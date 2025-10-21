Türkiye’de Nefesler Tutuldu: 2026 Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor! Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için bugün toplanacak. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Şimdi ise 'Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması' gündemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gözetiminde toplanılacak.
Yılın sonu yaklaştı, asgari ücret gündemi iyice ısındı.
İşçi tarafı asgari ücret komisyonunun işleyişine tepkili!
2026 asgari ücret ne kadar olacak?
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Ne zaman zam gelse bir şeyler de zamlanıyor ne kadar veriyorlarsa geri o kadarda alıyorlar yani yapılan zam bir aileyi geçindirmiyor