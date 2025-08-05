Anne Babalarıyla Yaptıkları Mistik Mesajlaşmaları Ortaya Çıkaran Evlatlar
Anne babaların teknolojiyi evlatları kadar hızlı takip edemedikleri farkında olduğumuz bir gerçek. Hal böyle olunca jenerasyon farkları yazışmalarda daha da belirgin oluyor ve insan mesajlaşırken bazen anasını babasını bile tanımıyor. Bir X kullanıcısı da takipçilerinden bu tip 'mistik' mesajlaşmaları istedi. Çok acayip şeyler döküldü.
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Paylaşım şu şekildeydi...
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Ve yanıtlar peş peşe geldi.
Aşırı havalı...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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