Türkiye Bir Muhafızlar Ülkesidir

Bir parti kursam sloganı “Kalbimiz Anadolu ruhuyla çarpıyor” olurdu. Partimin ismi Anadolu Muhafızları Partisi olurdu. Gerçekten içim ısınıyor Anadolu deyince. Biz İstanbullular pek anlamayız Anadolu’dan. Her birimiz bir vakitler kopup gelmişizdir de oradan, orası neresidir, orası nedir hiç bilmeyiz. Ama Anadolu kendini bilir. O kadar iyi bilir ki. Anadolu, Türkiye’nin kuruluş andı, kurtuluş manifestosudur. Nerede hangi fikrin çatısını çatacak olsanız, Anadolu gelir size kilit taşı olur. Nerede bir fikrin geçerliliğini sorgulayacak olsanız Anadolu bu defa size mihenk taşı olur. Ah ne güzel insanlardan mamuldür Anadolu. Nasıl severim, ah bizi nasıl severim.

Anadolu bütün Türkiye’dir. İstanbul da aslında süslü Anadolu’dur; başka bir şey değildir. Parayı bulmuş hala, okumuş teyze, zevk sahibi dayıdır İstanbul. İllaki arada uğrayan, eli kolu dolu kapıdan giren, anasına bulaşık makinesi, babasına marka kazak, yeğenlere, kuzenlere hediyeler getirendir. Az görüşürler ama birbirlerinden kopmamışlardır. İstanbul da illa evinde fazladan yorgan yastık bulundurur, gelince kalsınlar, rahat etsinler diye. Böyledir aileliğimiz. Anasının tarhanasını özler, babasının çatlamış ellerine çare arar. İmkanlar, şartlar farklıdır ama hizalıdır aile yine de. Ata baba, ata anadır her halükârda. Öyledir ki ne zaman büyüklenecek olsa illa bir ayar duyar oradan, “Biz daha ölmedik!”

Bugün Özgür Özel Samsun’da miting yapıyor. Onu dinlemeye gelenler ellerindeki Türk bayraklarını sallıyorlar. Aynı anda Filistin destekçisi binlerce insan Beyazıt’tan Ayasofya’ya yürüyor. Onların arasında da elinde Türk bayrağıyla gelenler var. Bu iki fotoğrafı X’te peş peşe görüyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Çünkü biz, bütün güzel değerlerin, o üzerine kitaplar yazılan erdemlerin, insanlığın ortak paydasıyız. İşte bak, ne zaman bir ortak payda arasan Anadolu, sana nirengi noktası olur.

Hep söylerim. Ben eskiden kafası çok uçlarda olan biriydim. Herkesi anlamaya başlamamın tarihi çok yeni. Geç oldu ama çok güzel oldu. Memnunum halimden.

Sanki bir formülü var Anadolu’nun. Dini, milli, insani hassasiyetlerden oluşan özel bir formül. Özel ama gizli değil. Apaçık, ayan beyan. Der ki Anadolu, dinime laf etmeyeceksin, kimsenin de dinine karışmayacaksın. Benim milliyetime karışmayacak ve ona laf etmeyeceksin. İnsan olarak da bana değer vereceksin, her insana değer vereceksin. Kurumsal adaletin girmediği mevzulara, Anadolu insanın vicdanı ve merhameti bakar. Der ki kimsenin kalbini kırmayacaksın.

Geri kalan her şey bu saydığım meselelerin altında bir yerlerde durur.