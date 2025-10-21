onedio
Türkiye’de Nefesler Tutuldu: 2026 Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor! Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Asgari Ücret
21.10.2025 - 08:33

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için bugün toplanacak. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Şimdi ise 'Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması' gündemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gözetiminde toplanılacak.

Yılın sonu yaklaştı, asgari ücret gündemi iyice ısındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de 'Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması' gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu'nu, bugün bir kez daha toplayacak. Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

İşçi tarafı asgari ücret komisyonunun işleyişine tepkili!

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, 'Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız' açıklamalarında bulunmuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, 'TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim' demişti.

2026 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Asgari ücrete;

Yüzde 20 zam gelirse 26 bin 524 lira,

Yüzde 25 zam gelirse 27 bin 630 lira

Yüzde 30 zam gelirse 28 bin 735 lira

Yüzde 35 zam gelirse 29 bin 840 lira

Yüzde 40 zam gelirse 30 bin 945 lira olacak.

Ahmet göroğlu

Ne zaman zam gelse bir şeyler de zamlanıyor ne kadar veriyorlarsa geri o kadarda alıyorlar yani yapılan zam bir aileyi geçindirmiyor