
Eskiden yurt dışından viski, parfüm gibi şeyler getirilirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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