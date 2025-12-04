onedio
Türkiye’de Ramazan Bayramı’nın En Son İki Kez Yaşandığı Yıl Hangisidir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.12.2025 - 22:40

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı takvim ve dini günlerle ilgili dikkat çekici bir soruya sahne oldu. Yarışmacıya “Türkiye’de Ramazan Bayramı en son hangi miladi yılda iki kere yaşanmıştır?” sorusu yöneltildi. Takvim farklılıklarından kaynaklanan bu özel durum izleyicilerin merakını artırdı.

Türkiye’de Ramazan Bayramı en son hangi miladi yılda iki kere yaşanmıştır?

A: 2002

B: 2000

C: 1998

D: 1996

Doğru Cevap: B: 2000

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
