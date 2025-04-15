Türkiye Bir Muhafızlar Ülkesidir

Son haftalarda herkesi daha iyi anlıyorum. Türkiye’de yaşamayı. Payidarlığın mümkünlüğünü ve mümkünlüğün sırlarını. Geçtiğimiz akşam bir yerlerde bir eylem yapıldı, insanlar pencerelerinden “Allahu ekber” diye bağırdılar, Filistin için. Ben, penceremde tencere tava çaldım hak, hukuk, adalet için. Biz muhafızlar, muhafızı olmadığımız konuların muhafızlarına alan açtıkça, yazının başında bahsettiğim Anadolu ruhunu onurlandırmış olacağız. Hani bir döviz hazırlanmıştı “Bütün Mümkünlerin Kıyısındayız” diye, sanırım içimde duyduğum tam da bu müjde…
Kabul etmeli. Hiçbir fikir yok ki 80 milyon insan hemfikir olsun. Bizim hemfikir olmaya ihtiyacımız yok. Üstelik hemfikirlilik çok sıkıcı. Bizim hepfikir olmaya ihtiyacımız var. Bizim, muhafızlarımızı görüp, kabul edip bundan mutlu olup, onlar daim olsun diye çalışmaya, bakış açısı geliştirmeye ihtiyacımız var. Bizim, mücevherlerimizi, hazinelerimizi korumaya ihtiyacımız var. Ne zaman bir çatlak bir ses duysak, ona saldırmak yerine acaba neyi korumaya çalışıyor diye düşünmeye ihtiyacımız var. Buna mecburuz. Üstelik zorlamak da ne? Zorlanmak da ne? Çaremiz bu bizim. Birlik, beraberlik, mutluluk…
Yeni vizyon, yeni akıl, yeni bilinç, yeni yurttaşlık. Yoksa illa birileri çıkıp üstümüzde tepinmeye devam edecek. Yoksa, ülkemizde zulüm hep kol gezecek. O gider, öteki gelir… Hiçbir şey değişmez. Oysa bizim üretmeye ihtiyacımız var, huzura ihtiyacımız var. Bizim acilen, aslımıza rücu etmeye ihtiyacımız var.
Yalan yok, vaktimin önemli bir kısmını, orada burada yazılan yorumları okuyarak geçiriyorum. Her defasında bir kez daha fark ediyorum… Sevgili dostlar, biz muhafızlar, muhafaza etmesi emredilen hazineyi ruhunda taşıyanlar ve bu uğurda dilini dudaktan gözünü budaktan esirgemeyecek olanlarız… Biz, farklı hazinelerin muhafızları, her birimiz çok mühim bir cevherin yılmaz muhafızlarıyız. Korunması gereken korunacaktır. İlahi olan da budur, ölümsüzlüğün sırrı da budur. Eğer bu günler bir mutlu sona ererse… Eğer biz muhafızlar, birbirimizi gördüğümüzde baş selamı verebilmeyi başarırsak, hazinelerimiz memleketimizi pırıl pırıl, apaydınlık bir geleceğe ulaştırırsa o gün pencerelerimize çıkıp birbirimizi alkışlayalım.
Bilelim ki o aydınlık, pırıl pırıl semada parlayan her bir yıldızı, içimizden biri korudu…
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