Türkiye’de Ramazan Bayramı’nın En Son İki Kez Yaşandığı Yıl Hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı takvim ve dini günlerle ilgili dikkat çekici bir soruya sahne oldu. Yarışmacıya “Türkiye’de Ramazan Bayramı en son hangi miladi yılda iki kere yaşanmıştır?” sorusu yöneltildi. Takvim farklılıklarından kaynaklanan bu özel durum izleyicilerin merakını artırdı.