Fotoğrafındaki Kişiyi Kaldırmak İsteyen Kadına Üstün Fotoşop Yeteneklerini Gösteren Goygoycular
Fotoğraf çektirmek bazılarımız için hayatı anlamlı kılan şeylerden... Ancak iyi bir fotoğraf için çok fazla etken gerekiyor. İyi bir manzara, iyi bir ışık, kendimiz içinse iyi bir poz ve güzel kombinler... Tabii her şey tamam derken arkaplanda davetsiz misafirler görünebiliyor. Bir X kullanıcısı da fotoğrafında gözüken kadının kaldırılmasını rica etti ama böyle yanıtlar geleceğini muhtemelen öngöremezdi.
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Paylaşım şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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