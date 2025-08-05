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Anne Babalarıyla Yaptıkları Mistik Mesajlaşmaları Ortaya Çıkaran Evlatlar

Anne Babalarıyla Yaptıkları Mistik Mesajlaşmaları Ortaya Çıkaran Evlatlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.08.2025 - 16:36

Anne babaların teknolojiyi evlatları kadar hızlı takip edemedikleri farkında olduğumuz bir gerçek. Hal böyle olunca jenerasyon farkları yazışmalarda daha da belirgin oluyor ve insan mesajlaşırken bazen anasını babasını bile tanımıyor. Bir X kullanıcısı da takipçilerinden bu tip 'mistik' mesajlaşmaları istedi. Çok acayip şeyler döküldü.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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