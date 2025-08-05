Fotoğrafındaki Kişiyi Kaldırmak İsteyen Kadına Üstün Fotoşop Yeteneklerini Gösteren Goygoycular

Fotoğraf çektirmek bazılarımız için hayatı anlamlı kılan şeylerden... Ancak iyi bir fotoğraf için çok fazla etken gerekiyor. İyi bir manzara, iyi bir ışık, kendimiz içinse iyi bir poz ve güzel kombinler... Tabii her şey tamam derken arkaplanda davetsiz misafirler görünebiliyor. Bir X kullanıcısı da fotoğrafında gözüken kadının kaldırılmasını rica etti ama böyle yanıtlar geleceğini muhtemelen öngöremezdi.