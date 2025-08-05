onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Fotoğrafındaki Kişiyi Kaldırmak İsteyen Kadına Üstün Fotoşop Yeteneklerini Gösteren Goygoycular

Fotoğrafındaki Kişiyi Kaldırmak İsteyen Kadına Üstün Fotoşop Yeteneklerini Gösteren Goygoycular

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.08.2025 - 16:58

Fotoğraf çektirmek bazılarımız için hayatı anlamlı kılan şeylerden... Ancak iyi bir fotoğraf için çok fazla etken gerekiyor. İyi bir manzara, iyi bir ışık, kendimiz içinse iyi bir poz ve güzel kombinler... Tabii her şey tamam derken arkaplanda davetsiz misafirler görünebiliyor. Bir X kullanıcısı da fotoğrafında gözüken kadının kaldırılmasını rica etti ama böyle yanıtlar geleceğini muhtemelen öngöremezdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Gelin yaratıcı yanıtlara bakalım!

Gelin yaratıcı yanıtlara bakalım!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda buluşalım 💬

Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda buluşalım 💬
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın