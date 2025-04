Türkiye Bir Muhafızlar Ülkesidir

Anadolu öyledir ki içinden muhafızlar yetişmiştir. Her çağ, geçmişin mirasını yeni kuşağa aktarır, muhafızlık nesiller boyu var olur. Siyasi partilere baktığınızda, bu muhafızların temsilcilerini görürsünüz.

Kimler midir o muhafızlar, A’dan Z’ye ilk aklıma gelenleri sıraladım:

Adalet muhafızları

Ateş muhafızları

Birlik ve beraberlik muhafızları

Barış muhafızları

Cumhuriyetin kurucu değerlerinin muhafızları

Çağdaşlık muhafızları

Devlet muhafızları

Din muhafızları

Doğa muhafızları

Dünya muhafızları

Eğitim muhafızları

Emek muhafızları

Eşitlik muhafızları

Gelecek muhafızları

Gelenek muhafızları

Gönül muhafızları

Hava muhafızları

Hak muhafızları

İnanç muhafızları

Kültür muhafızları

Kuvayı Milliye muhafızları

Mezhep muhafızları

Misak-ı Milli muhafızları

Onur Muhafızları

Özgürlük muhafızları

Sağduyu muhafızları

Sevgi muhafızları

Su muhafızları

Toprak muhafızları

Vicdan muhafızları

Her bir muhafız, elinde bir ateş tutar. Bu ateşi bazen aydınlatmak, bazen ısıtmak, bazen yakmak, bazen dönüştürmek için kullanır.

Bunu anladığımda yaşadığım huzuru tarif etmek mümkün değil.

Mahfaza

Uzun yıllardır sanki muhafızlar birbirine düşmanmış gibi bir delilik hali yaşatılıyor bize. Buna inanalım isteniyor. Ama şükür ki Sağduyu Muhafızları bu oyunu bozmak için var.

Sevgili dostlar, hepimiz o kadar değerliyiz ki… hepimiz öyle önemliyiz ki… Her birimizin “bam teli” o kadar hayati ki. Güzelim ülkemiz ve dünya için. Biz Anadolu, muhafaza edilmesi elzem olanın mahfazası. Muhafızlar ordusu… Lazım olanın ustalarıyız biz.

Bu farkındalıkla kalbim büyüdü, eşzamanlı toplanmış ayrı taburları, alayları görünce. İşte dedim, biz buyuz. Bizden öyleleri var ki her biri bir işin ucundan tutar. Her bir tabur, her bir alay bir yerde bir hak arar, ses çıkarır, yollara düşer. Bu tablo benim göğsümü kabartıyor.

Dostlarım, biz ortak ihtiyacımız, sevgilimiz Türkiye’yi Türkiye edenleriz, onu payidar kılacak olanlarız. Biz, uçlarda durup birbirinden nefret eden insanlar olamayız. Biz, bir arada yaşayanlarız. Çünkü Türkiye bir sofraysa, o sofrada biz otururuz; Türkiye bir çeşmeyse suyunda biz yıkanırız; Türkiye bir ateşse etrafında biz şarkılar söyleriz.