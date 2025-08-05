Anne Babalarıyla Yaptıkları Mistik Mesajlaşmaları Ortaya Çıkaran Evlatlar

Anne babaların teknolojiyi evlatları kadar hızlı takip edemedikleri farkında olduğumuz bir gerçek. Hal böyle olunca jenerasyon farkları yazışmalarda daha da belirgin oluyor ve insan mesajlaşırken bazen anasını babasını bile tanımıyor. Bir X kullanıcısı da takipçilerinden bu tip 'mistik' mesajlaşmaları istedi. Çok acayip şeyler döküldü.