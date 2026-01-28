Türkçe Pop Zevkine Göre Sen Aslında Kimsin?

Senin için Türkçe pop, sadece müzik değil; bir tür kişisel arşiv. Şarkı sözlerinde kendini, geçmişini, yaşadıklarını ve söyleyemediklerini arıyorsun. Bir parça sana dokunduysa, yıllar sonra bile aynı yerden yakalayabiliyor. Hızlı tüketilen, yüzeysel şarkılar seni pek ilgilendirmiyor. Sen daha çok Sezen Aksu’nun, Teoman’ın, Yıldız Tilbe’nin kalpten gelen sözlerinde kayboluyorsun. Çünkü sen müziği hissetmek için dinliyorsun, eşlik etmek için değil...