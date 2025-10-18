onedio
Türkiye’nin En Ucuz SUV Modelleri Belli Oldu! İşte O Araçlar ve Fiyatları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.10.2025 - 12:47

SUV rüzgarı hız kesmiyor; bayilerde talep günden güne artıyor. Ocak–Eylül 2025’te toplam otomobil satışları 742.687 adede ulaşırken, SUV’lar %62,7 payla zirvede. Hal böyle olunca, “en ulaşılabilir SUV” arayanlar araştırmalara başladı. 16 Ekim 2025 itibarıyla açıklanan fiyatları baz alarak, en uygun 10 SUV’u bir araya getirdik: İşte o araçlar!

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Listede hem benzinli hem de elektrikli seçenekler var.

Kur hareketi, ÖTV dilimleri ve bayi kampanyaları nedeniyle etiketler değişiklik gösterebiliyor; bu yüzden güncelleme kontrolü önemli. Buna karşın, uygun fiyatlı SUV arayanlar için çok sayıda seçenek hala 2 milyon TL’nin altında.

Şimdi gelelim listemize: İşte Türkiye’nin en ucuz 10 SUV modeli 👇

16 Ekim 2025 İtibarıyla En Uygun 10 SUV Araç:

  • Fiat Egea Cross – 1.4 Fire 95 HP Fiyat: 1.134.900 TL

  • Citroën C3 E – 83 kW (Elektrik) Fiyat: 1.395.000 TL

  • Hyundai Bayon – 1.2 MPI 79 PS Jump Fiyat: 1.398.000 TL

  • Dacia Sandero Stepway – Expression TCe 90 Auto Fiyat: 1.420.000 TL 

  • Nissan Juke – 1.0 DIG-T 115 PS 6MT Tekna Fiyat: 1.549.000 TL

  • Ford Puma Titanium – 1.0L EcoBoost 125 PS Fiyat: 1.550.200 TL

  • Opel Frontera E – 83 kW (Elektrik) Fiyat: 1.634.000 TL

  • Kia Stonic – 1.0L 100 PS DCT Fiyat: 1.660.000 TL

  • SEAT Arona – 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style Fiyat: 1.686.000 TL

  • Opel Mokka – 1.2 130 HP Fiyat: 1.869.000 TL

